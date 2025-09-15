Apple випускає iOS 26: ключові функції та сумісні пристрої

Apple оголосила дату виходу iOS 26. Оновлення програмного забезпечення має стати доступним для сумісних iPhone, iPad та Apple Watch з понеділка, 15 вересня, пише УНН з посиланням на USA Today.

Оновлення включає в себе новий дизайн інтерфейсу користувача і кілька нових функцій на базі штучного інтелекту.

Liquid Glass

Однією з найпомітніших особливостей iOS 26 є Liquid Glass, новий дизайн інтерфейсу користувача на пристроях Apple. Якщо активувати Liquid Glass, користувачі можуть залишити програми на головному екрані у звичайному стані або зробити їх напівпрозорими, демонструючи фонове зображення.

Liquid Glass також має більш динамічні елементи управління. У кількох програмах, включаючи Apple Music, користувачі можуть перемикатися між екранами або функціями свайпом, а не натисненням окремо.

Liquid Glass доступний на сумісних iPhone, iPad та Apple Watch.

Нові функції

В iOS 26 представлено кілька нових функцій, у тому числі заснованих на Apple Intelligence. Ось деякі з ключових:

Швидкий переклад

За інформацією на сайті Apple, функція "Швидкого перекладу" (Live Translation) використовує штучний інтелект для перекладу текстових повідомлень, телефонних дзвінків та дзвінків по FaceTime на iPhone, iPad та Apple Watch.

Згідно з інформацією на сайті Apple, у додатку "Повідомлення" функція швидкого перекладу доступна китайською (спрощеною), англійською (Велика Британія та США), французькою (Франція), німецькою, італійською, японською, корейською, португальською (Бразилія) та іспанською (Іспанія) мовами. Для телефонних дзвінків та FaceTime функція може перекладати англійською (Велика Британія та США), французькою (Франція), німецькою, португальською (Бразилія) та іспанською (Іспанія).

Функція "Швидкий переклад" також доступна для останньої моделі AirPods від Apple: AirPods Pro 3. Користувач навушників може увімкнути функцію "Швидкий переклад". Наприклад, якщо користувач подорожує і знаходиться серед людей, які розмовляють іншою мовою, нові AirPods слухатимуть діалоги навколо нього і перекладатимуть їх практично в режимі реального часу.

"Швидкий переклад" працює і у зворотному напрямку. Користувач AirPods Pro 3 може говорити своєю рідною мовою, а навушники перекладатимуть на вибрану мову за допомогою голосового зв'язку або тексту на підключеному iPhone.

Нові функції дзвінків та текстових повідомлень

Оновлення програмного забезпечення включає кілька нових функцій для телефонних дзвінків та текстових повідомлень, включаючи фільтрацію дзвінків. Коли користувач отримує дзвінок з невідомого номера, iPhone автоматично відповідає на дзвінок і запитує у абонента ім'я і причину дзвінка, які потім транслюються користувачеві, який може вирішити, відповідати на дзвінок чи ні. Аналогічно, програма "Повідомлення" фільтрує текстові повідомлення з невідомих номерів в окрему папку.

У iOS 26 також з'явилася функція Hold Assist. При активації функція Hold Assist утримує номер абонента на зв'язку з оператором і повідомляє користувача про готовність до виклику, повідомляється на сайті Apple.

Нарешті, користувачі iOS 26 отримають оновлену функцію опитувань у додатку "Повідомлення" та зможуть змінювати фон текстових повідомлень на фотографію або встановлений дизайн із бібліотеки Apple.

Більшість цих функцій доступні на iPhone, iPad та Apple Watch.

Інтуїтивно зрозумілі карти

Згідно з веб-сайтом Apple, в iOS 26 програма Apple Maps використовує штучний інтелект для вивчення бажаних маршрутів користувача, надаючи оновлення про затримки, перш ніж користувач вирушить у дорогу.

У Apple Maps також з'явилася нова категорія "Відвіданих місць", у якій відмічені ресторани, магазини та інші місця, які користувач відвідав раніше.

Зберігання паспортів у Apple Wallet

Apple Wallet, що дозволяє користувачам зберігати цифрові дебетові та кредитні картки, квитки на концерти, посадкові талони на літак та багато іншого, тепер дозволяє зберігати паспорти з iOS 26.

Екран iPad як робочий стіл з кількома вікнами

Хоча більшість функцій iOS 26 доступні на iPhone, iPad та Apple Watch, деякі пристрої отримали унікальні оновлення, включаючи систему вікон для iPad. Це оновлення дозволяє користувачам iPad відкривати кілька вікон на екрані, аналогічно робочому столу комп'ютера.

