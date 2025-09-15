Apple випускає iOS 26: ключові функції та сумісні пристрої

$41.310.00
Ексклюзив
05:44 • 15771 перегляди
Сонячне затемнення 21 вересня: астролог розкрила, як воно змінить життя кожного знака Зодіаку
15 вересня, 03:31 • 16334 перегляди
"Малоймовірно": Папа Римський Лев XIV розповів про можливість посередництва Ватикану у війні рф проти України
15 вересня, 01:55 • 18633 перегляди
"Ненависть між Зеленським і путіним безмежна, доведеться говорити мені": Трамп анонсував тристоронні переговори
Ексклюзив
14 вересня, 13:13 • 26444 перегляди
Дрони ГУР атакували провідне військове хімічне виробництво у пермському краї рфPhoto
14 вересня, 09:08 • 50699 перегляди
Генштаб підтвердив ураження ключового російського нафтопереробного заводу
Ексклюзив
13 вересня, 14:03 • 69850 перегляди
Вбивство кота біля супермаркету під Києвом: поліція затребувала запис з відеокамери
Ексклюзив
13 вересня, 10:21 • 104295 перегляди
На Сумщині попереджено замовне вбивство
12 вересня, 19:25 • 86328 перегляди
Не гірше ніж Patriot: Зеленський порівняв Келлога із ППО
12 вересня, 17:47 • 84514 перегляди
Сили оборони повністю зірвали наступальну операцію на Суми - Зеленський
12 вересня, 17:37 • 46972 перегляди
НАТО запускає операцію "Східний вартовий" у відповідь на атаку російських дронів на Польщу
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Ворог атакував Запоріжжя вночі, одна з громад залишилася без світла, горять приватні будинки 15 вересня, 00:48
NASA показало зоряний пейзаж карликової галактики поблизу Чумацького Шляху 15 вересня, 02:27
ISW: росія використовує атаки дронами по Польщі та Румунії для оцінки реакції НАТО 15 вересня, 02:59
Синоптики дали прогноз на 15 вересня: де очікувати дощі та грози 03:58
Командувач СБС "Мадяр" повідомив про призупинку роботи Starlink 05:13
Система бонусів та переваг або чому великої кількості аптек не бояться у розвинених країнах 09:21
Готуємо вино в домашніх умовах: вишуканий та п'янкий рецепт 08:30
Справжнє свято для українських гурманів: ТОП 3 рецепти до дня борщу 13 вересня, 16:18
День українського кіно: цікаві факти та популярні фільми 13 вересня, 07:00
Дональд Трамп
Кая Каллас
Руслан Кравченко
Кім Чен Ин
Іван Федоров
Актуальні місця
Україна
Польща
Сполучені Штати Америки
Румунія
Державний кордон України
Премія "Еммі": зірка серіалу "Юнацтво" став наймолодшим лауреатом в історії вручення. Список переможців 08:11
Акції виробника Labubu впали найбільше з квітня: у чому причина 07:06
В Румунії встановили світовий рекорд, створивши стіл довжиною 2,7 км 14 вересня, 09:45
Ексдружина Розового відповіла на закиди щодо коштів на його реабілітацію 13 вересня, 14:46
5 захоплюючих пригодницьких серіалів: що подивитись у вихідні 12 вересня, 14:01
Starlink
Forbes
Financial Times
The Guardian
Fox News

Apple випускає iOS 26: ключові функції та сумісні пристрої

Київ • УНН

 • 216 перегляди

Apple оголосила про вихід iOS 26 15 вересня, яка принесе новий дизайн інтерфейсу Liquid Glass та функції на базі ШІ. Оновлення включає швидкий переклад, покращені функції дзвінків та повідомлень, інтуїтивні карти, а також можливість зберігати паспорти в Apple Wallet.

Apple випускає iOS 26: ключові функції та сумісні пристрої

Apple оголосила дату виходу iOS 26. Оновлення програмного забезпечення має стати доступним для сумісних iPhone, iPad та Apple Watch з понеділка, 15 вересня, пише УНН з посиланням на USA Today.

Оновлення включає в себе новий дизайн інтерфейсу користувача і кілька нових функцій на базі штучного інтелекту.

Liquid Glass

Однією з найпомітніших особливостей iOS 26 є Liquid Glass, новий дизайн інтерфейсу користувача на пристроях Apple. Якщо активувати Liquid Glass, користувачі можуть залишити програми на головному екрані у звичайному стані або зробити їх напівпрозорими, демонструючи фонове зображення.

Liquid Glass також має більш динамічні елементи управління. У кількох програмах, включаючи Apple Music, користувачі можуть перемикатися між екранами або функціями свайпом, а не натисненням окремо.

Liquid Glass доступний на сумісних iPhone, iPad та Apple Watch.

Нові функції

В iOS 26 представлено кілька нових функцій, у тому числі заснованих на Apple Intelligence. Ось деякі з ключових:

Швидкий переклад

За інформацією на сайті Apple, функція "Швидкого перекладу" (Live Translation) використовує штучний інтелект для перекладу текстових повідомлень, телефонних дзвінків та дзвінків по FaceTime на iPhone, iPad та Apple Watch.

Згідно з інформацією на сайті Apple, у додатку "Повідомлення" функція швидкого перекладу доступна китайською (спрощеною), англійською (Велика Британія та США), французькою (Франція), німецькою, італійською, японською, корейською, португальською (Бразилія) та іспанською (Іспанія) мовами. Для телефонних дзвінків та FaceTime функція може перекладати англійською (Велика Британія та США), французькою (Франція), німецькою, португальською (Бразилія) та іспанською (Іспанія).

Функція "Швидкий переклад" також доступна для останньої моделі AirPods від Apple: AirPods Pro 3. Користувач навушників може увімкнути функцію "Швидкий переклад". Наприклад, якщо користувач подорожує і знаходиться серед людей, які розмовляють іншою мовою, нові AirPods слухатимуть діалоги навколо нього і перекладатимуть їх практично в режимі реального часу.

"Швидкий переклад" працює і у зворотному напрямку. Користувач AirPods Pro 3 може говорити своєю рідною мовою, а навушники перекладатимуть на вибрану мову за допомогою голосового зв'язку або тексту на підключеному iPhone.

Нові функції дзвінків та текстових повідомлень

Оновлення програмного забезпечення включає кілька нових функцій для телефонних дзвінків та текстових повідомлень, включаючи фільтрацію дзвінків. Коли користувач отримує дзвінок з невідомого номера, iPhone автоматично відповідає на дзвінок і запитує у абонента ім'я і причину дзвінка, які потім транслюються користувачеві, який може вирішити, відповідати на дзвінок чи ні. Аналогічно, програма "Повідомлення" фільтрує текстові повідомлення з невідомих номерів в окрему папку.

У iOS 26 також з'явилася функція Hold Assist. При активації функція Hold Assist утримує номер абонента на зв'язку з оператором і повідомляє користувача про готовність до виклику, повідомляється на сайті Apple.

Нарешті, користувачі iOS 26 отримають оновлену функцію опитувань у додатку "Повідомлення" та зможуть змінювати фон текстових повідомлень на фотографію або встановлений дизайн із бібліотеки Apple.

Більшість цих функцій доступні на iPhone, iPad та Apple Watch.

Інтуїтивно зрозумілі карти

Згідно з веб-сайтом Apple, в iOS 26 програма Apple Maps використовує штучний інтелект для вивчення бажаних маршрутів користувача, надаючи оновлення про затримки, перш ніж користувач вирушить у дорогу.

У Apple Maps також з'явилася нова категорія "Відвіданих місць", у якій відмічені ресторани, магазини та інші місця, які користувач відвідав раніше.

Зберігання паспортів у Apple Wallet

Apple Wallet, що дозволяє користувачам зберігати цифрові дебетові та кредитні картки, квитки на концерти, посадкові талони на літак та багато іншого, тепер дозволяє зберігати паспорти з iOS 26.

Екран iPad як робочий стіл з кількома вікнами

Хоча більшість функцій iOS 26 доступні на iPhone, iPad та Apple Watch, деякі пристрої отримали унікальні оновлення, включаючи систему вікон для iPad. Це оновлення дозволяє користувачам iPad відкривати кілька вікон на екрані, аналогічно робочому столу комп'ютера.

Apple представила iPhone 17 Pro та Pro Max: нові можливості та дизайн09.09.25, 21:55 • 3922 перегляди

Юлія Шрамко

Технології
Apple