Попит на iPhone 17 перевершив очікування: люди охочіше замовляють, ніж торік iPhone 16

Ексклюзив
12:27 • 344 перегляди
Кількість злочинів з незареєстрованою зброєю зростає: названо регіони-лідери
Ексклюзив
09:58 • 7332 перегляди
Чому приватні перевізники досі не доєдналися до Автоматизованої системи оплати проїзду у маршрутках: відповідь КМДА
Ексклюзив
15 вересня, 05:44 • 29838 перегляди
Сонячне затемнення 21 вересня: астролог розкрила, як воно змінить життя кожного знака Зодіаку
15 вересня, 03:31 • 24594 перегляди
"Малоймовірно": Папа Римський Лев XIV розповів про можливість посередництва Ватикану у війні рф проти України
15 вересня, 01:55 • 25784 перегляди
"Ненависть між Зеленським і путіним безмежна, доведеться говорити мені": Трамп анонсував тристоронні переговори
Ексклюзив
14 вересня, 13:13 • 32395 перегляди
Дрони ГУР атакували провідне військове хімічне виробництво у пермському краї рфPhoto
14 вересня, 09:08 • 54500 перегляди
Генштаб підтвердив ураження ключового російського нафтопереробного заводу
Ексклюзив
13 вересня, 14:03 • 71921 перегляди
Вбивство кота біля супермаркету під Києвом: поліція затребувала запис з відеокамери
Ексклюзив
13 вересня, 10:21 • 105063 перегляди
На Сумщині попереджено замовне вбивство
12 вересня, 19:25 • 87279 перегляди
Не гірше ніж Patriot: Зеленський порівняв Келлога із ППО
Головна
Політика
Війна в Україні
Економіка
Суспільство
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Новини Світу
Київ
Київська область
Здоров'я
Технології
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Освіта
Погода та довкілля
Нерухомість
Фінанси
Кулінар
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Популярнi новини
ISW: росія використовує атаки дронами по Польщі та Румунії для оцінки реакції НАТО15 вересня, 02:59 • 18638 перегляди
Синоптики дали прогноз на 15 вересня: де очікувати дощі та грози15 вересня, 03:58 • 13767 перегляди
Командувач СБС "Мадяр" повідомив про призупинку роботи Starlink15 вересня, 05:13 • 20235 перегляди
Готуємо вино в домашніх умовах: вишуканий та п’янкий рецепт08:30 • 15105 перегляди
Система бонусів та переваг або чому великої кількості аптек не бояться у розвинених країнах09:21 • 11330 перегляди
Публікації
Система бонусів та переваг або чому великої кількості аптек не бояться у розвинених країнах09:21 • 11467 перегляди
Готуємо вино в домашніх умовах: вишуканий та п’янкий рецепт08:30 • 15309 перегляди
Сонячне затемнення 21 вересня: астролог розкрила, як воно змінить життя кожного знака Зодіаку
Ексклюзив
15 вересня, 05:44 • 29838 перегляди
Справжнє свято для українських гурманів: ТОП 3 рецепти до дня борщуPhoto13 вересня, 16:18 • 22160 перегляди
День українського кіно: цікаві факти та популярні фільмиPhotoVideo13 вересня, 07:00 • 100925 перегляди
Актуальнi люди
Руслан Кравченко
Дональд Трамп
Радослав Сікорський
Дональд Туск
Ілон Маск
Актуальні місця
Україна
Іспанія
Сполучені Штати Америки
Польща
Італія
УНН Lite
Премія "Еммі": зірка серіалу "Юнацтво" став наймолодшим лауреатом в історії вручення. Список переможцівPhoto08:11 • 9726 перегляди
Акції виробника Labubu впали найбільше з квітня: у чому причина07:06 • 10792 перегляди
В Румунії встановили світовий рекорд, створивши стіл довжиною 2,7 кмPhoto14 вересня, 09:45 • 25575 перегляди
Ексдружина Розового відповіла на закиди щодо коштів на його реабілітаціюVideo13 вересня, 14:46 • 32110 перегляди
5 захоплюючих пригодницьких серіалів: що подивитись у вихідніVideo12 вересня, 14:01 • 81342 перегляди
Актуальне
Financial Times
The Guardian
TikTok
Forbes
Fox News

Попит на iPhone 17 перевершив очікування: люди охочіше замовляють, ніж торік iPhone 16

Київ • УНН

 • 224 перегляди

Після презентації нової лінійки iPhone 17 попит на неї злетів, перевищивши замовлення на iPhone 16 минулого року. Найпопулярнішими стали базова модель та надтонкий iPhone 17 Air, тоді як у Китаї запуск гальмує через проблеми з eSIM.

Попит на iPhone 17 перевершив очікування: люди охочіше замовляють, ніж торік iPhone 16

Після того як Apple показала нову лінійку iPhone 17, попит одразу злетів угору. За даними JP Morgan, замовлень навіть більше, ніж було на iPhone 16 у перший тиждень минулого року. Це видно з термінів доставки: чим довше чекати на смартфон, тим більше людей його купує. Про це повідомляє Investing, пише УНН.

Деталі 

Найбільш популярною зараз є базова версія iPhone 17 та новинка – надтонкий iPhone 17 Air, який порівнюють із торішнім 16 Plus. У США, де купують майже третину всіх iPhone, чекати на базову "сімнадцятку" доведеться близько 4 днів, на Air – тиждень. А от на Pro Max доведеться чекати приблизно три тижні.

Apple випускає iOS 26: ключові функції та сумісні пристрої15.09.25, 12:21 • 1854 перегляди

Для порівняння, за інформацією Investing, iPhone 16 і 16 Plus минулого року можна було отримати майже без очікування, тоді як Pro-версії теж мали затримку у доставці. Це означає, що цього разу саме базові моделі стали справжнім хітом стартових продажів.

Втім, у Китаї запуск новинки гальмує через проблеми з дозволами на використання eSIM. А ще інвестори трохи охололи: вони чекали від Apple гучніших заяв про штучний інтелект. Незважаючи на це, аналітики вважають, що сильний старт iPhone 17 може підняти продажі компанії після кількох слабших попередніх кварталів.

Нагадаємо

Apple презентувала iPhone 17 з процесором A19, 6,3-дюймовим дисплеєм ProMotion та покращеним керамічним захистом. Модель має 48-мегапіксельну камеру Fusion та доступна у п'яти кольорах.

Степан Гафтко

Новини СвітуТехнології
JPMorgan Chase
Китай
Сполучені Штати Америки
Apple