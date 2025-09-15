Попит на iPhone 17 перевершив очікування: люди охочіше замовляють, ніж торік iPhone 16

Після того як Apple показала нову лінійку iPhone 17, попит одразу злетів угору. За даними JP Morgan, замовлень навіть більше, ніж було на iPhone 16 у перший тиждень минулого року. Це видно з термінів доставки: чим довше чекати на смартфон, тим більше людей його купує. Про це повідомляє Investing, пише УНН.

Деталі

Найбільш популярною зараз є базова версія iPhone 17 та новинка – надтонкий iPhone 17 Air, який порівнюють із торішнім 16 Plus. У США, де купують майже третину всіх iPhone, чекати на базову "сімнадцятку" доведеться близько 4 днів, на Air – тиждень. А от на Pro Max доведеться чекати приблизно три тижні.

Для порівняння, за інформацією Investing, iPhone 16 і 16 Plus минулого року можна було отримати майже без очікування, тоді як Pro-версії теж мали затримку у доставці. Це означає, що цього разу саме базові моделі стали справжнім хітом стартових продажів.

Втім, у Китаї запуск новинки гальмує через проблеми з дозволами на використання eSIM. А ще інвестори трохи охололи: вони чекали від Apple гучніших заяв про штучний інтелект. Незважаючи на це, аналітики вважають, що сильний старт iPhone 17 може підняти продажі компанії після кількох слабших попередніх кварталів.

Нагадаємо

Apple презентувала iPhone 17 з процесором A19, 6,3-дюймовим дисплеєм ProMotion та покращеним керамічним захистом. Модель має 48-мегапіксельну камеру Fusion та доступна у п'яти кольорах.