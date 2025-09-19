iPhone 17 та Air надходять у продаж на тлі попиту на новий дизайн

Нові iPhone 17 Pro, Pro Max та iPhone Air надійшли у продаж у п'ятницю, 19 вересня, на тлі попиту на оновлення дизайну, якого деякі клієнти Apple очікували протягом останніх чотирьох років, перш ніж купити новий iPhone, повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Вперше з 2020 року Apple представляє кілька нових моделей iPhone. Також до магазинів надходять нові Apple Watch SE, Watch Series 11, Watch Ultra 3 та AirPods Pro 3.

Ранні продажі в Азії показали високий попит на моделі Pro. У Гонконгу невелика група покупців зібралася біля флагманського магазину Apple, щоб оцінити нові смартфони, але для особистого користування був доступний лише новий iPhone Air. Усім, хто хотів придбати iPhone 17 або Pro, було запропоновано оформити онлайн-замовлення, і, за словами Apple, час очікування становитиме близько трьох тижнів.

У магазинах Apple в Австралії, Новій Зеландії, материковому Китаї та Сінгапурі терміни доставки були схожими, а очікування iPhone 17 Pro Max розтягнеться до чотирьох тижнів. Японія була єдиним великим ринком, де споживачі могли отримати будь-яку нову модель iPhone з доставкою наступного дня, тоді як у Південній Кореї 17 Pro був доступний протягом тижня, тоді як Pro Max був відзначений як недоступний до кінця жовтня.

Нові версії Pro повертають iPhone в алюмінієвому корпусі та мають оновлену задню панель, у той час як iPhone Air – це перша спроба Apple щодо радикально нового дизайну, де тонкий корпус є головною перевагою.

Ставки для Apple високі. Компанія стикається з високими очікуваннями Волл-стріт щодо продажу у святковий період, попри глобальні економічні проблеми та загрозу майбутнього підвищення цін через мита. Гігант електроніки з Купертіно у Каліфорнії також намагається переконати споживачів, що його чари повернулися після того, як його стратегія штучного інтелекту провалилася, пише видання.

Те, як приймуть нові моделі у Китаї, матиме велике значення для компанії. Продажі в регіоні впали на 6% за кілька тижнів до запуску нового сімейства пристроїв, що стало різкішим, ніж зазвичай, спадом. Після багатьох років успіху в регіоні за останнє десятиліття Apple тепер займає лише 12% місцевого ринку, поступаючись Oppo, Huawei Technologies Co., Xiaomi Corp. та іншим компаніям.

Випуск останньої великої версії iPhone, що дебютував у 2007 році, збігся з переходом Meta Platforms Inc. та інших компаній на пристрої з штучним інтелектом, включаючи розумні окуляри з дисплеями. Нові моделі також з'явилися на ринку через кілька тижнів після того, як Google і Samsung Electronics Co., що належать до Alphabet Inc., випустили оновлення для своїх флагманських смартфонів.

Зокрема, Samsung загрожує домінуванню iPhone. Компанія випустила сьоме покоління свого складного телефону-книжки, який, схоже, має успіх у споживачів завдяки більш міцному корпусу і тонкому дизайну. Як повідомляє Bloomberg, Apple не матиме складного телефону до кінця наступного року.

Лінійка iPhone 17 Pro користується найбільшим успіхом у покупців, у ній покращено характеристики, які найбільше потрібні покупцям у новому телефоні: час автономної роботи, якість камери та надійність. Вартість iPhone 17 Pro починається від 1099 доларів, що всього на 100 доларів дорожче, ніж iPhone 16 Pro, який він замінює.

"Ціни дійсно ростуть вперше за кілька років, тому, якщо ми побачимо типовий цикл заміни з вищими цінами, плюс деякий прогрес у галузі штучного інтелекту, це, можливо, не буде вражаючим для акцій, але це непоганий сценарій", - сказав Джон Белтон, керуючий портфелем Gabelli Funds.

З іншого боку, iPhone Air, можливо, не стане лідером продажів, незважаючи на увагу, яку він має отримати, зауважує видання. Пристрій за 999 доларів, як повідомляється, "орієнтований на тонкий корпус, але має недоліки в плані часу автономної роботи, звуку та камер". Крім того, його ціна дорівнює ціні 17 Pro з урахуванням опціонального магнітного кріплення акумулятора для збільшення терміну служби.

Раніше цього року Samsung випустила Galaxy S25 Edge, використовуючи концепцію, схожу на концепцію iPhone Air від Apple. Поки що продаж виявився провалом, зазначає видання.

