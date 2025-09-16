Нова iOS 26 може "вбити" акумулятор: Apple випустила офіційне попередження

Користувачі iPhone, які оновили пристрої до iOS 26, можуть зіткнутися з тимчасовим або навіть довгостроковим зниженням часу автономної роботи, повідомляє Apple у новому документі підтримки. Про це пише УНН із посиланням на американський вебсайт 9to5Mac.

Компанія пояснює, що після великого оновлення iPhone виконує фонову обробку, а саме індексацію файлів, завантаження нових даних та оновлення програм. Через це пристрій може нагріватися, а батарея розряджатися швидше.

Це нормально, що акумулятор iPhone розряджається більше, а пристрій стає теплішим, тимчасово після великого оновлення програмного забезпечення. Але також потенційно може бути довгостроковий вплив на продуктивність та акумулятор, якщо певні нові функції вимагають додаткових ресурсів від пристрою