Нова iOS 26 може "вбити" акумулятор: Apple випустила офіційне попередження
Київ • УНН
Apple повідомила, що користувачі iPhone, які оновили пристрої до iOS 26, можуть зіткнутися зі зниженням часу автономної роботи. Це пов'язано з фоновою обробкою та новими функціями, які потребують значних ресурсів.
Користувачі iPhone, які оновили пристрої до iOS 26, можуть зіткнутися з тимчасовим або навіть довгостроковим зниженням часу автономної роботи, повідомляє Apple у новому документі підтримки. Про це пише УНН із посиланням на американський вебсайт 9to5Mac.
Деталі
Компанія пояснює, що після великого оновлення iPhone виконує фонову обробку, а саме індексацію файлів, завантаження нових даних та оновлення програм. Через це пристрій може нагріватися, а батарея розряджатися швидше.
Це нормально, що акумулятор iPhone розряджається більше, а пристрій стає теплішим, тимчасово після великого оновлення програмного забезпечення. Але також потенційно може бути довгостроковий вплив на продуктивність та акумулятор, якщо певні нові функції вимагають додаткових ресурсів від пристрою
Деякі нові функції iOS 26 потребують значних ресурсів, що потенційно може скоротити термін служби акумулятора, особливо при активному використанні смартфона. Apple зазначає, що вплив залежить від індивідуального користування пристроєм.
Нагадаємо
Apple оголосила про вихід iOS 26 15 вересня, яка принесе новий дизайн інтерфейсу Liquid Glass та функції на базі ШІ. Оновлення включає швидкий переклад, покращені функції дзвінків та повідомлень, інтуїтивні карти, а також можливість зберігати паспорти в Apple Wallet.
