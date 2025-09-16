Нова iOS 26 може "вбити" акумулятор: Apple випустила офіційне попередження

$41.280.03
48.390.12
ukenru
15 вересня, 17:38 • 25455 перегляди
Сирський звільнив двох командирів корпусів через втрати особового складу та територій - Генштаб
15 вересня, 15:43 • 34921 перегляди
Уряд схвалив проєкт Бюджету-2026 з дефіцитом 18,4% ВВП
Ексклюзив
15 вересня, 14:18 • 28034 перегляди
Ринок криптовалют в Україні легалізують ще не скоро. У Раді пояснили причину
Ексклюзив
15 вересня, 12:27 • 32411 перегляди
Кількість злочинів з незареєстрованою зброєю зростає: названо регіони-лідери
Ексклюзив
15 вересня, 09:58 • 33705 перегляди
Чому приватні перевізники досі не доєдналися до Автоматизованої системи оплати проїзду у маршрутках: відповідь КМДА
Ексклюзив
15 вересня, 05:44 • 63396 перегляди
Сонячне затемнення 21 вересня: астролог розкрила, як воно змінить життя кожного знака Зодіаку
15 вересня, 03:31 • 39281 перегляди
"Малоймовірно": Папа Римський Лев XIV розповів про можливість посередництва Ватикану у війні рф проти України
15 вересня, 01:55 • 33734 перегляди
"Ненависть між Зеленським і путіним безмежна, доведеться говорити мені": Трамп анонсував тристоронні переговори
Ексклюзив
14 вересня, 13:13 • 37138 перегляди
Дрони ГУР атакували провідне військове хімічне виробництво у пермському краї рфPhoto
14 вересня, 09:08 • 59781 перегляди
Генштаб підтвердив ураження ключового російського нафтопереробного заводу
Прожитковий мінімум в Україні зросте до 3209 гривень 15 вересня, 17:55 • 10024 перегляди
На війні загинув артист балету Львівської опери Дмитро Пасічник15 вересня, 18:37 • 11272 перегляди
Все, що треба знати про новації, доходи та витрати Бюджету-2026: Підласа зробила аналіз проєкту документу15 вересня, 19:06 • 10770 перегляди
Кабмін провів низку кадрових призначень: хто втратив, а хто отримав посади15 вересня, 19:44 • 5076 перегляди
Відомо про одного загиблого та семеро поранених: деталі масованого удару по ЗапоріжжюVideo22:34 • 7454 перегляди
Все, що треба знати про новації, доходи та витрати Бюджету-2026: Підласа зробила аналіз проєкту документу15 вересня, 19:06 • 10776 перегляди
Система бонусів та переваг або чому великої кількості аптек не бояться у розвинених країнах15 вересня, 09:21 • 39419 перегляди
Готуємо вино в домашніх умовах: вишуканий та п'янкий рецепт15 вересня, 08:30 • 43114 перегляди
Сонячне затемнення 21 вересня: астролог розкрила, як воно змінить життя кожного знака Зодіаку
Ексклюзив
15 вересня, 05:44 • 63390 перегляди
Справжнє свято для українських гурманів: ТОП 3 рецепти до дня борщуPhoto13 вересня, 16:18 • 37590 перегляди
Дональд Трамп
Дональд Туск
Володимир Зеленський
Марко Рубіо
Олександр Сирський
Україна
Польща
Запоріжжя
Сполучені Штати Америки
Білорусь
Премія "Еммі": зірка серіалу "Юнацтво" став наймолодшим лауреатом в історії вручення. Список переможцівPhoto15 вересня, 08:11 • 28645 перегляди
Акції виробника Labubu впали найбільше з квітня: у чому причина15 вересня, 07:06 • 29002 перегляди
В Румунії встановили світовий рекорд, створивши стіл довжиною 2,7 кмPhoto14 вересня, 09:45 • 34814 перегляди
Ексдружина Розового відповіла на закиди щодо коштів на його реабілітаціюVideo13 вересня, 14:46 • 40774 перегляди
5 захоплюючих пригодницьких серіалів: що подивитись у вихідніVideo12 вересня, 14:01 • 90522 перегляди
Eurofighter Typhoon
TikTok
Ручна граната
E-6 Mercury
Детонатор

Нова iOS 26 може "вбити" акумулятор: Apple випустила офіційне попередження

Київ • УНН

 • 20 перегляди

Apple повідомила, що користувачі iPhone, які оновили пристрої до iOS 26, можуть зіткнутися зі зниженням часу автономної роботи. Це пов'язано з фоновою обробкою та новими функціями, які потребують значних ресурсів.

Нова iOS 26 може "вбити" акумулятор: Apple випустила офіційне попередження

Користувачі iPhone, які оновили пристрої до iOS 26, можуть зіткнутися з тимчасовим або навіть довгостроковим зниженням часу автономної роботи, повідомляє Apple у новому документі підтримки. Про це пише УНН із посиланням на американський вебсайт 9to5Mac.

Деталі

Компанія пояснює, що після великого оновлення iPhone виконує фонову обробку, а саме індексацію файлів, завантаження нових даних та оновлення програм. Через це пристрій може нагріватися, а батарея розряджатися швидше.

Це нормально, що акумулятор iPhone розряджається більше, а пристрій стає теплішим, тимчасово після великого оновлення програмного забезпечення. Але також потенційно може бути довгостроковий вплив на продуктивність та акумулятор, якщо певні нові функції вимагають додаткових ресурсів від пристрою

- зазначають у компанії.

Деякі нові функції iOS 26 потребують значних ресурсів, що потенційно може скоротити термін служби акумулятора, особливо при активному використанні смартфона. Apple зазначає, що вплив залежить від індивідуального користування пристроєм.

Нагадаємо

Apple оголосила про вихід iOS 26 15 вересня, яка принесе новий дизайн інтерфейсу Liquid Glass та функції на базі ШІ. Оновлення включає швидкий переклад, покращені функції дзвінків та повідомлень, інтуїтивні карти, а також можливість зберігати паспорти в Apple Wallet.

Попит на iPhone 17 перевершив очікування: люди охочіше замовляють, ніж торік iPhone 16 15.09.25, 15:27 • 2164 перегляди

Вероніка Марченко

Технології
Apple