Новая iOS 26 может "убить" аккумулятор: Apple выпустила официальное предупреждение

Пользователи iPhone, обновившие устройства до iOS 26, могут столкнуться с временным или даже долгосрочным снижением времени автономной работы, сообщает Apple в новом документе поддержки. Об этом пишет УНН со ссылкой на американский веб-сайт 9to5Mac.

Компания объясняет, что после крупного обновления iPhone выполняет фоновую обработку, а именно индексацию файлов, загрузку новых данных и обновление программ. Из-за этого устройство может нагреваться, а батарея разряжаться быстрее.

Это нормально, что аккумулятор iPhone разряжается больше, а устройство становится теплее, временно после крупного обновления программного обеспечения. Но также потенциально может быть долгосрочное влияние на производительность и аккумулятор, если определенные новые функции требуют дополнительных ресурсов от устройства