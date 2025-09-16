Новая iOS 26 может "убить" аккумулятор: Apple выпустила официальное предупреждение
Apple сообщила, что пользователи iPhone, обновившие устройства до iOS 26, могут столкнуться со снижением времени автономной работы. Это связано с фоновой обработкой и новыми функциями, требующими значительных ресурсов.
Пользователи iPhone, обновившие устройства до iOS 26, могут столкнуться с временным или даже долгосрочным снижением времени автономной работы, сообщает Apple в новом документе поддержки. Об этом пишет УНН со ссылкой на американский веб-сайт 9to5Mac.
Компания объясняет, что после крупного обновления iPhone выполняет фоновую обработку, а именно индексацию файлов, загрузку новых данных и обновление программ. Из-за этого устройство может нагреваться, а батарея разряжаться быстрее.
Это нормально, что аккумулятор iPhone разряжается больше, а устройство становится теплее, временно после крупного обновления программного обеспечения. Но также потенциально может быть долгосрочное влияние на производительность и аккумулятор, если определенные новые функции требуют дополнительных ресурсов от устройства
Некоторые новые функции iOS 26 требуют значительных ресурсов, что потенциально может сократить срок службы аккумулятора, особенно при активном использовании смартфона. Apple отмечает, что влияние зависит от индивидуального использования устройства.
Apple объявила о выходе iOS 26 15 сентября, которая принесет новый дизайн интерфейса Liquid Glass и функции на базе ИИ. Обновление включает быстрый перевод, улучшенные функции звонков и сообщений, интуитивные карты, а также возможность хранить паспорта в Apple Wallet.
