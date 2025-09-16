$41.280.03
15 сентября, 17:38 • 25436 просмотра
Сырский уволил двух командиров корпусов из-за потерь личного состава и территорий - Генштаб
15 сентября, 15:43 • 34890 просмотра
Правительство одобрило проект Бюджета-2026 с дефицитом 18,4% ВВП
Эксклюзив
15 сентября, 14:18 • 28020 просмотра
Рынок криптовалют в Украине легализуют еще не скоро. В Раде объяснили причину
Эксклюзив
15 сентября, 12:27 • 32399 просмотра
Число преступлений с незарегистрированным оружием растет: названы регионы-лидеры
Эксклюзив
15 сентября, 09:58 • 33698 просмотра
Почему частные перевозчики до сих пор не присоединились к Автоматизированной системе оплаты проезда в маршрутках: ответ КГГА
Эксклюзив
15 сентября, 05:44 • 63388 просмотра
Солнечное затмение 21 сентября: астролог раскрыла, как оно изменит жизнь каждого знака Зодиака
15 сентября, 03:31 • 39278 просмотра
"Маловероятно": Папа Римский Лев XIV рассказал о возможности посредничества Ватикана в войне РФ против Украины
15 сентября, 01:55 • 33734 просмотра
"Ненависть между Зеленским и Путиным безгранична, придется говорить мне": Трамп анонсировал трехсторонние переговоры
Эксклюзив
14 сентября, 13:13 • 37137 просмотра
Дроны ГУР атаковали ведущее военное химическое производство в пермском крае рфPhoto
14 сентября, 09:08 • 59780 просмотра
Генштаб подтвердил поражение ключевого российского нефтеперерабатывающего завода
Новая iOS 26 может "убить" аккумулятор: Apple выпустила официальное предупреждение

Киев • УНН

 • 16 просмотра

Apple сообщила, что пользователи iPhone, обновившие устройства до iOS 26, могут столкнуться со снижением времени автономной работы. Это связано с фоновой обработкой и новыми функциями, требующими значительных ресурсов.

Новая iOS 26 может "убить" аккумулятор: Apple выпустила официальное предупреждение

Пользователи iPhone, обновившие устройства до iOS 26, могут столкнуться с временным или даже долгосрочным снижением времени автономной работы, сообщает Apple в новом документе поддержки. Об этом пишет УНН со ссылкой на американский веб-сайт 9to5Mac.

Детали

Компания объясняет, что после крупного обновления iPhone выполняет фоновую обработку, а именно индексацию файлов, загрузку новых данных и обновление программ. Из-за этого устройство может нагреваться, а батарея разряжаться быстрее.

Это нормально, что аккумулятор iPhone разряжается больше, а устройство становится теплее, временно после крупного обновления программного обеспечения. Но также потенциально может быть долгосрочное влияние на производительность и аккумулятор, если определенные новые функции требуют дополнительных ресурсов от устройства

- отмечают в компании.

Некоторые новые функции iOS 26 требуют значительных ресурсов, что потенциально может сократить срок службы аккумулятора, особенно при активном использовании смартфона. Apple отмечает, что влияние зависит от индивидуального использования устройства.

Напомним

Apple объявила о выходе iOS 26 15 сентября, которая принесет новый дизайн интерфейса Liquid Glass и функции на базе ИИ. Обновление включает быстрый перевод, улучшенные функции звонков и сообщений, интуитивные карты, а также возможность хранить паспорта в Apple Wallet.

Спрос на iPhone 17 превзошел ожидания: люди охотнее заказывают, чем в прошлом году iPhone 1615.09.25, 15:27 • 2164 просмотра

Вероника Марченко

Технологии
Apple Inc.