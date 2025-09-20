В Україну відразу після старту продажів хотіли ввезти контрабандою партію нових iPhone 17

Прикордонники Чопського загону та митники виявили 29 мобільних телефонів "Apple 17 Pro Max" у двох автомобілях, що прямували до України через пункт пропуску "Ужгород". Водії та пасажири, жителі Закарпаття, стверджували, що везли гаджети для особистого користування.