Зеленський підтвердив, що зустрінеться з Трампом наступного тижня
08:41 • 10716 перегляди
Сонячне затемнення 21 вересня: питання та відповіді й прогноз для всіх знаків Зодіаку
20 вересня, 04:00 • 32734 перегляди
Всесвітній день прибирання: як з'явилася традиція глобального очищення планети
19 вересня, 18:48 • 43301 перегляди
ЗСУ просунулися на Донеччині на 3-7 км у глибину оборони противника та звільнили сім населених пунктів - Сирський
19 вересня, 17:23 • 46055 перегляди
Зеленський підписав указ про створення Офісу військового омбудсмана: хто очолив нову структуру
Ексклюзив
19 вересня, 16:30 • 39698 перегляди
В Українському центрі оцінювання розвіяли міфи навколо повернення ДПА для учнів 4 класів
19 вересня, 16:00 • 47745 перегляди
П'ять захоплюючих серіалів-бойовиків: що подивитись вересневими вихідними
Ексклюзив
19 вересня, 12:05 • 60260 перегляди
Таємниці осінньої депресії: психологиня розповіла про симптоми та методи подолання
19 вересня, 12:00 • 33568 перегляди
У ЄС представили 19-й пакет санкцій проти рф: містить бан на російський СПГ, зачепило нафту, банки, крипту, торгівлю, Китай та Індію
Ексклюзив
19 вересня, 11:23 • 48954 перегляди
Скандал з російським слідом: чому правоохоронці повинні розслідувати дії тимчасово відстороненого голови Державіаслужби Більчука – юристи
В Україну відразу після старту продажів хотіли ввезти контрабандою партію нових iPhone 17

Київ • УНН

 • 1030 перегляди

Прикордонники Чопського загону та митники виявили 29 мобільних телефонів "Apple 17 Pro Max" у двох автомобілях, що прямували до України через пункт пропуску "Ужгород". Водії та пасажири, жителі Закарпаття, стверджували, що везли гаджети для особистого користування.

В Україну відразу після старту продажів хотіли ввезти контрабандою партію нових iPhone 17

Відразу після старту продажів на кордоні України зупинили спробу контрабанди нових iPhone 17 від Apple, знайшли загалом таких 29 гаджетів, повідомили у суботу у Держприкордонслужбі, пише УНН

Цієї ночі прикордонники Чопського загону спільно зі співробітниками митниці попередили спробу незаконного переміщення через державний кордон партії мобільних телефонів "Apple 17 Pro Max". Зауважимо, що продаж новинок офіційно стартував учора'

- повідомили у ДПСУ.

Як вказано, їх виявили у двох транспортних засобах, які одночасно прямували на в’їзд в Україну через пункт пропуску "Ужгород" по смузі руху "зелений коридор", яка не передбачає декларування товарів.

"Під час здійснення прикордонного контролю щодо мікроавтобуса "Mercedes" та легкового автомобіля "Subaru" української реєстрації правоохоронці виявили у їхніх багажниках 29 гаджетів торгівельної марки "Аpple". Водії та пасажири, жителі Закарпаття, запевняли, що везуть їх для особистого користування", - розповіли прикордонники.

Виявлені предмети, як вказано, вилучено співробітниками митниці. Їх вартість буде визначено додатково з залученням відповідного експерта.

iPhone 17 та Air надходять у продаж на тлі попиту на новий дизайн19.09.25, 09:54 • 2732 перегляди

Юлія Шрамко

СуспільствоКримінал та НП
Державний кордон України
Україна
Apple