В Україну відразу після старту продажів хотіли ввезти контрабандою партію нових iPhone 17
Київ • УНН
Прикордонники Чопського загону та митники виявили 29 мобільних телефонів "Apple 17 Pro Max" у двох автомобілях, що прямували до України через пункт пропуску "Ужгород". Водії та пасажири, жителі Закарпаття, стверджували, що везли гаджети для особистого користування.
Відразу після старту продажів на кордоні України зупинили спробу контрабанди нових iPhone 17 від Apple, знайшли загалом таких 29 гаджетів, повідомили у суботу у Держприкордонслужбі, пише УНН.
Цієї ночі прикордонники Чопського загону спільно зі співробітниками митниці попередили спробу незаконного переміщення через державний кордон партії мобільних телефонів "Apple 17 Pro Max". Зауважимо, що продаж новинок офіційно стартував учора'
Як вказано, їх виявили у двох транспортних засобах, які одночасно прямували на в’їзд в Україну через пункт пропуску "Ужгород" по смузі руху "зелений коридор", яка не передбачає декларування товарів.
"Під час здійснення прикордонного контролю щодо мікроавтобуса "Mercedes" та легкового автомобіля "Subaru" української реєстрації правоохоронці виявили у їхніх багажниках 29 гаджетів торгівельної марки "Аpple". Водії та пасажири, жителі Закарпаття, запевняли, що везуть їх для особистого користування", - розповіли прикордонники.
Виявлені предмети, як вказано, вилучено співробітниками митниці. Їх вартість буде визначено додатково з залученням відповідного експерта.
iPhone 17 та Air надходять у продаж на тлі попиту на новий дизайн19.09.25, 09:54 • 2732 перегляди