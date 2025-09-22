На кордоні зупинили рекордну партію контрабандних iPhone на 8 млн грн

На кордоні України та Польщі правоохоронці разом із прикордонниками викрили масштабну контрабанду закордонної техніки, в основному це були смартфони iPhone 17. За попередніми підрахунками, загальна вартість виявленого сягає близько 8 млн гривень. Про це повідомив 7 прикордонний Карпатський загін, пише УНН.

Найбільша партія була виявлена у пункті пропуску "Шегині". Під час перевірки мікроавтобусів Renault та Mercedes прикордонники у співпраці з оперативниками загону виявили 148 iPhone різних моделей, які намагалися перевезти з Німеччини до Чернівців для подальшого продажу. Частину ґаджетів перевозили із приховуванням, а серед іншого також виявили пральні машини, електроплити, акумулятори та морозильну камеру