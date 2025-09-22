На кордоні зупинили рекордну партію контрабандних iPhone на 8 млн грн
Київ • УНН
На Львівщині прикордонники викрили масштабну контрабанду техніки на 8 мільйонів гривень, переважно iPhone 17. Найбільшу партію виявили у пункті пропуску "Шегині", де намагалися перевезти 148 iPhone різних моделей.
На кордоні України та Польщі правоохоронці разом із прикордонниками викрили масштабну контрабанду закордонної техніки, в основному це були смартфони iPhone 17. За попередніми підрахунками, загальна вартість виявленого сягає близько 8 млн гривень. Про це повідомив 7 прикордонний Карпатський загін, пише УНН.
Деталі
Найбільша партія була виявлена у пункті пропуску "Шегині". Під час перевірки мікроавтобусів Renault та Mercedes прикордонники у співпраці з оперативниками загону виявили 148 iPhone різних моделей, які намагалися перевезти з Німеччини до Чернівців для подальшого продажу. Частину ґаджетів перевозили із приховуванням, а серед іншого також виявили пральні машини, електроплити, акумулятори та морозильну камеру
На тому ж пункті прикордонники викрили ще кілька спроб провезти контрабанду, проте не таких масштабів. Зокрема, троє громадян намагалися провезти нові iPhone 17 без декларування.
Не менш результативною виявилася робота інспекторів на пункті пропуску "Рава-Руська". Порушник, який перетинав кордон, заховав у своєму автомобілі Peugeot понад 10 смартфонів Samsung, ще 10 iPhone 15 та бездротові навушники Samsung. У мікроавтобусі Mercedes додатково знайшли три новенькі iPhone 17.
Подібна ситуація сталася і в пункті пропуску "Нижанковичі", де під час огляду Chrysler виявили два смартфони iPhone 17.
За попередніми оцінками, вартість усіх виявлених ґаджетів та техніки може сягати 8 мільйонів гривень
Нагадаємо
Данило Гетманцев – голова комітету ВР з питань фінансів запропонував податковій службі України провести контрольні закупки iPhone 17 у магазинах. Це дозволить виявити контрабандний товар та покращити роботу правоохоронців.