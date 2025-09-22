$41.250.00
Ексклюзив
07:19 • 8746 перегляди
Принцип "я не такий багатий, щоб купувати дешеві речі" більше не працює - економіст
05:49 • 10960 перегляди
ГУР вперше в історії спалило два російські літаки-амфібії Бе-12 в Криму: показали відеоVideo
05:30 • 15872 перегляди
Рош га-Шана 2025 в Умані: традиції святкування та заходи безпеки
21 вересня, 20:36 • 15089 перегляди
Генасамблея ООН стартує у Нью-Йорку: Україна вимагає рішучої відповіді на російську агресію - МЗС
Ексклюзив
21 вересня, 12:26 • 28770 перегляди
Осіннє рівнодення 22 вересня: його значення та прогноз для всіх знаків Зодіаку
21 вересня, 07:39 • 44914 перегляди
Жодних витоків із "Дії": в Мінцифрі пояснили, що відбулося
20 вересня, 15:23 • 54919 перегляди
Зеленський заявив, що підписав три пакети санкцій: на кого вони спрямовані
20 вересня, 13:11 • 60629 перегляди
"Перекрили крани": українські безпілотники зупинили роботу низки нафтоперекачувальних станцій у рф
20 вересня, 10:19 • 57204 перегляди
Зеленський підтвердив, що зустрінеться з Трампом наступного тижня
20 вересня, 08:41 • 86200 перегляди
Сонячне затемнення 21 вересня: питання та відповіді й прогноз для всіх знаків Зодіаку
На кордоні зупинили рекордну партію контрабандних iPhone на 8 млн грн

Київ • УНН

 • 34 перегляди

На Львівщині прикордонники викрили масштабну контрабанду техніки на 8 мільйонів гривень, переважно iPhone 17. Найбільшу партію виявили у пункті пропуску "Шегині", де намагалися перевезти 148 iPhone різних моделей.

На кордоні зупинили рекордну партію контрабандних iPhone на 8 млн грн

На кордоні України та Польщі правоохоронці разом із прикордонниками викрили масштабну контрабанду закордонної техніки, в основному це були смартфони iPhone 17. За попередніми підрахунками, загальна вартість виявленого сягає близько 8 млн гривень. Про це повідомив 7 прикордонний Карпатський загін, пише УНН.

Деталі

Найбільша партія була виявлена у пункті пропуску "Шегині". Під час перевірки мікроавтобусів Renault та Mercedes прикордонники у співпраці з оперативниками загону виявили 148 iPhone різних моделей, які намагалися перевезти з Німеччини до Чернівців для подальшого продажу. Частину ґаджетів перевозили із приховуванням, а серед іншого також виявили пральні машини, електроплити, акумулятори та морозильну камеру 

– повідомили прикордонники.

На тому ж пункті прикордонники викрили ще кілька спроб провезти контрабанду, проте не таких масштабів. Зокрема, троє громадян намагалися провезти нові iPhone 17 без декларування.

В Україну відразу після старту продажів хотіли ввезти контрабандою партію нових iPhone 1720.09.25, 14:08 • 4252 перегляди

Не менш результативною виявилася робота інспекторів на пункті пропуску "Рава-Руська". Порушник, який перетинав кордон, заховав у своєму автомобілі Peugeot понад 10 смартфонів Samsung, ще 10 iPhone 15 та бездротові навушники Samsung. У мікроавтобусі Mercedes додатково знайшли три новенькі iPhone 17.

Подібна ситуація сталася і в пункті пропуску "Нижанковичі", де під час огляду Chrysler виявили два смартфони iPhone 17.

За попередніми оцінками, вартість усіх виявлених ґаджетів та техніки може сягати 8 мільйонів гривень

– підсумували прикордонники. 

Нагадаємо

Данило Гетманцев – голова комітету ВР з питань фінансів запропонував податковій службі України провести контрольні закупки iPhone 17 у магазинах. Це дозволить виявити контрабандний товар та покращити роботу правоохоронців.

Степан Гафтко

Кримінал та НП
Державний кордон України
Львівська область
Данило Гетманцев
Німеччина
Україна
Чернівці
Польща