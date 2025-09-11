Гетманцев анонсував боротьбу з контрабандними iPhone 17

$41.120.13
Ексклюзив
10 вересня, 15:04 • 17979 перегляди
Чи відмовиться Євросоюз від російського газу під тиском США: пояснює експерт
Ексклюзив
10 вересня, 13:48 • 48299 перегляди
Прицільні удари ворога по промислових об'єктах в Україні: коли відновлення стає не просто бізнесом, а відповідальністюPhoto
10 вересня, 13:15 • 30099 перегляди
Трамп вимагає смертної кари для вбивці українки Ірини Заруцької
Ексклюзив
10 вересня, 12:25 • 32793 перегляди
Проти відстороненого голови Державіаслужби Більчука відкриють кримінальну справу, якщо службове розслідування виявить склад злочину у його діях - юрист
10 вересня, 12:10 • 33618 перегляди
НАТО активує статтю 4 після атаки російських дронів на Польщу
Ексклюзив
10 вересня, 10:41 • 63857 перегляди
Стратегія доступності: як власні торгові марки аптек знижують ціни на ліки та розвивають ринок
10 вересня, 08:44 • 85032 перегляди
Світові лідери жорстко відреагували на атаку російських дронів по Україні та порушення повітряного простору ПольщіVideo
Ексклюзив
10 вересня, 08:33 • 66648 перегляди
російські дрони перетнули польський кордон: експерт прогнозує нову хвилю ІПСО з боку рф
10 вересня, 07:09 • 35171 перегляди
"Немає підстав для паніки" - Туск про російські дрони в Польщі
10 вересня, 06:41 • 39237 перегляди
Російський дрон впав на житловий будинок у Польщі: пошкоджений дах і автомобіль
Принц Гаррі пожертвував 500 тисяч доларів на допомогу дітям з України та Смуги Гази 10 вересня, 17:11
Кіт Келлог прямував до Польщі, коли російські безпілотники атакували країну - CNN10 вересня, 17:46
Атака дронів рф на Польщу: Навроцький вже веде переговори з Трампом - ЗМІ10 вересня, 18:09
Співзасновник Oracle Еллісон обійшов Маска у списку найбагатших людей світу10 вересня, 18:34
У Польщі знайшли вже 16 російських дронів, один з них розбився біля військової бази 10 вересня, 19:42
Публікації
Прицільні удари ворога по промислових об'єктах в Україні: коли відновлення стає не просто бізнесом, а відповідальністюPhoto
Ексклюзив
10 вересня, 13:48 • 48300 перегляди
Стратегія доступності: як власні торгові марки аптек знижують ціни на ліки та розвивають ринок
Ексклюзив
10 вересня, 10:41 • 63857 перегляди
"Нам просто вимкнули рубильник": співзасновниця "Конкорда" Юлія Сосєдка розповіла, як Нацбанк вирішив вивести банк з ринку10 вересня, 09:29 • 46970 перегляди
Світові лідери жорстко відреагували на атаку російських дронів по Україні та порушення повітряного простору ПольщіVideo10 вересня, 08:44 • 85032 перегляди
російські дрони перетнули польський кордон: експерт прогнозує нову хвилю ІПСО з боку рф
Ексклюзив
10 вересня, 08:33 • 66648 перегляди
УНН Lite
Coldplay анонсували продовження туру "Music Of The Spheres" у 2027 році: попереду понад 130 нових концертів10 вересня, 12:07 • 14699 перегляди
Весілля на подіумі: дизайнерка Катя Сільченко вийшла заміж під час фіналу Ukrainian Fashion WeekPhoto9 вересня, 07:45 • 79740 перегляди
Applе представить iPhone 17 на "Awe Dropping": чи очікувати на "революційні" зміни?8 вересня, 15:39 • 72518 перегляди
Фільм "Нюрнберг" з Расселом Кроу та Лео Вудоллом претендує на "Оскар" та вже здивував критиків Photo8 вересня, 15:06 • 68522 перегляди
Лауреати премії MTV VMAs 2025: серед переможців Леді Гага та Аріана Гранде8 вересня, 06:53 • 136948 перегляди
Гетманцев анонсував боротьбу з контрабандними iPhone 17

Київ • УНН

 • 20 перегляди

Голова комітету ВР з питань фінансів Данило Гетманцев запропонував ДПС провести контрольні закупки iPhone 17 у магазинах. Це дозволить виявити контрабандний товар та покращити роботу правоохоронців.

Гетманцев анонсував боротьбу з контрабандними iPhone 17

Державній податковій службі України запропонують провести контрольні закупки iPhone 17 до кінця вересня або в жовтні у відомих мережах магазинів. Про це повідомив голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, передає УНН.

Не хочу здатися нудним, але все ж запропоную до кінця вересня, в жовтні ДПС придбати в межах контрольно-перевірочної роботи нові iPhone 17 в мережах відомих магазинів, а ще краще в інтернет-мережах. Та не забути правильно оформити вилучення контрабандного товару

- заявив Гетманцев.

За його словами, контрольні закупки iPhone 17 також можна провести і спільно з Бюро економічної безпеки.

Він також зауважив, що немає "кращого" показника "роботи" правоохоронців і фіскалів, ніж повномасштабна реклама на найпотужніших рекламних майданчиках країни контрабандистів та їх контрабандних новинок.

Нагадаємо

Apple представила iPhone 17 Pro та Pro Max з чипом A19 Pro, покращеною системою охолодження та 48 МП камерами. Моделі отримали алюмінієвий корпус, дисплеї 6,3 та 6,9 дюйма, а також збільшені батареї.

Віта Зеленецька

Економіка
Державна податкова служба України
Данило Гетманцев
Бюро економічної безпеки України
Верховна Рада України
Apple