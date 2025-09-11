Гетманцев анонсував боротьбу з контрабандними iPhone 17

Голова комітету ВР з питань фінансів Данило Гетманцев запропонував ДПС провести контрольні закупки iPhone 17 у магазинах. Це дозволить виявити контрабандний товар та покращити роботу правоохоронців.

Державній податковій службі України запропонують провести контрольні закупки iPhone 17 до кінця вересня або в жовтні у відомих мережах магазинів. Про це повідомив голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, передає УНН. Не хочу здатися нудним, але все ж запропоную до кінця вересня, в жовтні ДПС придбати в межах контрольно-перевірочної роботи нові iPhone 17 в мережах відомих магазинів, а ще краще в інтернет-мережах. Та не забути правильно оформити вилучення контрабандного товару - заявив Гетманцев. За його словами, контрольні закупки iPhone 17 також можна провести і спільно з Бюро економічної безпеки. Він також зауважив, що немає "кращого" показника "роботи" правоохоронців і фіскалів, ніж повномасштабна реклама на найпотужніших рекламних майданчиках країни контрабандистів та їх контрабандних новинок. Нагадаємо Apple представила iPhone 17 Pro та Pro Max з чипом A19 Pro, покращеною системою охолодження та 48 МП камерами. Моделі отримали алюмінієвий корпус, дисплеї 6,3 та 6,9 дюйма, а також збільшені батареї.