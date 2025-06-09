"Сірі" схеми: як тіньовий ринок електроніки знищує чесний бізнес

$41.400.07
47.270.10
ukenru
Автоматизована система обліку мобільних пристроїв за п'ять років принесла до бюджету 6 млрд грн
Ексклюзив
15:58 • 6990 перегляди

Автоматизована система обліку мобільних пристроїв за п'ять років принесла до бюджету 6 млрд грн

Ексклюзив
13:46 • 21101 перегляди

Розпалює ще більше багаття: політолог про дії Трампа щодо придушення протестів у США

Ексклюзив
13:35 • 31041 перегляди

Алкоголь, порушення, зневага до суду: історія кермування скандального нардепа Сергія Кузьміних

Ексклюзив
13:15 • 29799 перегляди

Заборона маркетингу не зупинила зростання цін, потрібне регулювання виробників - нардеп

Ексклюзив
12:50 • 59572 перегляди

Як спланувати літні канікули для дитини під час війни: поради психолога

11:52 • 34520 перегляди

Українці повертаються з російського полону: Зеленський повідомив про початок обміну у декілька етапів найближчими днями

Ексклюзив
11:44 • 34010 перегляди

Тактика затягування? САП має звернути увагу суду на зловживання захисту Кузьміних

9 червня, 08:00 • 102902 перегляди

"Контракт 18-24": скільки бригад вже доєднались та скільки триває підготовка нових бійців

9 червня, 07:12 • 82796 перегляди

Тиждень нової емоційної епохи: астрологічний прогноз на 9-15 червня

9 червня, 06:55 • 46303 перегляди

Генштаб підтвердив ураження літаків на аеродромі "Саваслейка" у рф: імовірно, МіГ-31 та Су-30/34

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+20°
4.8м/с
45%
752мм
Популярнi новини

"Call of Duty: Black Ops 7" представили на Xbox Games Showcase 2025

9 червня, 08:01 • 69847 перегляди

ЄС може проголосувати нові санкції проти рф 20 червня за умови координації зі США - Politico

9 червня, 08:28 • 66899 перегляди

Спецоперація "Павутина": НАТО вчиться, як "креативність" України змінює ситуацію на полі бою - AFP

9 червня, 09:23 • 108490 перегляди

Том Фелтон відмахнувся від критики поглядів Роулінг: реакція фанатів неоднозначна

9 червня, 09:31 • 41581 перегляди

Тінь над фінансами: чому новий закон про факторинг б'є по довірі до банківської системи

9 червня, 09:47 • 95821 перегляди
Публікації

Як спланувати літні канікули для дитини під час війни: поради психолога
Ексклюзив

12:50 • 59574 перегляди

Тінь над фінансами: чому новий закон про факторинг б'є по довірі до банківської системи

9 червня, 09:47 • 96793 перегляди

"Контракт 18-24": скільки бригад вже доєднались та скільки триває підготовка нових бійців

9 червня, 08:00 • 102903 перегляди

Як захистити волосся влітку: поради трихолога
Ексклюзив

9 червня, 05:45 • 124496 перегляди

Сьогодні відбудеться церемонія вручення премії "Тоні": хто може отримати нагороду

8 червня, 08:18 • 111808 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Ґітанас Науседа

Фрідріх Мерц

Гетманцев Данило Олександрович

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати Америки

Польща

Естонія

Латвія

Реклама
УНН Lite

Брюс Вілліс приховував симптоми хвороби на зйомках - дружина актора

15:28 • 11388 перегляди

Том Фелтон відмахнувся від критики поглядів Роулінг: реакція фанатів неоднозначна

9 червня, 09:31 • 42286 перегляди

"Call of Duty: Black Ops 7" представили на Xbox Games Showcase 2025

9 червня, 08:01 • 70530 перегляди

Тиждень нової емоційної епохи: астрологічний прогноз на 9-15 червня

9 червня, 07:12 • 82797 перегляди

Серіал "Етуаль" від Prime Video закривають після одного сезону

7 червня, 11:27 • 115087 перегляди
Актуальне

Твіттер

Безпілотний літальний апарат

Ту-95

MIM-104 Patriot

Мі-24

"Сірі" схеми: як тіньовий ринок електроніки знищує чесний бізнес

Київ • УНН

 • 536 перегляди

Через ігнорування мита та нелегальне ввезення, "сірі" продавці ставлять ціни нижче. Вони використовують схеми з ФОПами, уникають податків та позбавляють покупців гарантій.

"Сірі" схеми: як тіньовий ринок електроніки знищує чесний бізнес

"Сірі" продавці електроніки витісняють легальний бізнес. Адже, через ігнорування мита, та нелегальне ввезення товарів, можуть ставити ціни на техніку на 20%-40% нижче "ринку". При цьому продажі на "тіньовому" ринку відбуваються за готівку або криптовалюту, без фіскального чека, пояснив у своєму коментарі Forbes, Віталій Мельниченко, директор офіційного дистрибʼютора Apple в Україні "Асбіс‐Україна". 

За його словами, такі схеми дозволяють знизити ціни на "сірому" ринку. Водночас ставлячи під удар покупця, позбавляючи його гарантії, права на обслуговування та правового захисту, у разі виявлення дефекту.

"Сірі" продавці мають перевагу в ціні від 20% до 40%, якщо ігнорують мито. На тіньовому ринку електроніки продажі переважно відбуваються за готівку або криптовалюту без видачі фіскального чека 

- Віталій Мельниченко.

Міжнародна павутина? Хто стоїть за мережею iStore, яку підозрюють у нелегальній торгівлі технікою06.06.25, 16:27 • 221023 перегляди

Однак, це не єдина схема зменшення вартості товарів. Так, "сірі" компанії часто використовують пов’язані між собою ФОПи, які формально працюють під різними іменами, але під єдиним брендом - розповів Юрій Васюк із ДПС. Така схема дає можливість зменшити обороти кожної окремої компанії та уникнути податкового навантаження. 

Додамо

УНН вияв кримінальне провадження щодо магазинів "eStore", яке розслідувалося правоохоронцями ще у 2015 році. Відповідно до нього - мережа також використовує схему "дроблення" ФОПів, для уникнення податків. 

Факти штучного поділу продажів виявила і податкова. Так, під час тривалої перевірки "сірих" гравців ринку, було виявлено, що юрособи залучили близько 300 ФОПів на спрощеній системі. По 170 вже ідентифікованих ФОПах оборот склав 1,72 млрд грн. Завдяки цьому "тіньові" продавці ухилились від сплати ПДВ на понад 286 млн грн. Конкретні мережі ДПС не назвала, однак за даними журналіста-розслідувача Євгена Плінського, йдеться про "Ябко" та Yabluka, повідомляв УНН

Спроба привласнити "логотип Apple" або хто стоїть за мережею "Ябко" та її податковими боргами20.05.25, 08:58 • 292475 переглядiв

Нагадаємо

Щодня в Україну ввозять понад 5 тисяч контрабандних гаджетів Apple. Через це український бюджет "недоотримує" мільйони гривень податків. 

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

ЕкономікаКримінал та НП
Державна податкова служба України
Форбс (журнал)
Україна
Apple
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9