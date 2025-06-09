"Сірі" схеми: як тіньовий ринок електроніки знищує чесний бізнес

"Сірі" продавці електроніки витісняють легальний бізнес. Адже, через ігнорування мита, та нелегальне ввезення товарів, можуть ставити ціни на техніку на 20%-40% нижче "ринку". При цьому продажі на "тіньовому" ринку відбуваються за готівку або криптовалюту, без фіскального чека, пояснив у своєму коментарі Forbes, Віталій Мельниченко, директор офіційного дистрибʼютора Apple в Україні "Асбіс‐Україна".

За його словами, такі схеми дозволяють знизити ціни на "сірому" ринку. Водночас ставлячи під удар покупця, позбавляючи його гарантії, права на обслуговування та правового захисту, у разі виявлення дефекту.

"Сірі" продавці мають перевагу в ціні від 20% до 40%, якщо ігнорують мито. На тіньовому ринку електроніки продажі переважно відбуваються за готівку або криптовалюту без видачі фіскального чека - Віталій Мельниченко.

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Однак, це не єдина схема зменшення вартості товарів. Так, "сірі" компанії часто використовують пов’язані між собою ФОПи, які формально працюють під різними іменами, але під єдиним брендом - розповів Юрій Васюк із ДПС. Така схема дає можливість зменшити обороти кожної окремої компанії та уникнути податкового навантаження.

Додамо

УНН вияв кримінальне провадження щодо магазинів "eStore", яке розслідувалося правоохоронцями ще у 2015 році. Відповідно до нього - мережа також використовує схему "дроблення" ФОПів, для уникнення податків.

Факти штучного поділу продажів виявила і податкова. Так, під час тривалої перевірки "сірих" гравців ринку, було виявлено, що юрособи залучили близько 300 ФОПів на спрощеній системі. По 170 вже ідентифікованих ФОПах оборот склав 1,72 млрд грн. Завдяки цьому "тіньові" продавці ухилились від сплати ПДВ на понад 286 млн грн. Конкретні мережі ДПС не назвала, однак за даними журналіста-розслідувача Євгена Плінського, йдеться про "Ябко" та Yabluka, повідомляв УНН.

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Щодня в Україну ввозять понад 5 тисяч контрабандних гаджетів Apple. Через це український бюджет "недоотримує" мільйони гривень податків.