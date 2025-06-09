"Серые" схемы: как теневой рынок электроники уничтожает честный бизнес

"Серые" продавцы электроники вытесняют легальный бизнес. Ведь, из-за игнорирования пошлины, и нелегального ввоза товаров, могут ставить цены на технику на 20%-40% ниже "рынка". При этом продажи на "теневом" рынке происходят за наличные или криптовалюту, без фискального чека, объяснил в своем комментарии Forbes, Виталий Мельниченко, директор официального дистрибьютора Apple в Украине "Асбис‐Украина".

По его словам, такие схемы позволяют снизить цены на "сером" рынке. В то же время ставя под удар покупателя, лишая его гарантии, права на обслуживание и правовой защиты, в случае выявления дефекта.

"Серые" продавцы имеют преимущество в цене от 20% до 40%, если игнорируют пошлину. На теневом рынке электроники продажи преимущественно происходят за наличные или криптовалюту без выдачи фискального чека - Виталий Мельниченко.

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Однако, это не единственная схема уменьшения стоимости товаров. Так, "серые" компании часто используют связанные между собой ФЛП, которые формально работают под разными именами, но под единым брендом - рассказал Юрий Васюк из ГНС. Такая схема дает возможность уменьшить обороты каждой отдельной компании и избежать налоговой нагрузки.

Добавим

УНН обнаружил уголовное производство в отношении магазинов "eStore", которое расследовалось правоохранителями еще в 2015 году. Согласно ему - сеть также использует схему "дробления" ФЛП, для избежания налогов.

Факты искусственного разделения продаж выявила и налоговая. Так, во время длительной проверки "серых" игроков рынка, было выявлено, что юрлица привлекли около 300 ФЛП на упрощенной системе. По 170 уже идентифицированным ФЛП оборот составил 1,72 млрд грн. Благодаря этому "теневые" продавцы уклонились от уплаты НДС на более 286 млн грн. Конкретные сети ГНС не назвала, однако по данным журналиста-расследователя Евгения Плинского, речь идет о "Ябко" и Yabluka, сообщал УНН.

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Напомним

Ежедневно в Украину ввозят более 5 тысяч контрабандных гаджетов Apple. Из-за этого украинский бюджет "недополучает" миллионы гривен налогов.