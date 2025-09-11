Гетманцев анонсировал борьбу с контрабандными iPhone 17

$41.120.13
48.290.09
ukenru
Эксклюзив
10 сентября, 15:04 • 19358 просмотра
Откажется ли Евросоюз от российского газа под давлением США: объясняет эксперт
Эксклюзив
10 сентября, 13:48 • 52900 просмотра
Прицельные удары врага по промышленным объектам в Украине: когда восстановление становится не просто бизнесом, а ответственностьюPhoto
10 сентября, 13:15 • 31927 просмотра
Трамп требует смертной казни для убийцы украинки Ирины Заруцкой
Эксклюзив
10 сентября, 12:25 • 34507 просмотра
Против отстраненного главы Госавиаслужбы Бильчука откроют уголовное дело, если служебное расследование выявит состав преступления в его действиях - юрист
10 сентября, 12:10 • 34953 просмотра
НАТО активирует статью 4 после атаки российских дронов на Польшу
Эксклюзив
10 сентября, 10:41 • 65310 просмотра
Стратегия доступности: как собственные торговые марки аптек снижают цены на лекарства и развивают рынок
10 сентября, 08:44 • 86370 просмотра
Мировые лидеры жестко отреагировали на атаку российских дронов по Украине и нарушение воздушного пространства ПольшиVideo
Эксклюзив
10 сентября, 08:33 • 67700 просмотра
российские дроны пересекли польскую границу: эксперт прогнозирует новую волну ИПСО со стороны рф
10 сентября, 07:09 • 35236 просмотра
«Нет оснований для паники» — Туск о российских дронах в Польше
10 сентября, 06:41 • 39301 просмотра
Российский дрон упал на жилой дом в Польше: повреждены крыша и автомобиль, жители встревожены
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Прицельные удары врага по промышленным объектам в Украине: когда восстановление становится не просто бизнесом, а ответственностьюPhoto
Эксклюзив
10 сентября, 13:48 • 52942 просмотра
Эксклюзив
10 сентября, 13:48 • 52942 просмотра
Стратегия доступности: как собственные торговые марки аптек снижают цены на лекарства и развивают рынок
Эксклюзив
10 сентября, 10:41 • 65328 просмотра
Эксклюзив
10 сентября, 10:41 • 65328 просмотра
"Нам просто выключили рубильник": соучредительница "Конкорда" Юлия Соседка рассказала, как Нацбанк решил вывести банк с рынка10 сентября, 09:29 • 48038 просмотра
Мировые лидеры жестко отреагировали на атаку российских дронов по Украине и нарушение воздушного пространства ПольшиVideo10 сентября, 08:44 • 86384 просмотра
российские дроны пересекли польскую границу: эксперт прогнозирует новую волну ИПСО со стороны рф
Эксклюзив
10 сентября, 08:33 • 67712 просмотра
Эксклюзив
10 сентября, 08:33 • 67712 просмотра
Гетманцев анонсировал борьбу с контрабандными iPhone 17

Киев • УНН

 • 1526 просмотра

Глава комитета ВР по вопросам финансов Даниил Гетманцев предложил ГНС провести контрольные закупки iPhone 17 в магазинах. Это позволит выявить контрабандный товар и улучшить работу правоохранителей.

Гетманцев анонсировал борьбу с контрабандными iPhone 17

Государственной налоговой службе Украины предложат провести контрольные закупки iPhone 17 до конца сентября или в октябре в известных сетях магазинов. Об этом сообщил глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев, передает УНН.

Не хочу показаться скучным, но все же предложу до конца сентября, в октябре ГНС приобрести в рамках контрольно-проверочной работы новые iPhone 17 в сетях известных магазинов, а еще лучше в интернет-сетях. И не забыть правильно оформить изъятие контрабандного товара

- заявил Гетманцев.

По его словам, контрольные закупки iPhone 17 также можно провести и совместно с Бюро экономической безопасности.

Он также отметил, что нет "лучшего" показателя "работы" правоохранителей и фискалов, чем полномасштабная реклама на самых мощных рекламных площадках страны контрабандистов и их контрабандных новинок.

Напомним

Apple представила iPhone 17 Pro и Pro Max с чипом A19 Pro, улучшенной системой охлаждения и 48 МП камерами. Модели получили алюминиевый корпус, дисплеи 6,3 и 6,9 дюйма, а также увеличенные батареи.

Вита Зеленецкая

Экономика
Государственная налоговая служба Украины
Даниил Гетманцев
Бюро экономической безопасности Украины
Верховная Рада
Apple Inc.