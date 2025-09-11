Гетманцев анонсировал борьбу с контрабандными iPhone 17
Киев • УНН
Глава комитета ВР по вопросам финансов Даниил Гетманцев предложил ГНС провести контрольные закупки iPhone 17 в магазинах. Это позволит выявить контрабандный товар и улучшить работу правоохранителей.
Государственной налоговой службе Украины предложат провести контрольные закупки iPhone 17 до конца сентября или в октябре в известных сетях магазинов. Об этом сообщил глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев, передает УНН.
Не хочу показаться скучным, но все же предложу до конца сентября, в октябре ГНС приобрести в рамках контрольно-проверочной работы новые iPhone 17 в сетях известных магазинов, а еще лучше в интернет-сетях. И не забыть правильно оформить изъятие контрабандного товара
По его словам, контрольные закупки iPhone 17 также можно провести и совместно с Бюро экономической безопасности.
Он также отметил, что нет "лучшего" показателя "работы" правоохранителей и фискалов, чем полномасштабная реклама на самых мощных рекламных площадках страны контрабандистов и их контрабандных новинок.
Напомним
Apple представила iPhone 17 Pro и Pro Max с чипом A19 Pro, улучшенной системой охлаждения и 48 МП камерами. Модели получили алюминиевый корпус, дисплеи 6,3 и 6,9 дюйма, а также увеличенные батареи.
"Серые" схемы: как теневой рынок электроники уничтожает честный бизнес09.06.25, 18:20 • 3262 просмотра