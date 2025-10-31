$42.080.01
В ЕС не исключили правовых мер на фоне игнорирования Польшей, Венгрией и Словакией новых правил торговли с Украиной - Politico

Киев • УНН

 • 1006 просмотра

Европейская комиссия рассматривает правовые меры против Польши, Венгрии и Словакии, которые сохраняют односторонние запреты на импорт украинских товаров. Эти запреты нарушают правила единого рынка ЕС после вступления в силу обновленного торгового соглашения с Украиной.

В ЕС не исключили правовых мер на фоне игнорирования Польшей, Венгрией и Словакией новых правил торговли с Украиной - Politico

Европейская комиссия отказалась исключать принятие правовых мер против трех стран, которые сохраняют свои односторонние запреты на импорт украинских товаров после вступления в силу обновленного торгового соглашения ЕС с Украиной, сообщает Politico, пишет УНН.

Детали

"Польша, Венгрия и Словакия открыто игнорируют усилия по перезагрузке торговых отношений после вступления в силу пересмотренного торгового соглашения с Киевом. Запреты, касающиеся украинского зерна и другой сельскохозяйственной продукции, нарушают правила единого рынка ЕС, запрещающие национальные торговые барьеры", - говорится в сообщении.

Это неповиновение, как пишет издание, "подчеркивает, насколько политически напряженными стали торговые отношения ЕС с Украиной: столицы фактически бросают вызов Брюсселю, предлагая ему отдать приоритет Киеву перед странами ЕС по обеспечению соблюдения торгового соглашения".

"Мы не видим оснований для сохранения этих национальных мер", - заявил в четверг заместитель пресс-секретаря Еврокомиссии Улоф Гилл, на следующий день после вступления в силу нового торгового соглашения ЕС с Украиной, призванного снять обеспокоенность членов блока негативными последствиями потока украинского импорта.

С сегодняшнего дня действуют новые правила торговли между Украиной и ЕС: какие квоты на агропродукцию вырастут29.10.25, 13:54 • 115744 просмотра

В электронном письме Гилл заявил, что исполнительная власть ЕС "активизирует свои контакты" с непоколебимыми столицами. На вопрос, исключила ли Еврокомиссия возможность возбуждения дела о нарушении, Гилл ответил: "Все варианты рассматриваются".

Брюссель не спешил предпринимать какие-либо действия с момента введения запретов в 2023 году, надеясь, что обновленное торговое соглашение сделает их ненужными. Чиновники, знакомые с переговорами, говорят, что политическая составляющая также играет свою роль. Судебное разбирательство против Польши может обострить отношения с проевропейским правительством Дональда Туска, а выделение Венгрии и Словакии будет выглядеть как двойные стандарты.

Министерство сельского хозяйства Польши заявило ранее на этой неделе, что правительственные ограничения "не снимаются автоматически" в рамках нового соглашения с ЕС и остаются в силе.

Польша сохраняет бессрочный запрет на импорт агропродукции из Украины - Минсельхоз страны30.10.25, 14:38 • 3070 просмотров

Аналогично Будапешт сохранит свою защиту на национальном уровне, заявил министр сельского хозяйства Венгрии Иштван Надь, обвинив Брюссель в "приоритетном внимании к украинским интересам".

Его словацкий коллега Рихард Такач назвал гарантии нового соглашения "недостаточно надежными" для защиты местных производителей, предположив, что Братислава последует примеру.

Дополнение

Обновленное соглашение, одобренное странами ЕС 13 октября, заменяет временную либерализацию торговли, введенную после вторжения россии в 2022 году, обеспечивая более стабильную основу для украинского экспорта и одновременно усиливая гарантии для европейских фермеров.

Юлия Шрамко

ЭкономикаПолитикаНовости Мира
Война в Украине
Европейская комиссия
Европейский Союз
Дональд Туск
Словакия
Венгрия
Украина
Польша