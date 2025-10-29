С сегодняшнего дня действуют новые правила торговли между Украиной и ЕС: какие квоты на агропродукцию вырастут

С сегодняшнего дня, с 29 октября, действует обновленное соглашение о торговле между Украиной и ЕС, которое предусматривает отмену тарифов и увеличение квот на экспорт определенной аграрной продукции, сообщает Гостаможслужба, пишет УНН.

Детали

Как сообщается, речь идет о вступлении в силу с 29 октября изменений в тарифные графики во взаимной торговле между Украиной и ЕС.

Решение предусматривает отмену или значительное уменьшение ставок ввозной пошлины и увеличение объемов тарифных квот для украинских товаров при экспорте их в ЕС - сообщили в таможенной службе.

Как отмечается, это создает новые возможности для украинских экспортеров. "Меньшие ставки ввозной пошлины и увеличенные объемы квот будут стимулировать экспорт и помогать украинской продукции выходить на новые рынки", - пояснили в таможенной службе.

Информация об обновленных объемах тарифных квот на 2025 год размещена на Едином государственном информационном веб-портале "Единое окно для международной торговли".

Дополнение

14 октября 2025 года было принято решение Комитета ассоциации в торговом составе (КАТС) №3/2025 об уменьшении и отмене ввозной пошлины в соответствии со статьей 29(4) Соглашения об ассоциации между Украиной, с одной стороны, и ЕС, Европейским сообществом по атомной энергии и их государствами-членами, с другой стороны.

Это решение фактически открывает новый этап в функционировании зоны свободной торговли с ЕС. Это первый совместный шаг после нескольких лет односторонних преференций ЕС (2022-2025), переводящий торговое взаимодействие в устойчивый договорной формат, отмечали в представительстве Украины при ЕС.

Что меняет документ

Документ предусматривает следующее:

отменяет или уменьшает ввозные пошлины и увеличивает квоты на украинские товары. Теперь они будут определены и изложены в новом Приложении I-E, которое будет включено в Соглашение и составит его неотъемлемую часть;

устанавливает объем тарифных квот до конца 2025 года – семь двенадцатых от обновленных годовых квот за исключением объема, который был экспортирован с 6 июня 2025 года до момента вступления в силу обновленного режима торговли;

предусматривает повторную оценку в 2028 году, чтобы проанализировать, насколько уровень либерализации соответствует развитию торговых отношений, прогрессу имплементации сельскохозяйственных стандартов ЕС в украинское законодательство. То есть решение может открыть путь к еще большей отмене торговых барьеров в будущем;

решение является двусторонним и действует бессрочно.

Еще в июле Тарас Качка сообщал, что Украина и ЕС договорились обновить соглашение о свободной торговле, которое позволяет и сохранить объемы торговли, достигнутые за время действия автономных торговых преференций: из 40 квот - 5 либерализованы в целом, в 4 квотах либерализованы отдельные товары, 4 квоты перекомпонованы.

По его словам, по договоренности, размер квот был согласован увеличить: мед - на 583,3% от 2021 года; сахар, обработанный крахмал - 500%; ячменная сечка и крупа; зерновые, обработанные иным образом - 435,8%; отруби, лузга и остатки - 386%; сухое молоко - 308%; яйца - 300%; солод, обработанные томаты, переработанные сахарные продукты - 250%; крахмалы - 244%; сливочное масло - 233,3%; овес - 192,5%; кукуруза - 153%; молоко, сливки, сгущенное молоко, другие сахара, маннитол-сорбитол, сок яблочный, продукты из обработанного сливочного масла, переработанные зерновые продукты, сахарная кукуруза, чеснок - 150%; сахарные сиропы – 135%; мясо птицы – 133,3%; пшеница - 130%; этанол - 125%; ячмень - 122,2%.

По информации Украинского клуба аграрного бизнеса, цифры несколько иные, и наибольший рост объемов беспошлинных поставок, по сравнению с 2021 годом, получили:

мед: квота выросла на 483% – с 6 000 до 35 000 тонн;

сахар: квота на белый сахар увеличилась на 400% – с 20 000 до 100 000 тонн;

сухое обезжиренное молоко: объем увеличился на 208% – с 5 000 до 15 400 тонн;

яйца: объем квоты вырос на 200% – с 6 000 до 18 000 тонн;

мясо птицы: квота увеличена на 33% – с 90 000 до 120 000 тонн.

Кроме того, как сообщали в УКАБ, значительный рост продемонстрировали квоты на переработанную продукцию. Например, квота на отруби и их остатки увеличилась на 405% (с 21 000 до 85 000 тонн), а на ячменную крупу и шрот — на 423% (с 7 800 до 33 200 тонн).

В то же время появляются новые категории квот для выделенной продукции – это товары, для которых отдельную беспошлинную квоту, выделив их из состава большей, общей квоты. Ранее объемы экспорта таких товаров засчитывались в пределах квоты на сырье, из которого они изготовлены.

В частности, отделены из существующих квот мука из пшеницы, ячменя и кукурузы, экспорт которой ранее учитывался в общих квотах на пшеницу, кукурузу и ячмень.

Это нововведение, как ожидается, будет стимулировать экспорт продукции с более высокой добавленной стоимостью. Теперь экспортеры могут беспошлинно поставить в ЕС не только 1,3 млн тонн пшеницы, но и дополнительно 30 000 тонн муки из нее.

Поскольку обновленная договоренность учитывает интересы обеих сторон, то со своей стороны Украина, по данным УКАБ, также увеличит объемы квот для европейских товаров, в частности на свинину (с 20 000 до 45 000 тонн), мясо птицы (с 20 000 до 120 000 тонн) и сахар (с 40 000 до 100 000 тонн). Это будет способствовать углублению взаимных торговых отношений.

