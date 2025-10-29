Відсьогодні діють нові правила торгівлі між Україною та ЄС: які квоти на агропродукцію зростуть

Відсьогодні, з 29 жовтня, діє оновлена угода про торгівлю між Україною та ЄС, яка передбачає скасування тарифів та збільшення квот на експорт певної аграрної продукції, повідомляє Держмитслужба, пише УНН.

Деталі

Як повідомляється, ідеться про набрання чинності з 29 жовтня змін до тарифних графіків у взаємній торгівлі між Україною та ЄС.

Рішення передбачає скасування або значне зменшення ставок ввізного мита та збільшення обсягів тарифних квот для українських товарів при експорті їх до ЄС - повідомили у митній службі.

Як зазначається, це створює нові можливості для українських експортерів. "Менші ставки ввізного мита та збільшені обсяги квот стимулюватимуть експорт і допомагатимуть українській продукції виходити на нові ринки", - пояснили у митній службі.

Інформація про оновлені обсяги тарифних квот на 2025 рік розміщена на Єдиному державному інформаційному веб-порталі "Єдине вікно для міжнародної торгівлі".

Доповнення

14 жовтня 2025 року було ухвалено рішення Комітету асоціації у торговельному складі (КАТС) №3/2025 про зменшення та скасування ввізного мита відповідно до статті 29(4) Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та ЄС, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони.

Це рішення фактично відкриває новий етап у функціонуванні зони вільної торгівлі з ЄС. Це перший спільний крок після кількох років односторонніх преференцій ЄС (2022-2025), що переводить торговельну взаємодію у сталий договірний формат, зазначали у представництві України при ЄС.

Що змінює документ

Документ передбачає наступне:

скасовує або зменшує ввізні мита та збільшує квоти на українські товари. Тепер вони будуть визначені та викладені у новому Додатку I-E, що буде включено до Угоди та становитиме її невід’ємну частину;

встановлює обсяг тарифних квот до кінця 2025 року – сім дванадцятих від оновлених річних квот за виключенням обʼєму, що був проекспортований з 6 червня 2025 року до моменту набрання чинності оновленого режиму торгівлі;

передбачає повторну оцінку у 2028 році, щоб проаналізувати, наскільки рівень лібералізації відповідає розвитку торговельних відносин, прогресу імплементації сільськогосподарських стандартів ЄС до українського законодавства. Тобто рішення може відкрити шлях до ще більшого скасування торговельних бар’єрів в майбутньому;

рішення є двостороннім і діє безстроково.

Ще у липні Тарас Качка повідомляв, що Україна та ЄС домовилися оновити угоду про вільну торгівлю, яка дозволяє і зберегти обсяги торгівлі, досягнуті за часи дії автономних торгівельних преференцій: з 40 квот - 5 лібералізовано в цілому, у 4 квотах лібералізовано окремі товари, 4 квоти перекомпоновано.

З його слів, за домовленістю, розмір квот було погоджено збільшити: мед - на 583,3% від 2021 року; цукор, оброблений крохмаль - 500%; ячмінна січка та крупа; зернові, оброблені іншим чином - 435,8%; висівки, лузга та залишки - 386%; сухе молоко - 308%; яйця - 300%; солод, оброблені томати, перероблені цукрові продукти - 250%; крохмалі - 244%; вершкове масло - 233,3%; овес - 192,5%; кукурудза - 153%; молоко, вершки, згущене молоко, інші цукри, манітол-сорбітол, сік яблучний, продукти з обробленого вершкового масла, перероблені зернові продукти, цукрова кукурудза, часник - 150%; цукрові сиропи – 135%; м’ясо птиці – 133,3%; пшениця - 130%; етанол - 125%; ячмінь - 122,2%.

За інформацією Українського клубу аграрного бізнесу, цифри дещо інші, і найбільше зростання обсягів безмитних поставок, порівняно з 2021 роком, отримали:

мед: квота зросла на 483% – з 6 000 до 35 000 тонн;

цукор: квота на білий цукор збільшилася на 400% – з 20 000 до 100 000 тонн;

сухе знежирене молоко: обсяг збільшився на 208% – з 5 000 до 15 400 тонн;

яйця: обсяг квоти зріс на 200% – з 6 000 до 18 000 тонн;

м'ясо птиці: квоту збільшено на 33% – з 90 000 до 120 000 тонн.

Окрім того, як повідомляли в УКАБ, значне зростання продемонстрували квоти на перероблену продукцію. Наприклад, квота на висівки та їх залишки збільшилася на 405% (з 21 000 до 85 000 тонн), а на ячмінну крупу та шрот — на 423% (з 7 800 до 33 200 тонн).

Угода, за повідомленням, також передбачає повну лібералізацію торгівлі для менш чутливих продуктів. Це означає, що тарифні квоти скасовуються для таких товарів, як: гриби, ферментоване молоко, перероблене молоко та вершки, харчові препарати.

Водночас з’являються нові категорії квот для виокремленої продукції – це товари, для яких окрему безмитну квоту, виділивши їх зі складу більшої, загальної квоти. Раніше обсяги експорту таких товарів зараховувались у межах квоти на сировину, з якої вони виготовлені.

Зокрема відокремлено з існуючих квот борошно з пшениці, ячменю та кукурудзи, експорт якого раніше враховувався в загальних квотах на пшеницю, кукурудзу та ячмінь.

Це нововведення, як очікується, стимулюватиме експорт продукції з вищою доданою вартістю. Тепер експортери можуть безмитно поставити до ЄС не лише 1,3 млн тонн пшениці, але й додатково 30 000 тонн борошна з неї.

Оскільки оновлена домовленість враховує інтереси обох сторін, то зі свого боку Україна, за даними УКАБ, також збільшить обсяги квот для європейських товарів, зокрема на свинину (з 20 000 до 45 000 тонн), м'ясо птиці (з 20 000 до 120 000 тонн) та цукор (з 40 000 до 100 000 тонн). Це сприятиме поглибленню взаємних торговельних відносин.

