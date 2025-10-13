$41.600.10
ЄС схвалив оновлення торговельної угоди з Україною: вирішив знизити або скасувати мита на низку агротоварів
Bitcoin під ударами геополітики: чому нові мита США проти Китаю обвалили крипторинок
Нічна "бавовна" в Криму: безпілотники СБУ та ССО уразили нафтовий термінал та низку електропідстанційVideo
Інвестиція в мозок: чому спорт для інтелекту дитини важливіший, ніж здається
Міненерго: рф знову атакувала енергетику, аварійні відключення охопили 7 областей
Золото досягло рекордного рівня на тлі поновлення напруги між США і Китаєм
"Вечір сліз, вечір щастя": Нетаньяху оголосив про перемогу у війні, але попередив про виклики
Україна обрала представницю на Дитяче Євробачення-2025: хто поїде до ГрузіїPhoto
"Якщо росія не сяде за стіл переговорів – вона заплатить за це" – Макрон після розмови з Зеленським Video
Тиждень великих змін: астропрогноз на 13–19 жовтня
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Bitcoin під ударами геополітики: чому нові мита США проти Китаю обвалили крипторинок
Інвестиція в мозок: чому спорт для інтелекту дитини важливіший, ніж здається
Тиждень великих змін: астропрогноз на 13–19 жовтня
ЄС схвалив оновлення торговельної угоди з Україною: вирішив знизити або скасувати мита на низку агротоварів

Київ • УНН

 1830 перегляди

Рада ЄС 13 жовтня схвалила оновлення торговельної угоди з Україною, що передбачає зниження або скасування мит на низку агропродовольчих товарів. Це рішення сприятиме подальшій торгівлі та інтеграції України з ЄС, забезпечуючи стійку економічну стабільність.

ЄС схвалив оновлення торговельної угоди з Україною: вирішив знизити або скасувати мита на низку агротоварів

ЄС схвалив оновлення торговельної угоди з Україною, ухваливши рішення щодо зниження або скасування мит на низку агропродовольчих товарів, повідомили у Раді ЄС у понеділок, 13 жовтня, пише УНН.

Сьогодні Рада ЄС ухвалила рішення про позицію ЄС у Комітеті з асоціації ЄС-Україна (у торговому складі) щодо зниження чи скасування мит на низку агропродовольчих товарів, таких як молочні продукти, свіжі фрукти та овочі, м'ясо та м'ясні напівфабрикати

- повідомили в євроінституції.

Деталі

"Сьогодні ЄС схвалив оновлення своєї торговельної угоди з Україною. Для Данії це дуже важливий крок уперед у сприянні подальшій торгівлі та, таким чином, ще більше зближує нас", - прокоментували у МЗС Данії, головуючої у Раді ЄС.

Це рішення, як зазначили у Раді ЄС, ухвалено відповідно до попередньої угоди про перегляд Поглибленої та всеосяжної зони вільної торгівлі між ЄС та Україною (ПВЗВТ), досягнутої Європейською комісією та Україною 30 червня 2025 року "з метою створення довгострокової, передбачуваної та взаємної торгової структури у ширшому контексті процесу вступу України".

"Скасування мит вигідне як ЄС, так і Україні, що забезпечить стійку економічну стабільність, міцні торговельні відносини та подальшу інтеграцію України з Союзом", - прокоментував міністр закордонних справ Данії Ларс Лекке Расмуссен.

Узгоджена сьогодні позиція ЄС, як очікується, "посилить торговельні потоки між ЄС та Україною, водночас гарантуючи, що доступ України на ринок буде залежати від її поступового узгодження зі стандартами виробництва ЄС у галузі добробуту тварин, пестицидів та ветеринарних препаратів".

Окрім того, як повідомляється, пропозиція "враховує особливі потреби деяких сільськогосподарських секторів ЄС, створюючи надійний захисний механізм, який будь-яка із сторін може задіяти у разі порушення ринкових відносин".

Вона, як зазначається, також гарантує, що "доступ на ринок найбільш чутливих товарів, таких як цукор, птиця, яйця, пшениця, кукурудза та мед, залишиться більш обмеженим та поступовим". Повна лібералізація розглядатиметься лише для деяких нечутливих товарів, таких як молоко та молочні продукти, вказали у Раді ЄС.

Подальші кроки

Після ухвалення рішення Радою ЄС Комітет з асоціації ЄС-Україна, засідання якого відбудеться у торговому складі, ухвалить рішення в межах процесу перегляду відповідно до статті 29(4) Угоди про асоціацію між ЄС та Україною. Метою процесу перегляду, як повідомляється, є прискорення та розширення сфери скасування мит у торгівлі між ЄС та Україною.

Доповнення

Угода про асоціацію між ЄС та Україною була підписана у 2014 році та набула чинності 1 вересня 2017 року. Після нічим не спровокованого та невиправданого повномасштабного вторгнення росії в Україну ЄС надав Україні спрощення торгівлі та виняткові інструменти, що забезпечували високий рівень односторонньої лібералізації у формі автономних торгових заходів (АТМ). Вони були продовжені у 2023 та 2024 роках і закінчилися 6 червня 2025 року.

Юлія Шрамко

