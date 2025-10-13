$41.600.10
48.110.10
ukenru
09:37 • 614 просмотра
ЕС одобрил обновление торгового соглашения с Украиной: решил снизить или отменить пошлины на ряд агротоваров
Эксклюзив
08:59 • 7024 просмотра
Биткойн под ударами геополитики: почему новые пошлины США против Китая обвалили крипторынок
07:59 • 9636 просмотра
Ночная "бавовна" в Крыму: беспилотники СБУ и ССО поразили нефтяной терминал и ряд электроподстанцийVideo
Эксклюзив
07:50 • 17645 просмотра
Инвестиция в мозг: почему спорт для интеллекта ребенка важнее, чем кажется
07:11 • 14746 просмотра
Минэнерго: рф снова атаковала энергетику, аварийные отключения охватили 7 областей
06:07 • 13379 просмотра
Золото достигло рекордного уровня на фоне возобновления напряженности между США и Китаем
04:29 • 18198 просмотра
"Вечер слез, вечер счастья": Нетаньяху объявил о победе в войне, но предупредил о вызовах
12 октября, 17:52 • 34656 просмотра
Украина выбрала представительницу на Детское Евровидение-2025: кто поедет в ГрузиюPhoto
12 октября, 16:23 • 43066 просмотра
"Если Россия не сядет за стол переговоров – она заплатит за это" – Макрон после разговора с ЗеленскимVideo
Эксклюзив
12 октября, 14:28 • 66776 просмотра
Неделя больших перемен: астропрогноз на 13–19 октября
ЕС одобрил обновление торгового соглашения с Украиной: решил снизить или отменить пошлины на ряд агротоваров

Киев • УНН

 • 556 просмотра

Совет ЕС 13 октября одобрил обновление торгового соглашения с Украиной, предусматривающее снижение или отмену пошлин на ряд агропродовольственных товаров. Это решение будет способствовать дальнейшей торговле и интеграции Украины с ЕС, обеспечивая устойчивую экономическую стабильность.

ЕС одобрил обновление торгового соглашения с Украиной: решил снизить или отменить пошлины на ряд агротоваров

ЕС одобрил обновление торгового соглашения с Украиной, приняв решение о снижении или отмене пошлин на ряд агропродовольственных товаров, сообщили в Совете ЕС в понедельник, 13 октября, пишет УНН.

Сегодня Совет ЕС принял решение о позиции ЕС в Комитете по ассоциации ЕС-Украина (в торговом составе) по снижению или отмене пошлин на ряд агропродовольственных товаров, таких как молочные продукты, свежие фрукты и овощи, мясо и мясные полуфабрикаты

- сообщили в евроинституции.

Детали

"Сегодня ЕС одобрил обновление своего торгового соглашения с Украиной. Для Дании это очень важный шаг вперед в содействии дальнейшей торговле и, таким образом, еще больше сближает нас", - прокомментировали в МИД Дании, председательствующей в Совете ЕС.

Это решение, как отметили в Совете ЕС, принято в соответствии с предыдущим соглашением о пересмотре Углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли между ЕС и Украиной (УВЗСТ), достигнутым Европейской комиссией и Украиной 30 июня 2025 года "с целью создания долгосрочной, предсказуемой и взаимной торговой структуры в более широком контексте процесса вступления Украины".

"Отмена пошлин выгодна как ЕС, так и Украине, что обеспечит устойчивую экономическую стабильность, прочные торговые отношения и дальнейшую интеграцию Украины с Союзом", - прокомментировал министр иностранных дел Дании Ларс Лёкке Расмуссен.

Согласованная сегодня позиция ЕС, как ожидается, "усилит торговые потоки между ЕС и Украиной, одновременно гарантируя, что доступ Украины на рынок будет зависеть от ее постепенного согласования со стандартами производства ЕС в области благосостояния животных, пестицидов и ветеринарных препаратов".

Кроме того, как сообщается, предложение "учитывает особые потребности некоторых сельскохозяйственных секторов ЕС, создавая надежный защитный механизм, который любая из сторон может задействовать в случае нарушения рыночных отношений".

Она, как отмечается, также гарантирует, что "доступ на рынок наиболее чувствительных товаров, таких как сахар, птица, яйца, пшеница, кукуруза и мед, останется более ограниченным и постепенным". Полная либерализация будет рассматриваться только для некоторых нечувствительных товаров, таких как молоко и молочные продукты, указали в Совете ЕС.

Дальнейшие шаги

После принятия решения Советом ЕС Комитет по ассоциации ЕС-Украина, заседание которого состоится в торговом составе, примет решение в рамках процесса пересмотра в соответствии со статьей 29(4) Соглашения об ассоциации между ЕС и Украиной. Целью процесса пересмотра, как сообщается, является ускорение и расширение сферы отмены пошлин в торговле между ЕС и Украиной.

Дополнение

Соглашение об ассоциации между ЕС и Украиной было подписано в 2014 году и вступило в силу 1 сентября 2017 года. После ничем не спровоцированного и неоправданного полномасштабного вторжения России в Украину ЕС предоставил Украине упрощение торговли и исключительные инструменты, обеспечивающие высокий уровень односторонней либерализации в форме автономных торговых мер (АТМ). Они были продлены в 2023 и 2024 годах и закончились 6 июня 2025 года.

Юлия Шрамко

ЭкономикаПолитикаНовости Мира
Европейская комиссия
Ларс Лёкке Расмуссен
Европейский Союз
Дания
Украина