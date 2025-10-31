Трамп відмовив Орбану у послабленні санкцій проти нафти з рф
Київ • УНН
Президент США Дональд Трамп відмовив прем'єр-міністру Угорщини Віктору Орбану у послабленні санкцій проти російської нафти. Орбан просив про виключення з санкцій, але Трамп не надав звільнення.
Президент США Дональд Трамп заявив, що не буде послаблювати санкції проти російської нафти попри прохання прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, передає УНН.
Прем'єр-міністр Угорщини Орбан попросив про виключення з санкцій проти росії, але я не надав Орбану звільнення
Нагадаємо
Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив у п'ятницю, що намагатиметься переконати президента США Дональда Трампа надати Угорщині звільнення від нещодавно оголошених Вашингтоном санкцій проти російської нафти наступного тижня.