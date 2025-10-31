Трамп відмовив Орбану у послабленні санкцій проти нафти з рф

$42.080.01
18:17 • 6870 перегляди
В Україні тимчасово заборонили експорт необробленої деревини
17:29 • 14573 перегляди
Пентагон схвалив передачу Україні ракет Tomahawk, остаточне рішення за Трампом - ЗМІ
16:15 • 16255 перегляди
Ексмера Одеси Труханова відправили під цілодобовий домашній арешт до 28 грудня
Ексклюзив
14:27 • 21675 перегляди
Одруження через "Дію": понад 50 парам було відмовлено у реєстрації шлюбу
Ексклюзив
31 жовтня, 12:28 • 25407 перегляди
Це Північна Корея: економіст розкритикував ідею зменшення кількості аптек в України
31 жовтня, 12:08 • 39324 перегляди
Найкращий актив - це ти: чому ментальне здоров'я і розвиток важливіші за депозити
31 жовтня, 11:42 • 19712 перегляди
Голова СБУ Малюк: було успішно знищено один з трьох "орєшників"
Ексклюзив
31 жовтня, 10:56 • 36584 перегляди
Ректор-втікач продовжує працювати у Державному біотехнологічному університеті: у МОН ігнорують вирок суду щодо нардепа Андрія Одарченка
31 жовтня, 10:52 • 17165 перегляди
"Історична подія": Кравченко повідомив про перший випадок передачі російського військового іноземній державі для судуVideo
Ексклюзив
31 жовтня, 09:39 • 20474 перегляди
Нападникам на ТЦК в Одесі біля 7 км загрожує від 5 до 15 років: справу розслідує СБУ
Популярнi новини
"Були зовсім інші формулювання і оцінки": речник путіна прокоментував скасування зустрічі з Трампом в Угорщині31 жовтня, 10:29 • 5358 перегляди
Мультфільми з моторошним шармом: що подивитися на ГелловінPhoto31 жовтня, 10:39 • 37685 перегляди
Для фінального сезону "Дивних див" показали офіційний трейлерVideo31 жовтня, 11:19 • 21439 перегляди
Топ осінніх супів, які хочеться готувати знову і зновуPhoto14:59 • 25565 перегляди
Венесуела попросила у росії, Китаю та Ірану термінову військову підтримку на фоні можливого конфлікту з США 17:42 • 9370 перегляди
Публікації
Топ осінніх супів, які хочеться готувати знову і зновуPhoto14:59 • 25801 перегляди
Найкращий актив - це ти: чому ментальне здоров'я і розвиток важливіші за депозити31 жовтня, 12:08 • 39324 перегляди
Ректор-втікач продовжує працювати у Державному біотехнологічному університеті: у МОН ігнорують вирок суду щодо нардепа Андрія Одарченка
Ексклюзив
31 жовтня, 10:56 • 36584 перегляди
Мультфільми з моторошним шармом: що подивитися на ГелловінPhoto31 жовтня, 10:39 • 37845 перегляди
Що садити у листопаді: як підготувати город до зими та закласти майбутній урожайPhoto31 жовтня, 09:35 • 45799 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Руслан Кравченко
Геннадій Труханов
Василь Малюк
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Китай
Державний кордон України
Одеса
УНН Lite
Топ осінніх супів, які хочеться готувати знову і зновуPhoto14:59 • 25801 перегляди
Для фінального сезону "Дивних див" показали офіційний трейлерVideo31 жовтня, 11:19 • 21595 перегляди
Король Британії позбавив принца Ендрю титулу: тепер він - Ендрю Маунтбеттен Віндзор30 жовтня, 19:41 • 32881 перегляди
Селена Гомес та Бенні Бланко відзначили місяць шлюбу: як пройшов відпочинок зірок у Каліфорнії29 жовтня, 15:50 • 65213 перегляди
Джеймі Лі Кертіс розкрила, як "випадково" потрапила в акторську професію29 жовтня, 13:18 • 69116 перегляди
Трамп відмовив Орбану у послабленні санкцій проти нафти з рф

Київ • УНН

 • 1498 перегляди

Президент США Дональд Трамп відмовив прем'єр-міністру Угорщини Віктору Орбану у послабленні санкцій проти російської нафти. Орбан просив про виключення з санкцій, але Трамп не надав звільнення.

Трамп відмовив Орбану у послабленні санкцій проти нафти з рф

Президент США Дональд Трамп заявив, що не буде послаблювати санкції проти російської нафти попри прохання прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, передає УНН.

Прем'єр-міністр Угорщини Орбан попросив про виключення з санкцій проти росії, але я не надав Орбану звільнення 

- сказав Трамп.

Нагадаємо

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив у п'ятницю, що намагатиметься переконати президента США Дональда Трампа надати Угорщині звільнення від нещодавно оголошених Вашингтоном санкцій проти російської нафти наступного тижня.

Павло Башинський

ПолітикаНовини Світу
Санкції
Вибори в США
Дональд Трамп
Сполучені Штати Америки
Угорщина
Віктор Орбан