06:17 PM • 8206 views
Ukraine temporarily banned the export of unprocessed timber
05:29 PM • 16245 views
Pentagon approves transfer of Tomahawk missiles to Ukraine, final decision rests with Trump - Media
04:15 PM • 17511 views
Former Odesa mayor Trukhanov sent to 24/7 house arrest until December 28
Exclusive
02:27 PM • 22832 views
Marriage via "Diia": over 50 couples were denied marriage registration
Exclusive
October 31, 12:28 PM • 26301 views
This is North Korea: economist criticized the idea of reducing the number of pharmacies in Ukraine
October 31, 12:08 PM • 40551 views
The best asset is you: why mental health and development are more important than deposits
October 31, 11:42 AM • 20007 views
Head of the SBU Maliuk: one of the three "Oreshnik" was successfully destroyed
Exclusive
October 31, 10:56 AM • 37364 views
Fugitive Rector Continues to Work at State Biotechnological University: Ministry of Education and Science Ignores Court Verdict Against MP Andriy Odarchenko
October 31, 10:52 AM • 17188 views
"Historic event": Kravchenko announced the first case of a Russian serviceman being handed over to a foreign state for trialVideo
Exclusive
October 31, 09:39 AM • 20497 views
Attackers on the TCC in Odesa near 7 km face 5 to 15 years: the case is being investigated by the SBU
Trump denied Orban relief from sanctions against Russian oil

Kyiv • UNN

 • 1676 views

US President Donald Trump denied Hungarian Prime Minister Viktor Orban relief from sanctions against Russian oil. Orban requested an exemption from the sanctions, but Trump did not grant the waiver.

Trump denied Orban relief from sanctions against Russian oil

US President Donald Trump stated that he would not ease sanctions against Russian oil despite a request from Hungarian Prime Minister Viktor Orbán, UNN reports.

Hungarian Prime Minister Orbán asked for an exemption from sanctions against Russia, but I did not grant Orbán an exemption.

- Trump said.

Recall

Hungarian Prime Minister Viktor Orbán stated on Friday that he would try to convince US President Donald Trump to grant Hungary an exemption from Washington's recently announced sanctions against Russian oil next week.

Pavlo Bashynskyi

PoliticsNews of the World
Sanctions
US Elections
Donald Trump
United States
Hungary
Viktor Orbán