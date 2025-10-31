Trump denied Orban relief from sanctions against Russian oil
Kyiv • UNN
US President Donald Trump denied Hungarian Prime Minister Viktor Orban relief from sanctions against Russian oil. Orban requested an exemption from the sanctions, but Trump did not grant the waiver.
Hungarian Prime Minister Orbán asked for an exemption from sanctions against Russia, but I did not grant Orbán an exemption.
Recall
Hungarian Prime Minister Viktor Orbán stated on Friday that he would try to convince US President Donald Trump to grant Hungary an exemption from Washington's recently announced sanctions against Russian oil next week.