Трамп отказал Орбану в ослаблении санкций против нефти из рф
Киев • УНН
Президент США Дональд Трамп отказал премьер-министру Венгрии Виктору Орбану в ослаблении санкций против российской нефти. Орбан просил об исключении из санкций, но Трамп не предоставил освобождения.
Президент США Дональд Трамп заявил, что не будет ослаблять санкции против российской нефти, несмотря на просьбу премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, передает УНН.
Премьер-министр Венгрии Орбан попросил об исключении из санкций против России, но я не предоставил Орбану освобождения
Напомним
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил в пятницу, что будет пытаться убедить президента США Дональда Трампа предоставить Венгрии освобождение от недавно объявленных Вашингтоном санкций против российской нефти на следующей неделе.