$42.080.01
48.980.00
ukenru
18:17 • 4026 просмотра
В Украине временно запретили экспорт необработанной древесины
17:29 • 11101 просмотра
Пентагон одобрил передачу Украине ракет Tomahawk, окончательное решение за Трампом - СМИ
16:15 • 13655 просмотра
Экс-мэра Одессы Труханова отправили под круглосуточный домашний арест до 28 декабря
Эксклюзив
14:27 • 19137 просмотра
Женитьба через "Дію": более 50 парам было отказано в регистрации брака
Эксклюзив
31 октября, 12:28 • 23347 просмотра
Это Северная Корея: экономист раскритиковал идею уменьшения количества аптек в Украине
31 октября, 12:08 • 36670 просмотра
Лучший актив - это ты: почему ментальное здоровье и развитие важнее депозитов
31 октября, 11:42 • 19110 просмотра
Глава СБУ Малюк: был успешно уничтожен один из трех "орешников"
Эксклюзив
31 октября, 10:56 • 34925 просмотра
Ректор-беглец продолжает работать в Государственном биотехнологическом университете: в МОН игнорируют приговор суда в отношении нардепа Андрея Одарченко
31 октября, 10:52 • 17070 просмотра
"Историческое событие": Кравченко сообщил о первом случае передачи российского военного иностранному государству для судаVideo
Эксклюзив
31 октября, 09:39 • 20390 просмотра
Нападавшим на ТЦК в Одессе возле 7 км грозит от 5 до 15 лет: дело расследует СБУ
Лучший актив - это ты: почему ментальное здоровье и развитие важнее депозитов31 октября, 12:08 • 36670 просмотра
Трамп отказал Орбану в ослаблении санкций против нефти из рф

Киев • УНН

 • 928 просмотра

Президент США Дональд Трамп отказал премьер-министру Венгрии Виктору Орбану в ослаблении санкций против российской нефти. Орбан просил об исключении из санкций, но Трамп не предоставил освобождения.

Трамп отказал Орбану в ослаблении санкций против нефти из рф

Президент США Дональд Трамп заявил, что не будет ослаблять санкции против российской нефти, несмотря на просьбу премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, передает УНН.

Премьер-министр Венгрии Орбан попросил об исключении из санкций против России, но я не предоставил Орбану освобождения 

- сказал Трамп.

Напомним

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил в пятницу, что будет пытаться убедить президента США Дональда Трампа предоставить Венгрии освобождение от недавно объявленных Вашингтоном санкций против российской нефти на следующей неделе.

Павел Башинский

ПолитикаНовости Мира
Санкции
Выборы в США
Дональд Трамп
Соединённые Штаты
Венгрия
Виктор Орбан