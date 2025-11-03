Орбан готовит "грандиозную сделку" с Трампом по энергетике и ядерным технологиям

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан готовится к важной встрече с Дональдом Трампом в Вашингтоне 7 ноября. Главная тема переговоров – энергетика, в частности зависимость Будапешта от российских ресурсов и возможность расширения сотрудничества с США в ядерной сфере. Об этом сообщает Index, пишет УНН.

Детали

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прибудет в Вашингтон 7 ноября для переговоров с президентом США Дональдом Трампом. По данным правительственных источников, Будапешт подготовил "грандиозную сделку", в центре которой – компромисс между российскими энергоресурсами и американскими ядерными технологиями.

Согласно источникам, венгерское предложение предусматривает, что США признают невозможность для Венгрии быстро отказаться от российской нефти и газа – учитывая исторические, географические и технические факторы. В обмен Будапешт готов углубить сотрудничество с США в сфере ядерной энергетики, в частности по малым модульным реакторам, системам хранения топлива и новым топливным элементам.

На фоне этих переговоров формируется не только энергетическое, но и геополитическое соглашение – Венгрия стремится балансировать между сохранением доступа к российским ресурсам и укреплением партнерства с Вашингтоном.

В одном из своих последних радиоинтервью Орбан намекнул, что попытается договориться с Трампом об ослаблении санкций США в отношении российской нефти.

Мы понимаем позицию Соединенных Штатов, но у Венгрии есть свои реалии. Мы ищем решение, которое позволит защитить нашу энергетическую безопасность, не нарушая партнерства с США – заявил Орбан.

