Союзники Орбана взяли під контроль найпопулярніше видання Угорщини перед виборами - ЗМІ

В Угорщині журналісти обурені тим, що проурядова медіагрупа Indamedia придбала портфель активів компанії Ringier Hungary, включно з найпопулярнішим таблоїдом країни Blikk. Ця подія сталася за кілька місяців до виборів, де партія Віктора Орбана стикається з серйозною конкуренцією, пише УНН з посиланням на The Guardian.

Деталі

Ця покупка, яка відбувається на тлі підготовки Угорщини до вирішальних виборів наступного року, на яких Орбан зіткнеться з безпрецедентним викликом з боку опозиції, широко розглядається як чергова спроба посилити вплив уряду на ЗМІ.

Проорбанівська медіагрупа Indamedia заявила в п'ятницю, що купила у Ringier Hungary популярний таблоїд Blikk, новинний сайт якого щомісяця охоплює близько трьох мільйонів онлайн-читачів.

Головний редактор таблоїда Іван Жолт Надь, який щомісяця охоплює близько трьох мільйонів онлайн-читачів, заявив у понеділок, що він та ще один старший менеджер йдуть за "взаємною згодою" з новим власником.

"Їх найняли сім місяців тому, щоб репозиціонувати Blikk, зосередившись не на сенсаціях, а на цікавих історіях та більше орієнтуючись на громадськість, висвітлюючи політику, економіку та культуру", – написав Надь у Facebook.

Співробітники Blikk висловили свій шок і обурення з цього приводу.

"У мене мало не стався серцевий напад, коли я почув це оголошення. Для мене це морально неприйнятно", – сказав один репортер, який попросив залишитися анонімним.

Blikk оголосив про призначення нового головного редактора, Балажа Колошварі.

Багато журналістів, які вирішили залишитися, кажуть, що вони опинилися у скрутному становищі, оскільки залишилося небагато інших видань, до яких вони могли б звернутися. Протягом останніх 15 років Орбан зміг використовувати розгалужений проурядовий медіаландшафт для покращення свого іміджу та покращення рейтингів у опитуваннях.

Хоча великі медіа-транзакції, як правило, відбувалися або після виборів, або в спокійний політичний період, купівля Ringier Hungary відбулася менш ніж за шість місяців до загальних виборів у квітні. Blikk вважався головною мішенню для Орбана та його партії в той час, коли опитування сигналізують про те, що у них вперше за понад десять років з'явився справжній суперник.

Доповнення

