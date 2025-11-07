Трамп зустрів Орбана в Білому домі та висловився щодо зустрічі із путіним
Київ • УНН
Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан прибув до Білого дому, де його зустрів Дональд Трамп. Трамп не виключив зустрічі з путіним у Будапешті, попри попереднє скасування переговорів.
Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан прибув до Білого дому. Щойно він вийшов із автомобіля - його зустрів американський лідер Дональд Трамп, передає УНН із посиланням на Sky news.
Деталі
На запитання про те, чи зустрінеться він із російським диктатором володимиром путіним у Будапешті, столиці Угорщини, Трамп відповів: "Шанс завжди є".
Трамп і путін збиралися зустрітися в Угорщині після телефонної розмови минулого місяця, але президент США скасував зустріч, мабуть, через сумніви в її здатності досягти прогресу в мирній угоді щодо України.
Трамп та Орбан тепер вирушать до Овального кабінету для переговорів.
