17:00 • 7434 просмотра
5 фильмов о доисторической культуре: что посмотреть в эти выходныеVideo
15:49 • 13013 просмотра
8 ноября в Украине – масштабные отключения электроэнергии: ограничения будут действовать во всех регионах – Укрэнерго
Эксклюзив
15:32 • 18916 просмотра
Женщины и деньги: почему будущее финансов имеет женское лицо
Эксклюзив
14:58 • 19416 просмотра
Праздники приближаются: какая еда подорожает больше всего к Новому году
Эксклюзив
13:59 • 21573 просмотра
Российский след в решении отстраненного главы Государственной авиационной службы Бильчука: почему служебная проверка вышла за пределы стандартной процедурыPhoto
7 ноября, 11:23 • 18546 просмотра
ЕС ужесточает визовые правила для россиян, отменяя многократные шенгенские визы
Эксклюзив
7 ноября, 09:48 • 41290 просмотра
Новая должность для человека нардепа-взяточника Одарченко. МОН согласовал создание в Государственном биотехнологическом университете должности первого проректора для Грицькова
Эксклюзив
7 ноября, 09:46 • 35468 просмотра
Черная пятница 2025: когда будет и как не попасться на крючок хитрых скидок
Эксклюзив
7 ноября, 07:19 • 38236 просмотра
Новая система въезда в ЕС: в ГПСУ рассказали, какова ситуация на границе после введения программы EES
7 ноября, 05:43 • 29421 просмотра
Президент США: экспорт российской нефти "существенно снизился", мы хотим видеть конец войны
Трамп встретил Орбана в Белом доме и высказался о встрече с путиным

Киев • УНН

 • 1108 просмотра

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прибыл в Белый дом, где его встретил Дональд Трамп. Трамп не исключил встречи с путиным в Будапеште, несмотря на предыдущую отмену переговоров.

Трамп встретил Орбана в Белом доме и высказался о встрече с путиным

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прибыл в Белый дом. Как только он вышел из автомобиля, его встретил американский лидер Дональд Трамп, передает УНН со ссылкой на Sky news.

Детали

На вопрос о том, встретится ли он с российским диктатором владимиром путиным в Будапеште, столице Венгрии, Трамп ответил: "Шанс всегда есть".

Сенаторы США раскритиковали Венгрию за российскую нефть перед встречей Трампа и Орбана07.11.25, 08:25 • 3284 просмотра

Трамп и путин собирались встретиться в Венгрии после телефонного разговора в прошлом месяце, но президент США отменил встречу, по-видимому, из-за сомнений в ее способности достичь прогресса в мирном соглашении по Украине.

Трамп и Орбан теперь отправятся в Овальный кабинет для переговоров.

Орбан в Вашингтоне: попытка возобновить саммит Трамп-Путин и обсуждение санкций07.11.25, 10:39 • 2826 просмотров

Антонина Туманова

