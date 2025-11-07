Трамп встретил Орбана в Белом доме и высказался о встрече с путиным
Киев • УНН
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прибыл в Белый дом, где его встретил Дональд Трамп. Трамп не исключил встречи с путиным в Будапеште, несмотря на предыдущую отмену переговоров.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прибыл в Белый дом. Как только он вышел из автомобиля, его встретил американский лидер Дональд Трамп, передает УНН со ссылкой на Sky news.
Детали
На вопрос о том, встретится ли он с российским диктатором владимиром путиным в Будапеште, столице Венгрии, Трамп ответил: "Шанс всегда есть".
Трамп и путин собирались встретиться в Венгрии после телефонного разговора в прошлом месяце, но президент США отменил встречу, по-видимому, из-за сомнений в ее способности достичь прогресса в мирном соглашении по Украине.
Трамп и Орбан теперь отправятся в Овальный кабинет для переговоров.
