Сенаторы США раскритиковали Венгрию за российскую нефть перед встречей Трампа и Орбана

Двухпартийная группа сенаторов США призывает Венгрию прекратить закупку российских энергоносителей накануне встречи премьер-министра страны Виктора Орбана с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне в пятницу, пишет УНН со ссылкой на Bloomberg.

Детали

Американские законодатели выразили обеспокоенность тем, что Венгрия не продемонстрировала "никаких признаков снижения своей зависимости от российского ископаемого топлива", и призвали Орбана и других потребителей российских энергоносителей присоединиться к июньскому предложению Европейского Союза о прекращении импорта до 2027 года, согласно копии резолюции.

Резолюцию подписали 10 сенаторов, включая республиканцев и демократов.

Ожидается, что венгерский лидер, которым давно восхищаются американские консерваторы, будет пытаться использовать свои дружеские отношения с Трампом, чтобы продолжать закупать российскую нефть, несмотря на то, что другие европейские страны стремятся сократить закупки с начала вторжения россии в Украину в 2022 году.

"владимир путин — военный преступник, который использует экспорт российских энергоносителей для финансирования своей кампании убийств и агрессии, — заявил подписант, сенатор-республиканец Том Тиллис. — Эта резолюция посылает четкий сигнал о том, что мы не позволим энергетической зависимости стать оружием в руках жестокого диктатора".

"Европа добилась выдающегося прогресса в разрыве энергетических связей с москвой, но действия Венгрии продолжают подрывать коллективную безопасность и вдохновлять кремль", — заявила подписант, сенатор-демократ Джин Шахин.

В октябре Министерство финансов США внесло в черный список крупнейшие российские нефтедобывающие компании ПАО "роснефть" и ПАО "лукойл" после того, как попытки Трампа убедить главу кремля владимира путина согласиться на прекращение огня провалились.

Республиканцы в Конгрессе в основном оставались в стороне и позволяли Белому дому определять политику в отношении российской нефти и газа. Двухпартийный законопроект, соавтором которого является сенатор Линдси Грэм, республиканец из Южной Каролины, о санкциях против стран, которые покупают российские энергоносители, получил подавляющую поддержку обеих партий в Палате представителей, хотя он и остается без движения до тех пор, пока Трамп не согласится на его принятие.

