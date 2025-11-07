Сенаторы США раскритиковали Венгрию за российскую нефть перед встречей Трампа и Орбана
Киев • УНН
Двухпартийная группа сенаторов США призывает Венгрию прекратить закупку российских энергоносителей накануне встречи премьер-министра Виктора Орбана с президентом США Дональдом Трампом. Американские законодатели выразили обеспокоенность тем, что Венгрия не снижает зависимость от российского ископаемого топлива.
Двухпартийная группа сенаторов США призывает Венгрию прекратить закупку российских энергоносителей накануне встречи премьер-министра страны Виктора Орбана с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне в пятницу, пишет УНН со ссылкой на Bloomberg.
Детали
Американские законодатели выразили обеспокоенность тем, что Венгрия не продемонстрировала "никаких признаков снижения своей зависимости от российского ископаемого топлива", и призвали Орбана и других потребителей российских энергоносителей присоединиться к июньскому предложению Европейского Союза о прекращении импорта до 2027 года, согласно копии резолюции.
Резолюцию подписали 10 сенаторов, включая республиканцев и демократов.
Ожидается, что венгерский лидер, которым давно восхищаются американские консерваторы, будет пытаться использовать свои дружеские отношения с Трампом, чтобы продолжать закупать российскую нефть, несмотря на то, что другие европейские страны стремятся сократить закупки с начала вторжения россии в Украину в 2022 году.
Орбан собирается убедить Трампа освободить Венгрию от санкций против российской нефти31.10.25, 12:49 • 3504 просмотра
"владимир путин — военный преступник, который использует экспорт российских энергоносителей для финансирования своей кампании убийств и агрессии, — заявил подписант, сенатор-республиканец Том Тиллис. — Эта резолюция посылает четкий сигнал о том, что мы не позволим энергетической зависимости стать оружием в руках жестокого диктатора".
"Европа добилась выдающегося прогресса в разрыве энергетических связей с москвой, но действия Венгрии продолжают подрывать коллективную безопасность и вдохновлять кремль", — заявила подписант, сенатор-демократ Джин Шахин.
В октябре Министерство финансов США внесло в черный список крупнейшие российские нефтедобывающие компании ПАО "роснефть" и ПАО "лукойл" после того, как попытки Трампа убедить главу кремля владимира путина согласиться на прекращение огня провалились.
Республиканцы в Конгрессе в основном оставались в стороне и позволяли Белому дому определять политику в отношении российской нефти и газа. Двухпартийный законопроект, соавтором которого является сенатор Линдси Грэм, республиканец из Южной Каролины, о санкциях против стран, которые покупают российские энергоносители, получил подавляющую поддержку обеих партий в Палате представителей, хотя он и остается без движения до тех пор, пока Трамп не согласится на его принятие.
Акции "Роснефти" и "Лукойла" обвалились на $5,2 миллиарда после санкций США - росСМИ25.10.25, 00:30 • 5572 просмотра