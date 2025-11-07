ukenru
Президент США: экспорт российской нефти "существенно снизился", мы хотим видеть конец войны
03:41 • 15733 просмотра
Трамп заявил, что в вопросе завершения войны в Украине есть значительный прогресс
7 ноября, 00:03 • 19681 просмотра
Украина ведет "позитивные" переговоры по ракетам Tomahawk, несмотря на позицию Трампа - Стефанишина
6 ноября, 19:30 • 25506 просмотра
Как будут отключать свет в Киеве и регионах: ДТЭК обнародовал графики на 7 ноября
Эксклюзив
6 ноября, 14:11 • 56070 просмотра
В Раде предложили создать "реестр дропов": в чем заключается основная идея законопроекта и когда его рассмотрит комитет
6 ноября, 12:47 • 55633 просмотра
Атака рф обесточила восемь шахт на Днепропетровщине, более 2500 горняков оказались под землей - Минэнерго
6 ноября, 12:10 • 37401 просмотра
Украину накроет антициклон 7 ноября: синоптик прогнозирует сухую и теплую погоду
6 ноября, 11:26 • 33748 просмотра
Зеленский подписал новые санкции против рф и анонсировал очередные решения СНБО: чего касается
Эксклюзив
6 ноября, 08:00 • 61440 просмотра
Помощь в размере 50 тысяч гривен не повысит желание иметь детей: демограф объяснила, в чем проблема
6 ноября, 07:22 • 37313 просмотра
россия снова атаковала железную дорогу в Украине: поезда на востоке меняют маршруты и задерживаются
Графики отключений электроэнергии
Сенаторы США раскритиковали Венгрию за российскую нефть перед встречей Трампа и Орбана

Киев • УНН

 • 844 просмотра

Двухпартийная группа сенаторов США призывает Венгрию прекратить закупку российских энергоносителей накануне встречи премьер-министра Виктора Орбана с президентом США Дональдом Трампом. Американские законодатели выразили обеспокоенность тем, что Венгрия не снижает зависимость от российского ископаемого топлива.

Сенаторы США раскритиковали Венгрию за российскую нефть перед встречей Трампа и Орбана

Двухпартийная группа сенаторов США призывает Венгрию прекратить закупку российских энергоносителей накануне встречи премьер-министра страны Виктора Орбана с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне в пятницу, пишет УНН со ссылкой на Bloomberg.

Детали

Американские законодатели выразили обеспокоенность тем, что Венгрия не продемонстрировала "никаких признаков снижения своей зависимости от российского ископаемого топлива", и призвали Орбана и других потребителей российских энергоносителей присоединиться к июньскому предложению Европейского Союза о прекращении импорта до 2027 года, согласно копии резолюции.

Резолюцию подписали 10 сенаторов, включая республиканцев и демократов.

Ожидается, что венгерский лидер, которым давно восхищаются американские консерваторы, будет пытаться использовать свои дружеские отношения с Трампом, чтобы продолжать закупать российскую нефть, несмотря на то, что другие европейские страны стремятся сократить закупки с начала вторжения россии в Украину в 2022 году.

Орбан собирается убедить Трампа освободить Венгрию от санкций против российской нефти31.10.25, 12:49 • 3504 просмотра

"владимир путин — военный преступник, который использует экспорт российских энергоносителей для финансирования своей кампании убийств и агрессии, — заявил подписант, сенатор-республиканец Том Тиллис. — Эта резолюция посылает четкий сигнал о том, что мы не позволим энергетической зависимости стать оружием в руках жестокого диктатора".

"Европа добилась выдающегося прогресса в разрыве энергетических связей с москвой, но действия Венгрии продолжают подрывать коллективную безопасность и вдохновлять кремль", — заявила подписант, сенатор-демократ Джин Шахин.

В октябре Министерство финансов США внесло в черный список крупнейшие российские нефтедобывающие компании ПАО "роснефть" и ПАО "лукойл" после того, как попытки Трампа убедить главу кремля владимира путина согласиться на прекращение огня провалились.

Республиканцы в Конгрессе в основном оставались в стороне и позволяли Белому дому определять политику в отношении российской нефти и газа. Двухпартийный законопроект, соавтором которого является сенатор Линдси Грэм, республиканец из Южной Каролины, о санкциях против стран, которые покупают российские энергоносители, получил подавляющую поддержку обеих партий в Палате представителей, хотя он и остается без движения до тех пор, пока Трамп не согласится на его принятие.

Акции "Роснефти" и "Лукойла" обвалились на $5,2 миллиарда после санкций США - росСМИ25.10.25, 00:30 • 5572 просмотра

Юлия Шрамко

ПолитикаНовости Мира
Санкции
Энергетика
Выборы в США
Война в Украине
Владимир Путин
Министерство финансов Соединенных Штатов Америки
Конгресс Соединенных Штатов Америки
Белый дом
Линдси Грэм
Дональд Трамп
Европейский Союз
Соединённые Штаты
Венгрия
Виктор Орбан