Сенатори США розкритикували Угорщину за російську нафту перед зустріччю Трампа та Орбана

Київ • УНН

 • 1454 перегляди

Двопартійна група сенаторів США закликає Угорщину припинити закупівлю російських енергоносіїв напередодні зустрічі прем'єр-міністра Віктора Орбана з президентом США Дональдом Трампом. Американські законодавці висловили стурбованість тим, що Угорщина не знижує залежність від російського викопного палива.

Сенатори США розкритикували Угорщину за російську нафту перед зустріччю Трампа та Орбана

Двопартійна група сенаторів США закликає Угорщину припинити закупівлю російських енергоносіїв напередодні зустрічі прем'єр-міністра країни Віктора Орбана з президентом США Дональдом Трампом у Вашингтоні у п'ятницю, пише УНН з посиланням на Bloomberg.

Деталі

Американські законодавці висловили стурбованість тим, що Угорщина не продемонструвала "жодних ознак зниження своєї залежності від російського викопного палива", і закликали Орбана та інших споживачів російських енергоносіїв приєднатися до червневої пропозиції Європейського Союзу про припинення імпорту до 2027 року, згідно з копією резолюції.

Резолюцію підписали 10 сенаторів, включаючи республіканців і демократів.

Очікується, що угорський лідер, яким давно захоплюються американські консерватори, намагатиметься використати свої дружні відносини з Трампом, щоб продовжувати закуповувати російську нафту, попри те, що інші європейські країни прагнуть скоротити закупівлі з початку вторгнення росії в Україну в 2022 році.

Орбан збирається переконувати Трампа звільнити Угорщину від санкцій проти російської нафти31.10.25, 12:49 • 3504 перегляди

"володимир путін - воєнний злочинець, який використовує експорт російських енергоносіїв для фінансування своєї кампанії вбивств та агресії, - заявив підписант, сенатор-республіканець Том Тілліс. - Ця резолюція посилає чіткий сигнал про те, що ми не дозволимо енергетичній залежності стати зброєю в руках жорстокого диктатора".

"Європа домоглася видатного прогресу в розриві енергетичних зв'язків з москвою, але дії Угорщини продовжують підривати колективну безпеку і надихати кремль", - заявила підписант, сенатор-демократ Джин Шахін.

У жовтні Міністерство фінансів США внесло до чорного списку найбільші російські нафтовидобувні компанії ПАТ "роснефть" та ПАТ "лукойл" після того, як спроби Трампа переконати главу кремля володимира путіна погодитися на припинення вогню провалилися.

Республіканці в Конгресі в основному залишалися осторонь і дозволяли Білому дому визначати політику щодо російської нафти та газу. Двопартійний законопроєкт, співавтором якого є сенатор Ліндсі Грем, республіканець з Південної Кароліни, про санкції проти країн, які купують російські енергоносії, отримав переважну підтримку обох партій у Палаті представників, хоча він і залишається без руху доти, доки Трамп не погодиться на його ухвалення.

Акції "роснефті" та "лукойлу" обвалилися на $5,2 мільярда після санкцій США - росЗМІ25.10.25, 00:30 • 5572 перегляди

Юлія Шрамко

