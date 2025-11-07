"Чудо может случиться": Орбан и Трамп обсудили войну в Украине во время встречи в Белом доме

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан встретился в Белом доме с президентом США Дональдом Трампом, где одной из ключевых тем стала война России против Украины. Венгерский премьер заявил, что Украина "чудом" все еще может выиграть войну. Об этом пишет УНН.

Подробности

В начале разговора, по сообщениям журналистов, Трамп спросил Орбана, считает ли тот, что Украина может выиграть войну. На это венгерский премьер ответил: "Чудо может случиться".

Трамп, в свою очередь, согласился с этим, сказав: "Да, это точно".

Встреча двух политиков состоялась на фоне активного обсуждения будущей политики США в отношении войны в Украине и позиции Венгрии, которая неоднократно призывала к "немедленному миру" и выступала против расширения военной помощи Киеву.

