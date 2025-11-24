Трамп требует запретить расширение телевизионных сетей в США
Киев • УНН
Президент США Дональд Трамп заявил, что телесетям не следует разрешать расширять свое влияние, поскольку это усилит доминирование "радикально левых" медиа. Он раскритиковал каналы ABC и NBC, назвав их "медиаподразделением Демократической партии", и призвал ограничить их работу.
Детали
Глава Белого Дома резко раскритиковал в социальных сетях каналы ABC и NBC, назвав их "медиаподразделением Демократической партии", и призвал не только заблокировать их расширение, но и ограничить масштабы их работы.
Если это также позволит радикально левым телеканалам "расшириться", я буду очень недоволен. Особенно ABC и NBC - это катастрофа, фактически VIRTUAL ARM Демократической партии
"Их следует рассматривать как незаконную кампанию радикальных левых. НИКАКОГО РАСШИРЕНИЯ СЕТЕЙ FAKE NEWS. Если уж что-то делать - то только уменьшить их!", - говорится в сообщении американского лидера.
Отмечается, что его комментарии прозвучали на фоне сообщений о возможном одобрении Федеральной комиссией по связи США расширения покрытия телесетей и слияния Nexstar Media Group и Tegna Inc.
Такие заявления Трампа звучат также в контексте потенциальной продажи Warner Bros. Discovery, которая сталкивается со сложностями из-за падения интереса к традиционному телевидению и активного перехода зрителей на стриминговые сервисы.
Напомним
Президент США Дональд Трамп призвал Федеральную комиссию по связи рассмотреть отзыв лицензии телеканала ABC News. Он утверждает, что журналисты задают ему неприятные вопросы и критикуют его деятельность, а их материалы на 97% выражают негативное отношение к нему.
