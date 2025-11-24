$42.150.00
00:17 • 8736 просмотра
Переговоры в Женеве: США и Украина выступили с совместным заявлением
23 ноября, 21:45 • 16186 просмотра
CBS News: Зеленского могут пригласить в США, но все зависит от встречи в Женеве
23 ноября, 17:09 • 23745 просмотра
"Мы добились очень хорошего прогресса и движемся вперед к справедливому и прочному миру": Ермак по результатам встречи в ЖеневеVideo
23 ноября, 17:04 • 29545 просмотра
Рубио заявил о крупнейшем прорыве в переговорах с начала процессаVideo
23 ноября, 17:00 • 23783 просмотра
В Украине объявили об ограничении электроснабжения на 24 ноября: будут применены графики отключения
23 ноября, 16:43 • 21307 просмотра
Европейские страны предложили изменения в план США по Украине – Reuters
23 ноября, 14:50 • 19207 просмотра
Редакция совместного документа с США на финальном этапе уже отражает большинство украинских ключевых приоритетов – УмеровPhoto
23 ноября, 14:06 • 15515 просмотра
Смерть пациента в скандальной клинике "Одрекс": апелляционный суд рассмотрит изменение меры пресечения онкологу
23 ноября, 12:25 • 15320 просмотра
Киев и область: дождь со снегом ночью, туман с видимостью 200-500 м до конца дня - прогноз на 23 и 24 ноября
Эксклюзив
23 ноября, 09:30 • 39849 просмотра
Астрологический прогноз для Украины на неделю: вторая волна глубинных процессов
Эксклюзивы
Трамп требует запретить расширение телевизионных сетей в США

Киев • УНН

 • 1842 просмотра

Президент США Дональд Трамп заявил, что телесетям не следует разрешать расширять свое влияние, поскольку это усилит доминирование "радикально левых" медиа. Он раскритиковал каналы ABC и NBC, назвав их "медиаподразделением Демократической партии", и призвал ограничить их работу.

Трамп требует запретить расширение телевизионных сетей в США

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что телесетям не следует разрешать расширять свое влияние, поскольку это, по его мнению, усилит доминирование "радикально левых" медиа. Об этом информирует УНН со ссылкой на издание Bloomberg.

Детали

Глава Белого Дома резко раскритиковал в социальных сетях каналы ABC и NBC, назвав их "медиаподразделением Демократической партии", и призвал не только заблокировать их расширение, но и ограничить масштабы их работы.

Если это также позволит радикально левым телеканалам "расшириться", я буду очень недоволен. Особенно ABC и NBC - это катастрофа, фактически VIRTUAL ARM Демократической партии

- написал Трамп.

"Их следует рассматривать как незаконную кампанию радикальных левых. НИКАКОГО РАСШИРЕНИЯ СЕТЕЙ FAKE NEWS. Если уж что-то делать - то только уменьшить их!", - говорится в сообщении американского лидера.

Отмечается, что его комментарии прозвучали на фоне сообщений о возможном одобрении Федеральной комиссией по связи США расширения покрытия телесетей и слияния Nexstar Media Group и Tegna Inc.

Такие заявления Трампа звучат также в контексте потенциальной продажи Warner Bros. Discovery, которая сталкивается со сложностями из-за падения интереса к традиционному телевидению и активного перехода зрителей на стриминговые сервисы.

Напомним

Президент США Дональд Трамп призвал Федеральную комиссию по связи рассмотреть отзыв лицензии телеканала ABC News. Он утверждает, что журналисты задают ему неприятные вопросы и критикуют его деятельность, а их материалы на 97% выражают негативное отношение к нему.

Вита Зеленецкая

