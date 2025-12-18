Технологічні гіганти підтримали Трампа: Microsoft, Google та Nvidia приєдналися до "Місії Genesis"

Два десятки провідних розробників штучного інтелекту уклали угоду з федеральним урядом США про участь у масштабній ініціативі "Місія Genesis". Проєкт адміністрації Дональда Трампа спрямований на інтеграцію технологій ШІ в наукові дослідження, енергетичні проєкти та промислове виробництво для зміцнення технологічного лідерства країни. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Серед підписантів меморандуму – такі ключові гравці ринку, як OpenAI, Microsoft, Nvidia, Amazon Web Services та Google. У межах місії компанії отримають доступ до обчислювальних потужностей національних лабораторій Міністерства енергетики та федеральних баз даних. Це дозволить вченим значно прискорити моделювання складних процесів та автоматизувати проведення експериментів.

Використання передового штучного інтелекту для науки значно підвищить продуктивність американських вчених та дослідників. Місія Genesis допоможе американським вченим автоматизувати розробку експериментів, прискорити моделювання та створювати прогностичні моделі, які призведуть до проривів в енергетиці, виробництві, відкритті ліків тощо – заявив Майкл Краціос, очільник Управління науково-технічної політики Білого дому.

Енергетичний виклик та політичні баталії

Адміністрація президента розглядає розвиток ШІ як пріоритетний напрям, одночасно працюючи над спрощенням регуляторних норм та пошуком нових джерел живлення для енергоємних дата-центрів. Трамп вже вжив заходів для обмеження правил на рівні окремих штатів, які, на його думку, гальмують розвиток галузі.

Водночас така політика стикається з критикою. Опоненти наголошують, що відсутність жорсткого контролю створює ризики, пов'язані з діпфейками, безпекою користувачів та упередженістю алгоритмів. Попри це, Білий дім робить ставку на швидкість впровадження інновацій, сподіваючись суттєво скоротити терміни наукових відкриттів.

