Технологічні гіганти підтримали Трампа: Microsoft, Google та Nvidia приєдналися до "Місії Genesis"

17:59 • 7286 перегляди
Зекономить державі мільярди доларів у післявоєнний період: Україна оголосила про успішну реструктуризацію ВВП варантів
17:01 • 14115 перегляди
Атака рф на Одещину: обмежено рух до окремих пунктів пропуску через кордон з МолдовоюPhoto
Ексклюзив
15:30 • 20380 перегляди
Загальні астрологічні тенденції 2026 року: час великих змін і нових можливостей
14:57 • 17576 перегляди
Зеленський обговорив з прем'єром Бельгії використання заморожених активів рф
18 грудня, 14:45 • 17947 перегляди
Екіпаж українського вертольота Мі-24 загинув під час виконання бойового завдання
Ексклюзив
18 грудня, 13:04 • 24623 перегляди
ГУР: росія має близько 50 крилатих ракет 9М729, а спроможності ВПК щодо її виготовлення становить - до 250 одиниць на рік
Ексклюзив
18 грудня, 12:29 • 32869 перегляди
Сліпа солідарність і смертельні помилки: як "Справа Odrex" показала, що українська система охорони здоров’я потребує перезавантаженняPhoto
18 грудня, 12:00 • 12796 перегляди
ПДВ для ФОПів з 2027 року: Мінфін показав законопроєкт і пояснив зміни для бізнесу
18 грудня, 11:31 • 24104 перегляди
Без будь-яких умов: Рада встановила 90-денну відпустку для звільнених з полону військових
18 грудня, 11:15 • 20610 перегляди
ЄС розширив санкції проти російського "тіньового флоту": додав до списку ще 41 судно
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Загальні астрологічні тенденції 2026 року: час великих змін і нових можливостей
15:30 • 20380 перегляди
25% нових автомобілів, проданих у світі у 2025 році, були електрокарами: ось хто їх купувавPhoto15:04 • 15655 перегляди
Сліпа солідарність і смертельні помилки: як "Справа Odrex" показала, що українська система охорони здоров’я потребує перезавантаженняPhoto
18 грудня, 12:29 • 32869 перегляди
Як підготуватися до Нового року 2026: план та поради18 грудня, 11:44 • 30408 перегляди
Мовчання, що вбиває: чому МОЗ повинно відреагувати на масові скарги пацієнтів клініки Odrex17 грудня, 15:05 • 60177 перегляди
Технологічні гіганти підтримали Трампа: Microsoft, Google та Nvidia приєдналися до "Місії Genesis"

Київ • УНН

 • 36 перегляди

Провідні розробники ШІ, включаючи Microsoft, Google та Nvidia, уклали угоду з урядом США про участь у "Місії Genesis". Проєкт адміністрації Трампа інтегрує ШІ в наукові дослідження, енергетику та виробництво для зміцнення технологічного лідерства країни.

Технологічні гіганти підтримали Трампа: Microsoft, Google та Nvidia приєдналися до "Місії Genesis"

Два десятки провідних розробників штучного інтелекту уклали угоду з федеральним урядом США про участь у масштабній ініціативі "Місія Genesis". Проєкт адміністрації Дональда Трампа спрямований на інтеграцію технологій ШІ в наукові дослідження, енергетичні проєкти та промислове виробництво для зміцнення технологічного лідерства країни. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Серед підписантів меморандуму – такі ключові гравці ринку, як OpenAI, Microsoft, Nvidia, Amazon Web Services та Google. У межах місії компанії отримають доступ до обчислювальних потужностей національних лабораторій Міністерства енергетики та федеральних баз даних. Це дозволить вченим значно прискорити моделювання складних процесів та автоматизувати проведення експериментів.

Використання передового штучного інтелекту для науки значно підвищить продуктивність американських вчених та дослідників. Місія Genesis допоможе американським вченим автоматизувати розробку експериментів, прискорити моделювання та створювати прогностичні моделі, які призведуть до проривів в енергетиці, виробництві, відкритті ліків тощо

– заявив Майкл Краціос, очільник Управління науково-технічної політики Білого дому.

Енергетичний виклик та політичні баталії

Адміністрація президента розглядає розвиток ШІ як пріоритетний напрям, одночасно працюючи над спрощенням регуляторних норм та пошуком нових джерел живлення для енергоємних дата-центрів. Трамп вже вжив заходів для обмеження правил на рівні окремих штатів, які, на його думку, гальмують розвиток галузі.

Водночас така політика стикається з критикою. Опоненти наголошують, що відсутність жорсткого контролю створює ризики, пов'язані з діпфейками, безпекою користувачів та упередженістю алгоритмів. Попри це, Білий дім робить ставку на швидкість впровадження інновацій, сподіваючись суттєво скоротити терміни наукових відкриттів.

Техніка
Енергетика
Електроенергія
OpenAI
Bloomberg
Сполучені Штати Америки
Microsoft
Google