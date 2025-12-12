В рф фактично відхилили сім пунктів мирного плану США, включаючи територіальний обмін та гарантії безпеки - ISW

міністр закордонних справ росії сергій лавров фактично відхилив сім пунктів запропонованого США 28-пунктового мирного плану, включаючи пункти початкового плану щодо територіального обміну на основі лінії зіткнення та надання надійних гарантій безпеки для України. Про це йдеться у матеріалі Інституту вивчення війни (ISW), повідомляє УНН.

Деталі

Зазначається, що повторення лавровим вимоги росії щодо виведення українських військ з неокупованих частин Запорізької та Херсонської областей суперечить 21-му пункту початкового мирного плану, в якому зазначено, що Запорізька та Херсонська області будуть "заморожені" вздовж лінії зіткнення, і що як Україна, так і росія де-факто визнають лінію зіткнення.

Зобов'язання росії встановити повний контроль над Запорізькою областю також суперечить 19-му пункту початкового мирного плану, в якому зазначено, що ЗАЕС відновить свою роботу під егідою МАГАТЕ та розподілятиме електроенергію порівну між росією та Україною - вказують аналітики.

На їхню думку, заяви лаврова свідчать про те, що кремль не бажає прийняти початковий мирний план з 28 пунктів, натомість росія вимагатиме подальших змін, якщо Україна погодиться на нього.

"Фактична відмова лаврова від ключових елементів мирного плану з 28 пунктів узгоджується із заявою президента росії володимира путіна від 27 листопада про те, що план з 28 пунктів може бути основою для майбутніх переговорів, але не остаточною угодою як такою", - резюмують в ISW.

Контекст

Голова мзс рф сергій лавров заявив, що росія передала США додаткові пропозиції щодо колективних гарантій безпеки. Він наголосив, що гарантії не можуть обмежуватися лише Україною.

Раніше лавров заявив про нібито "домовленість" із США щодо продовження роботи над припиненням війни в Україні. Він позитивно оцінив "мирний план" президента США Дональда Трампа.

