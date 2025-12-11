Генсек НАТО Рютте: "ми - наступна ціль росії", час діяти зараз

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте висловив дуже суворе попередження, вказавши "ми - наступна ціль росії", пише УНН з посиланням на The Guardian.

Деталі

"Я тут сьогодні, щоб сказати вам, де стоїть НАТО і що ми повинні зробити, щоб зупинити війну до її початку. І для цього нам потрібно чітко розуміти загрозу: ми - наступна ціль росії, і ми вже в небезпеці", - сказав Рютте під час виступу на заході у Берліні у четвр.

Він зазначив, що хоча рішення про прискорення оборонних витрат на саміті НАТО в Гаазі на початку цього року вітається, "це не час для самовихваляння".

"Я боюся, що занадто багато хто тихо самовдоволений. Занадто багато хто не відчуває терміновості. І занадто багато хто вважає, що час на нашому боці. Це не так. Час діяти зараз. Витрати та виробництво союзників на оборону повинні швидко зростати. Наші збройні сили повинні мати все необхідне, щоб забезпечити нашу безпеку", - наголосив Генсек НАТО.

Рютте зазначив, що росія "стала ще більш зухвалою, безрозсудною та безжальною щодо НАТО та України".

"Під час холодної війни президент Рейган попереджав про агресивні імпульси імперії зла. Сьогодні президент путін знову займається будівництвом імперії", - вказав Рютте.

Він попередив, що "у своєму спотвореному погляді на історію світу путін вважає, що наша свобода загрожує його задушливій владі, і що ми хочемо знищити росію".

Генсек НАТО вказав, що Китай є "рятівним колом" росії, який дозволяє їй проводити свою агресивну лінію, і її підтримують Північна Корея та Іран.

Рютте при цьому "наполегливо" хвалив Трампа за його зусилля, кажучи, що "він єдиний, хто може посадити путіна за стіл переговорів".

"Тож давайте випробуємо путіна. Подивимося, чи справді він хоче миру, чи він віддає перевагу продовженню різанини", - сказав Рютте.

Водночас він зауважив важливість того, щоб "всі ми продовжували тиск на росію та підтримували справжні зусилля, спрямовані на припинення цієї війни".

Мерц применшив натяки на зіткнення з Трампом: заявив про "конструктивну" розмову, де йшлося про Україну

Рютте знову застеріг щодо спроб путіна досягти свого в Україні і описав теоретичний сценарій того, з чим зіткнеться Європа, якщо путін досягне свого: "Україна під чоботом російської окупації, його сили тиснуть на довший кордон з НАТО, що значно збільшить ризик збройного нападу на нас. Це вимагатиме справді грандіозних змін у нашому стримуванні та обороні. НАТО довелося б суттєво збільшити свою військову присутність на східному фланзі, а союзникам довелося б піти набагато далі та швидше у витратах на оборону та виробництві".

"За таким сценарієм ми б сумували за часами, коли 3,5% ВВП на основну оборону було б достатньо. Ця цифра значно зросте, і з цією неминучою загрозою нам доведеться діяти швидко. Відбудуться екстрені скорочення державних витрат, економічні потрясіння та подальший фінансовий тиск. За такого сценарію болісні компроміси будуть неминучими, але абсолютно необхідними для захисту наших людей", - він далі Рютте.

"Тож не забуваймо, що безпека України – це наша безпека", - наголосив Генсек НАТО.

Він зазначив, що "власна оборона НАТО поки що може витримати, але з огляду на те, що її економіка орієнтована на війну, росія може бути готова застосувати військову силу проти НАТО протягом п'яти років".

Рютте конкретно згадав зростаючі кампанії дезінформації та неправдивої інформації проти "наших суспільств", а також спроби диверсійних атак на критичну інфраструктуру, оборонну промисловість та військові об'єкти.

"Були атаки на комерційні склади та торгові центри, а вибухівка була захована в посилках. А Польща зараз розслідує диверсії проти своєї залізничної мережі", – зазначив він.

Рютте вказав: "Реакція НАТО на провокації росії була спокійною. Рішучою та пропорційною. Але нам потрібно бути готовими до подальшої ескалації та конфронтації. Наша незмінна відданість статті 5 Угоди НАТО про те, що напад на одного є нападом на всіх, надсилає потужний сигнал. Будь-який агресор повинен знати, що ми можемо і будемо завдавати сильних ударі у відповідь".

Генсек НАТО при цьому виступив з суворим попередженням щодо російської загрози, що стоїть перед Європою.

Рютте попередив, що "наприкінці першої чверті 21-го століття конфлікти більше не ведуться на відстані витягнутої руки – конфлікт біля наших дверей".

Він попередив про сценарій, коли "конфлікт досягне кожного дому, кожного робочого місця, яке зіткнеться з руйнуванням, масовою мобілізацією, мільйонами переміщених осіб".

"Це жахлива думка, але якщо ми виконаємо свої зобов'язання, це сценарій, якому ми можемо запобігти", - наголосив Рютте.

Він сказав, що подальша підтримка НАТО - єдина надія Європи на те, що війна в Україні не пошириться на Європу.

Як Генеральний секретар, я маю обов'язок сказати вам, що чекає попереду, якщо ми не діятимемо швидше, не інвестуватимемо в оборону та не продовжуватимемо нашу підтримку України. І я знаю, що це важке послання, на тлі того, як ми прямуємо до святкового сезону, коли наші думки звертаються до надії, світла та миру. Але ми можемо набратися мужності та сили, знаючи, що ми стоїмо разом у НАТО з рішучістю та усвідомленням того, що ми на правильному боці історії - сказав Рютте.

Рютте планує посилити акцент на ядерному потенціалі НАТО як засобі стримування проти рф

Про США і НАТО

На запитання, чи може він уявити НАТО без США або зі значно зменшеною участю США, Рютте, вказує видання, "по суті, відповів "ні"".

"Я вважаю, що вкрай важливо, щоб ми зберегли трансатлантичний зв'язок таким же міцним, як він є сьогодні, а він дуже міцний", – сказав він.

Рютте додав, що хоча Стратегія національної безпеки США викликала дебати в Європі щодо інших пунктів, що критикують Європу, у цьому конкретному питанні вона продемонструвала "повну відданість європейській безпеці" та НАТО.

"Єдність ЄС суперечить інтересам США": єврокомісар вказав на геополітичну гру Вашингтона після публікації нової стратегії безпеки

Рютте зазначив, що США також є в НАТО, тому що "це забезпечує їм безпосередню безпеку, необхідну для їхнього майбутнього", коли він говорить про ширше значення НАТО.

Учасник дискусії у Берліні голова МЗС Німеччини Йоганн Вадефуль приєднався до нього і сказав, що він просить коментаторів "не ставити під сумнів речі, які ніхто не ставить під сумнів у Вашингтоні", а це вигідно лише москві та Пекіну.

Вадефуль сказав, що "ми повинні бути більше взаємдіяти зі США, ніж раніше", і зазначив, що Європа змогла знайти спільну мову зі США з ключових питань досі, включаючи внесення змін до початкового 28-пунктного плану для України.