Україна планує "найближчим часом" передати США 20-пунктний документ після мирних переговорів з командою Трампа і європейцями - Зеленський
14:20 • 4196 перегляди
“Справа Odrex” на порядку денному: у Верховній Раді ініціюють засідання профільного комітету за участі МОЗ
13:11 • 11237 перегляди
У Bring Kids Back UA розповіли про те, як відбувається реінтеграція дітей, повернутих після викрадення рф
12:48 • 13235 перегляди
"Фіксуємо, що Китай робить кроки на активізацію співпраці з рф": Зеленський отримав звіт керівника СЗР і дав доручення
12:17 • 17119 перегляди
Винахід для прийому ставок та підозра у відмиванні коштів: хто стоїть за одеською клінікою Odrex, яку пов’язують із загибеллю пацієнтів. Частина 3Photo
11:35 • 15131 перегляди
Нападки Трампа змушують Європу пришвидшитися з "постамериканськими" оборонними планами - Politico
11:00 • 13510 перегляди
Оборона Покровська продовжується, контролюється майже 13 кв. км на півночі міста - угруповання "Схід"
09:54 • 23162 перегляди
Права тварин - не дискусія, а даність: яка ситуація в Україні
10 грудня, 08:28 • 16907 перегляди
Діти не мають страждати, щоб хтось на цьому заробляв: правозахисниця підтримала ініціативу Генпрокурора Кравченка щодо масштабної перевірки дитбудинків
9 грудня, 20:28 • 27446 перегляди
Зеленський заявив, що Україна не має сил повернути Крим, а США та кілька інших країн не бачать державу в НАТО
Публікації
Ексклюзиви
"Єдність ЄС суперечить інтересам США": єврокомісар вказав на геополітичну гру Вашингтона після публікації нової стратегії безпеки

Київ • УНН

 • 640 перегляди

Головний представник ЄС з питань оборони Андрюс Кубілюс розкритикував нову Стратегію національної безпеки США, назвавши її антагоністичною до Європейського Союзу. Він стверджує, що документ спрямований на запобігання об'єднанню Європи в єдину силу.

"Єдність ЄС суперечить інтересам США": єврокомісар вказав на геополітичну гру Вашингтона після публікації нової стратегії безпеки

Головний представник ЄС з питань оборони, єврокомісар Андрюс Кубілюс у середу виступив з надзвичайно різким попередженням, стверджуючи, що нова Стратегія національної безпеки США (NSS) "дивує своїм явним антагонізмом щодо Європейського Союзу" та є геополітичною грою, спрямованою на те, щоб запобігти тому, щоб Європа коли-небудь стала об'єднаною силою, пише УНН з посиланням на Politico.

Деталі

Як пише видання, "у різко сформульованому" дописі в блозі, опублікованому лише через кілька днів після того, як Вашингтон опублікував свою Стратегію національної безпеки 2025 року, комісар ЄС з питань оборони Андрюс Кубілюс стверджував, що формулювання Вашингтоном нібито "цивілізаційного стирання" Європи не корениться в справжніх занепокоєннях щодо цінностей чи демократії, а в жорстких геополітичних розрахунках США.

"Єдність ЄС суперечить інтересам США", - написав Кубілюс, підсумовуючи логіку, яка, за його словами, лежить в основі документа адміністрації Трампа.

Він вказав на уривки зі стратегії, які закликають Вашингтон "культивувати опір" всередині європейських країн та співпрацювати з націоналістичними партіями, що виступають проти глибшої інтеграції, формулювання, яке він інтерпретував як доказ того, що США готові "боротися проти Європейського Союзу, проти нашої сили через єдність".

Погляд Трампа на Європу був підкреслений в недавньому інтерв'ю, де він засудив європейських лідерів як "слабких" і заявив, що підтримуватиме кандидатів на європейських виборах, навіть ризикуючи образити місцеві чутливі питання.

Думаю, що вони слабкі: Трамп різко розкритикував Європу та її лідерів09.12.25, 14:10 • 3528 переглядiв

Кубілюс писав, що США зараз бачать у більш згуртованому ЄС потенційного конкурента американському впливу.

Антагоністична мова Стратегії національної безпеки США щодо Європейського Союзу походить не від американських сентиментальних емоцій щодо "старої доброї Європи", а від глибоких стратегічних міркувань

– написав він.

Кубілюс пов’язав світогляд стратегії з ідеями Елбріджа Колбі, який зараз є високопосадовцем Пентагону, який у своїй книзі "Стратегія заперечення" (The Strategy of Denial) стверджує, що США повинні перешкоджати будь-якому регіону формувати домінуючу силу, здатну обмежувати доступ Америки до ринків.

Кубілюс зазначив, що Колбі визначає "Європейський Союз або більш згуртовану сутність, що виникає з нього", як "здатну встановити регіональну гегемонію та надмірно обтяжувати або навіть виключати торгівлю та взаємодію США".

Кубілюс стверджував, що саме ця стратегічна перспектива, а не ідеологічні розбіжності, пояснює надзвичайно ворожий тон NSS щодо Брюсселя.

"Сподіватимемося, - підсумував він, - що на американській землі буде достатньо розсудливості, щоб не боротися проти нової сили європейської єдності".

Кошта відповів на слова Трампа про Європу: США повинні поважати демократичний вибір європейців09.12.25, 17:30 • 2794 перегляди

Юлія Шрамко

