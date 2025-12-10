"Єдність ЄС суперечить інтересам США": єврокомісар вказав на геополітичну гру Вашингтона після публікації нової стратегії безпеки

Головний представник ЄС з питань оборони, єврокомісар Андрюс Кубілюс у середу виступив з надзвичайно різким попередженням, стверджуючи, що нова Стратегія національної безпеки США (NSS) "дивує своїм явним антагонізмом щодо Європейського Союзу" та є геополітичною грою, спрямованою на те, щоб запобігти тому, щоб Європа коли-небудь стала об'єднаною силою, пише УНН з посиланням на Politico.

Деталі

Як пише видання, "у різко сформульованому" дописі в блозі, опублікованому лише через кілька днів після того, як Вашингтон опублікував свою Стратегію національної безпеки 2025 року, комісар ЄС з питань оборони Андрюс Кубілюс стверджував, що формулювання Вашингтоном нібито "цивілізаційного стирання" Європи не корениться в справжніх занепокоєннях щодо цінностей чи демократії, а в жорстких геополітичних розрахунках США.

"Єдність ЄС суперечить інтересам США", - написав Кубілюс, підсумовуючи логіку, яка, за його словами, лежить в основі документа адміністрації Трампа.

Він вказав на уривки зі стратегії, які закликають Вашингтон "культивувати опір" всередині європейських країн та співпрацювати з націоналістичними партіями, що виступають проти глибшої інтеграції, формулювання, яке він інтерпретував як доказ того, що США готові "боротися проти Європейського Союзу, проти нашої сили через єдність".

Погляд Трампа на Європу був підкреслений в недавньому інтерв'ю, де він засудив європейських лідерів як "слабких" і заявив, що підтримуватиме кандидатів на європейських виборах, навіть ризикуючи образити місцеві чутливі питання.

Кубілюс писав, що США зараз бачать у більш згуртованому ЄС потенційного конкурента американському впливу.

Антагоністична мова Стратегії національної безпеки США щодо Європейського Союзу походить не від американських сентиментальних емоцій щодо "старої доброї Європи", а від глибоких стратегічних міркувань – написав він.

Кубілюс пов’язав світогляд стратегії з ідеями Елбріджа Колбі, який зараз є високопосадовцем Пентагону, який у своїй книзі "Стратегія заперечення" (The Strategy of Denial) стверджує, що США повинні перешкоджати будь-якому регіону формувати домінуючу силу, здатну обмежувати доступ Америки до ринків.

Кубілюс зазначив, що Колбі визначає "Європейський Союз або більш згуртовану сутність, що виникає з нього", як "здатну встановити регіональну гегемонію та надмірно обтяжувати або навіть виключати торгівлю та взаємодію США".

Кубілюс стверджував, що саме ця стратегічна перспектива, а не ідеологічні розбіжності, пояснює надзвичайно ворожий тон NSS щодо Брюсселя.

"Сподіватимемося, - підсумував він, - що на американській землі буде достатньо розсудливості, щоб не боротися проти нової сили європейської єдності".

