Кошта відповів на слова Трампа про Європу: США повинні поважати демократичний вибір європейців

Один із лідерів ЄС, голова Євроради Антоніу Кошта, реагуючи на свіжі заяви президента США Дональда Трампа щодо Європи, заявив, що американці повинні поважати демократичний вибір європейців, про що заявив на спільній пресконференції з прем'єр-міністром Ірландії Міхалом Мартіном у Дубліні 9 грудня, пише УНН.

Деталі

"Ми є союзниками зі Сполученими Штатами, і союзники повинні діяти як союзники. Це означає, що ми не повинні втручатися в політичне та внутрішнє життя наших країн. Ми поважаємо вибір американців, і вони повинні поважати демократичний вибір наших громадян", - сказав Кошта.

З його слів, "коли ірландський народ обере Міхала прем'єр-міністром, президент Трамп повинен поважати це. Коли всі лідери оберуть мене президентом Європейської ради, президент Трамп повинен поважати це". "Так само як ми поважаємо те, що американські громадяни обрали його президентом Сполучених Штатів. Саме так поводяться союзники один з одним", - заявив президент Євроради.

Доповнення

Дональд Трамп у свіжому інтерв'ю Politico посилив нещодавню критику його адміністрації щодо Європи, використовуючи для опису слова "слабкі" та "занепадаючі", та заявивши, що вона "руйнує" сама себе.

Трамп заявив, що не хоче керувати Європою