Вартість різдвяного столу 2025 року сягне 1374 грн: найдорожча страва - смажена риба
Українські та європейські компоненти для завершення війни пропрацьовані, невдовзі їх направлять партнерам в США - Зеленський
На саміті ЄС очікують участь Зеленського, Кошта називає серед пріоритетів питання фінансування для України
У слідства є всі підстави для ініціювання масштабної перевірки МОЗ у скандальній клініці Odrex - юрист
Після війни цивільна авіація стане драйвером відбудови – інтерв'ю з в.о. голови Державної авіаційної служби Даніілом МеньшиковимPhoto
Громадська думка та реалії: як корупція впливає на економіку і довіру українців
Bring Kids Back UA: в Україну вже повернуто 1892 дитини
Президент Зеленський прибув до Брюсселя для переговорів із керівництвом НАТО та ЄСVideo
Шмигаль або Федоров: Зеленський про кандидатів на очільника ОП
Президент Зеленський розповів, про що говорив з європейськими лідерами у Лондоні Video
Після війни цивільна авіація стане драйвером відбудови – інтерв'ю з в.о. голови Державної авіаційної служби Даніілом МеньшиковимPhoto
Громадська думка та реалії: як корупція впливає на економіку і довіру українців9 грудня, 07:23 • 42695 перегляди
Кошта відповів на слова Трампа про Європу: США повинні поважати демократичний вибір європейців

Київ • УНН

 • 868 перегляди

Голова Євроради Антоніу Кошта заявив, що американці повинні поважати демократичний вибір європейців. Це стало відповіддю на заяви президента США Дональда Трампа щодо Європи.

Кошта відповів на слова Трампа про Європу: США повинні поважати демократичний вибір європейців

Один із лідерів ЄС, голова Євроради Антоніу Кошта, реагуючи на свіжі заяви президента США Дональда Трампа щодо Європи, заявив, що американці повинні поважати демократичний вибір європейців, про що заявив на спільній пресконференції з прем'єр-міністром Ірландії Міхалом Мартіном у Дубліні 9 грудня, пише УНН.

Деталі

"Ми є союзниками зі Сполученими Штатами, і союзники повинні діяти як союзники. Це означає, що ми не повинні втручатися в політичне та внутрішнє життя наших країн. Ми поважаємо вибір американців, і вони повинні поважати демократичний вибір наших громадян", - сказав Кошта.

З його слів, "коли ірландський народ обере Міхала прем'єр-міністром, президент Трамп повинен поважати це. Коли всі лідери оберуть мене президентом Європейської ради, президент Трамп повинен поважати це". "Так само як ми поважаємо те, що американські громадяни обрали його президентом Сполучених Штатів. Саме так поводяться союзники один з одним", - заявив президент Євроради.

Доповнення

Дональд Трамп у свіжому інтерв'ю Politico посилив нещодавню критику його адміністрації щодо Європи, використовуючи для опису слова "слабкі" та "занепадаючі", та заявивши, що вона "руйнує" сама себе.

Трамп заявив, що не хоче керувати Європою09.12.25, 16:32 • 1474 перегляди

Юлія Шрамко

Новини Світу
Вибори в США
Ірландія
Антоніу Кошта
Європейська рада
Дональд Трамп
Сполучені Штати Америки