Кошта ответил на слова Трампа о Европе: США должны уважать демократический выбор европейцев

Один из лидеров ЕС, глава Евросовета Антониу Кошта, реагируя на свежие заявления президента США Дональда Трампа относительно Европы, заявил, что американцы должны уважать демократический выбор европейцев, о чем заявил на совместной пресс-конференции с премьер-министром Ирландии Михалом Мартином в Дублине 9 декабря, пишет УНН.

Подробности

"Мы являемся союзниками с Соединенными Штатами, и союзники должны действовать как союзники. Это означает, что мы не должны вмешиваться в политическую и внутреннюю жизнь наших стран. Мы уважаем выбор американцев, и они должны уважать демократический выбор наших граждан", - сказал Кошта.

По его словам, "когда ирландский народ изберет Михола премьер-министром, президент Трамп должен уважать это. Когда все лидеры изберут меня президентом Европейского совета, президент Трамп должен уважать это". "Так же как мы уважаем то, что американские граждане избрали его президентом Соединенных Штатов. Именно так ведут себя союзники друг с другом", - заявил президент Евросовета.

Дополнение

Дональд Трамп в свежем интервью Politico усилил недавнюю критику его администрации в отношении Европы, используя для описания слова "слабые" и "приходящие в упадок", и заявив, что она "разрушает" сама себя.

Трамп заявил, что не хочет управлять Европой