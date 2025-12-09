Кошта ответил на слова Трампа о Европе: США должны уважать демократический выбор европейцев

$42.070.01
ukenru
15:14 • 938 просмотра
Украинские и европейские компоненты для завершения войны проработаны, вскоре их направят партнерам в США - Зеленский
10:59 • 11022 просмотра
На саммите ЕС ожидается участие Зеленского, Кошта называет среди приоритетов вопрос финансирования для Украины
Эксклюзив
10:26 • 19087 просмотра
У следствия есть все основания для инициирования масштабной проверки Минздрава в скандальной клинике Odrex - юрист
9 декабря, 07:23 • 40238 просмотра
Общественное мнение и реалии: как коррупция влияет на экономику и доверие украинцев
Эксклюзив
9 декабря, 07:00 • 27047 просмотра
Bring Kids Back UA: в Украину уже возвращено 1892 ребенка
8 декабря, 19:50 • 29845 просмотра
Президент Зеленский прибыл в Брюссель для переговоров с руководством НАТО и ЕСVideo
8 декабря, 18:20 • 39991 просмотра
Шмыгаль или Федоров: Зеленский о кандидатах на главу ОП
8 декабря, 17:26 • 33834 просмотра
Президент Зеленский рассказал, о чем говорил с европейскими лидерами в ЛондонеVideo
8 декабря, 14:55 • 35275 просмотра
В бою на восточном направлении погиб украинский пилот Су-27 Евгений Иванов
Эксклюзив
8 декабря, 14:34 • 32900 просмотра
Данный документ действительно уникален, не в хорошем смысле этого слова: эксперт об обновленной Стратегии нацбезопасности США
публикации
Эксклюзивы
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости»

Львовский городской совет опроверг фейк об игнорировании русскоязычного ребенка в день Святого Николая 9 декабря, 08:11
Даже "гениальная" музыка с ИИ "рассеивается в эфире другого интернет-мусора": Ди Каприо выразил сомнения относительно искусственного интеллекта в кино 9 декабря, 08:36
Под видом "курортных проектов": оккупационные власти Херсонщины хотят передать азовское побережье минску 9 декабря, 09:24
Станция метро "Мостицкая" в Киеве получит новое название до открытия: что известно 09:55
Еще один судебный иск против Odrex: вдова пациента клиники заявляет о фальсификации документов и медицинской халатности 12:00
публикации
Еще один судебный иск против Odrex: вдова пациента клиники заявляет о фальсификации документов и медицинской халатности 12:00
Общественное мнение и реалии: как коррупция влияет на экономику и доверие украинцев 9 декабря, 07:23
Никаких санкций, действовать через Россию 8 декабря, 15:38
Похищенные россией дети: правда, прозвучавшая на весь мир
Эксклюзив
8 декабря, 13:00 • 58526 просмотра
Отзыв лицензии Odrex: почему клиника скрывает от Минздрава медицинскую документацию
Эксклюзив
8 декабря, 12:25 • 53643 просмотра
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Юлия Свириденко
Андрій Єрмак
Фридрих Мерц
Украина
Соединённые Штаты
Европа
Донецкая область
Киевская область
УНН Lite
Даже "гениальная" музыка с ИИ "рассеивается в эфире другого интернет-мусора": Ди Каприо выразил сомнения относительно искусственного интеллекта в кино 9 декабря, 08:36
Медиавойна: Paramount бросает вызов Netflix, перебивая его цену и предлагая $74,4 млрд за Warner Bros 8 декабря, 15:34
Скандалы, потрясения, разоблачения: что принесет нам меркурианская неделя с 8 по 14 декабря
Эксклюзив
8 декабря, 08:10 • 62128 просмотра
Netflix объявил о покупке Warner Bros. и HBO 5 декабря, 12:40
Трамп сменил архитекторов для бального зала Белого дома 5 декабря, 06:50
Кошта ответил на слова Трампа о Европе: США должны уважать демократический выбор европейцев

Киев • УНН

 • 18 просмотра

Глава Евросовета Антониу Кошта заявил, что американцы должны уважать демократический выбор европейцев. Это стало ответом на заявления президента США Дональда Трампа относительно Европы.

Кошта ответил на слова Трампа о Европе: США должны уважать демократический выбор европейцев

Один из лидеров ЕС, глава Евросовета Антониу Кошта, реагируя на свежие заявления президента США Дональда Трампа относительно Европы, заявил, что американцы должны уважать демократический выбор европейцев, о чем заявил на совместной пресс-конференции с премьер-министром Ирландии Михалом Мартином в Дублине 9 декабря, пишет УНН.

Подробности

"Мы являемся союзниками с Соединенными Штатами, и союзники должны действовать как союзники. Это означает, что мы не должны вмешиваться в политическую и внутреннюю жизнь наших стран. Мы уважаем выбор американцев, и они должны уважать демократический выбор наших граждан", - сказал Кошта.

По его словам, "когда ирландский народ изберет Михола премьер-министром, президент Трамп должен уважать это. Когда все лидеры изберут меня президентом Европейского совета, президент Трамп должен уважать это". "Так же как мы уважаем то, что американские граждане избрали его президентом Соединенных Штатов. Именно так ведут себя союзники друг с другом", - заявил президент Евросовета.

Дополнение

Дональд Трамп в свежем интервью Politico усилил недавнюю критику его администрации в отношении Европы, используя для описания слова "слабые" и "приходящие в упадок", и заявив, что она "разрушает" сама себя.

Трамп заявил, что не хочет управлять Европой09.12.25, 16:32 • 1072 просмотра

Юлия Шрамко

Новости Мира
Выборы в США
Республика Ирландия
Антониу Кошта
Европейский совет
Дональд Трамп
Соединённые Штаты