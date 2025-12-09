Президент США Дональд Трамп заявил, что не хочет управлять Европой, но подчеркнул, что Европа слаба. Об этом Трамп сказал в интервью Politico, передает УНН.

Я не хочу управлять Европой. Я очень вовлечен в Европу. НАТО называет меня "папой". Мне есть что сказать по этому поводу. Послушайте, я повысил ВВП с 2% до 5%. Те 2%, которые они не платили, а 5% они платят. И они платят, потому что когда мы что-то отправляем, НАТО за это платит. И я предполагаю, что они отдают это Украине

В то же время он отметил, что "Европа рушится".

Я считаю, что они слабы. И к тому же они стремятся быть политкорректными. Я думаю, они просто не знают, что делать. Европа не знает, что делать