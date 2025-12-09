$42.070.01
На саммите ЕС ожидается участие Зеленского, Кошта называет среди приоритетов вопрос финансирования для Украины
У следствия есть все основания для инициирования масштабной проверки Минздрава в скандальной клинике Odrex - юрист
Общественное мнение и реалии: как коррупция влияет на экономику и доверие украинцев
Bring Kids Back UA: в Украину уже возвращено 1892 ребенка
Президент Зеленский прибыл в Брюссель для переговоров с руководством НАТО и ЕСVideo
Шмыгаль или Федоров: Зеленский о кандидатах на главу ОП
Президент Зеленский рассказал, о чем говорил с европейскими лидерами в ЛондонеVideo
В бою на восточном направлении погиб украинский пилот Су-27 Евгений Иванов
Данный документ действительно уникален, не в хорошем смысле этого слова: эксперт об обновленной Стратегии нацбезопасности США
Время круговой поруки закончилось и время молчания тоже: Генпрокурор Кравченко анонсировал полную проверку всех детских домов по стране
Трамп заявил, что не хочет управлять Европой

Киев • УНН

 • 32 просмотра

Дональд Трамп заявил, что не желает управлять Европой, но считает ее слабой и "разрушающейся". Он подчеркнул свою роль в увеличении взносов в НАТО, которые, по его предположению, идут Украине.

Трамп заявил, что не хочет управлять Европой

Президент США Дональд Трамп заявил, что не хочет управлять Европой, но подчеркнул, что Европа слаба. Об этом Трамп сказал в интервью Politico, передает УНН.

Я не хочу управлять Европой. Я очень вовлечен в Европу. НАТО называет меня "папой". Мне есть что сказать по этому поводу. Послушайте, я повысил ВВП с 2% до 5%. Те 2%, которые они не платили, а 5% они платят. И они платят, потому что когда мы что-то отправляем, НАТО за это платит. И я предполагаю, что они отдают это Украине 

- сказал Трамп. 

В то же время он отметил, что "Европа рушится". 

Я считаю, что они слабы. И к тому же они стремятся быть политкорректными. Я думаю, они просто не знают, что делать. Европа не знает, что делать 

- добавил Трамп. 

Напомним 

Президент США Дональд Трамп заявил, что понимание того, что Украина не будет членом НАТО, было еще задолго до того, как владимир путин стал президентом рф.

Павел Башинский

ПолитикаНовости Мира
Война в Украине
Владимир Путин
НАТО
Дональд Трамп
Украина