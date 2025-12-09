Задовго до путіна було розуміння, що Україна не вступатиме до НАТО - Трамп

$42.070.01
49.020.03
ukenru
10:59 • 5208 перегляди
На саміті ЄС очікують участь Зеленського, Кошта називає серед пріоритетів питання фінансування для України
Ексклюзив
10:26 • 11524 перегляди
У слідства є всі підстави для ініціювання масштабної перевірки МОЗ у скандальній клініці Odrex - юрист
Ексклюзив
09:02 • 19049 перегляди
Після війни цивільна авіація стане драйвером відбудови – інтерв'ю з в.о. голови Державної авіаційної служби Даніілом МеньшиковимPhoto
9 грудня, 07:23 • 30763 перегляди
Громадська думка та реалії: як корупція впливає на економіку і довіру українців
Ексклюзив
9 грудня, 07:00 • 22369 перегляди
Bring Kids Back UA: в Україну вже повернуто 1892 дитини
8 грудня, 19:50 • 27439 перегляди
Президент Зеленський прибув до Брюсселя для переговорів із керівництвом НАТО та ЄСVideo
8 грудня, 18:20 • 38102 перегляди
Шмигаль або Федоров: Зеленський про кандидатів на очільника ОП
8 грудня, 17:26 • 32876 перегляди
Президент Зеленський розповів, про що говорив з європейськими лідерами у Лондоні Video
8 грудня, 14:55 • 34643 перегляди
У бою на східному напрямку загинув український пілот Су-27 Євгеній Іванов
Ексклюзив
8 грудня, 14:34 • 32433 перегляди
Даний документ дійсно є унікальним, не в хорошому розумінні цього слова: експерт про оновлену Стратегію нацбезпеки США
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+2°
3м/с
88%
753мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
"Порятунок" по-путінськи: у рф сотні біженців з України виганяють із санаторію - ЦПД9 грудня, 03:32 • 23187 перегляди
Львівська міська рада спростувала фейк про ігнорування російськомовної дитини на день Святого МиколаяPhoto08:11 • 15561 перегляди
"Навіть "геніальна" музика з ШІ "розсіюється в ефірі іншого інтернет-мотлоху": Ді Капріо висловив сумніви щодо штучного інтелекту в кіно08:36 • 11990 перегляди
Під виглядом "курортних проєктів": окупаційна влада Херсонщини хоче передати азовське узбережжя мінську09:24 • 11703 перегляди
Станція метро "Мостицька" у Києві отримає нову назву до відкриття: що відомо09:55 • 11290 перегляди
Публікації
Ще один судовий позов проти Odrex: вдова пацієнта клініки заявляє про фальсифікацію документів та медичну недбалістьPhoto12:00 • 5792 перегляди
Після війни цивільна авіація стане драйвером відбудови – інтерв'ю з в.о. голови Державної авіаційної служби Даніілом МеньшиковимPhoto
Ексклюзив
09:02 • 19050 перегляди
Громадська думка та реалії: як корупція впливає на економіку і довіру українців9 грудня, 07:23 • 30764 перегляди
Викрадені росією діти: правда, що пролунала на весь світ
Ексклюзив
8 грудня, 13:00 • 54761 перегляди
Відкликана ліцензія Odrex: чому клініка приховує від МОЗ медичну документацію
Ексклюзив
8 грудня, 12:25 • 50043 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Лев XIV
Антоніу Кошта
Петр Павел
Актуальні місця
Україна
Європа
Сполучені Штати Америки
Донецька область
Білорусь
Реклама
УНН Lite
"Навіть "геніальна" музика з ШІ "розсіюється в ефірі іншого інтернет-мотлоху": Ді Капріо висловив сумніви щодо штучного інтелекту в кіно08:36 • 12091 перегляди
Медіавійна: Paramount кидає виклик Netflix, перебиваючи його ціну та пропонуючи $74,4 млрд за Warner Bros.8 грудня, 15:34 • 23416 перегляди
Скандали, потрясіння, викриття: що принесе нам меркуріанський тиждень з 8 по 14 грудня
Ексклюзив
8 грудня, 08:10 • 60015 перегляди
Netflix оголосив, що купує Warner Bros. та HBO5 грудня, 12:40 • 65907 перегляди
Трамп змінив архітекторів для бальної зали Білого дому5 грудня, 06:50 • 76006 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Фільм
Forbes
The New York Times

Задовго до путіна було розуміння, що Україна не вступатиме до НАТО - Трамп

Київ • УНН

 • 80 перегляди

Дональд Трамп заявив, що розуміння невступу України до НАТО існувало задовго до президентства путіна. Він також зазначив, що Зеленський вимагав повернення Криму та членства в НАТО під час першої зустрічі з путіним.

Задовго до путіна було розуміння, що Україна не вступатиме до НАТО - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявив, що розуміння того, що Україна не буде членом НАТО було ще задовго до того, як володимир путін став президентом рф. Про це Трамп сказав в інтерв’ю Politico, передає УНН.

Задовго до путіна було розуміння, що Україна не вступатиме до НАТО. Це було задовго до путіна, якщо бути справедливим. А тепер вони почали тиснути, знаєте, коли Зеленський вперше зустрівся з путіним, він сказав: "Я хочу двох речей. Я хочу повернути Крим, і ми збираємося стати членом НАТО". Він сказав це не дуже ввічливо 

- сказав Трамп. 

Нагадаємо 

Президент США Дональд Трамп заявив, що незважаючи на повагу до народу та війська України, росія набагато більше, і в якийсь момент розмір переможе. 

Павло Башинський

Політика
Вибори в США
Війна в Україні
Володимир Путін
НАТО
Дональд Трамп
Крим
Володимир Зеленський
Україна