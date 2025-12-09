Задовго до путіна було розуміння, що Україна не вступатиме до НАТО - Трамп
Дональд Трамп заявив, що розуміння невступу України до НАТО існувало задовго до президентства путіна. Він також зазначив, що Зеленський вимагав повернення Криму та членства в НАТО під час першої зустрічі з путіним.
Президент США Дональд Трамп заявив, що розуміння того, що Україна не буде членом НАТО було ще задовго до того, як володимир путін став президентом рф. Про це Трамп сказав в інтерв’ю Politico, передає УНН.
Задовго до путіна було розуміння, що Україна не вступатиме до НАТО. Це було задовго до путіна, якщо бути справедливим. А тепер вони почали тиснути, знаєте, коли Зеленський вперше зустрівся з путіним, він сказав: "Я хочу двох речей. Я хочу повернути Крим, і ми збираємося стати членом НАТО". Він сказав це не дуже ввічливо
Президент США Дональд Трамп заявив, що незважаючи на повагу до народу та війська України, росія набагато більше, і в якийсь момент розмір переможе.