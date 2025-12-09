В якийсь момент розмір переможе: Трамп вважає, що росія може виграти у війні проти України

Президент США Дональд Трамп заявив, що незважаючи на повагу до народу та війська України, росія набагато більше, і в якийсь момент розмір переможе. Про це Трамп сказав в інтерв’ю Politico, передає УНН.

Коментуючи заяву свого сина Дональда Трампа-молодшого про можливість відійти від російсько-української війни, не побачивши успіху своїх спроб зупинити її, Трамп відповів, що "це не зовсім так".

Ми повинні, ви знаєте, вони повинні грати за правилами. Якщо вони (Україна - ред.) не читають угоди, потенційні угоди, знаєте, з росією нелегко, тому що росія має перевагу. Вони (росія - ред.) набагато більші. Вони набагато сильніші в цьому сенсі. Я дуже поважаю Україну я дуже поважаю народ України і військо України за їхню хоробрість і за боротьбу, але, знаєте, в якийсь момент розмір переможе