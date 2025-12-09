В якийсь момент розмір переможе: Трамп вважає, що росія може виграти у війні проти України
Київ • УНН
Коментуючи заяву свого сина Дональда Трампа-молодшого про можливість відійти від російсько-української війни, не побачивши успіху своїх спроб зупинити її, Трамп відповів, що “це не зовсім так”.
Президент США Дональд Трамп заявив, що незважаючи на повагу до народу та війська України, росія набагато більше, і в якийсь момент розмір переможе. Про це Трамп сказав в інтерв’ю Politico, передає УНН.
Деталі
Коментуючи заяву свого сина Дональда Трампа-молодшого про можливість відійти від російсько-української війни, не побачивши успіху своїх спроб зупинити її, Трамп відповів, що "це не зовсім так".
Ми повинні, ви знаєте, вони повинні грати за правилами. Якщо вони (Україна - ред.) не читають угоди, потенційні угоди, знаєте, з росією нелегко, тому що росія має перевагу. Вони (росія - ред.) набагато більші. Вони набагато сильніші в цьому сенсі. Я дуже поважаю Україну я дуже поважаю народ України і військо України за їхню хоробрість і за боротьбу, але, знаєте, в якийсь момент розмір переможе
Нагадаємо
Старший син президента США Дональда Трампа, Дональд Трамп-молодший, заявив, що його батько може вийти з переговорного процесу щодо війни в Україні, якщо його спроби досягнути миру не матимуть успіху.