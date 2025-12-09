$42.070.01
На саміті ЄС очікують участь Зеленського, Кошта називає серед пріоритетів питання фінансування для України
Ексклюзив
10:26 • 8864 перегляди
У слідства є всі підстави для ініціювання масштабної перевірки МОЗ у скандальній клініці Odrex - юрист
Ексклюзив
09:02 • 16462 перегляди
Після війни цивільна авіація стане драйвером відбудови – інтерв'ю з в.о. голови Державної авіаційної служби Даніілом Меньшиковим
07:23 • 27634 перегляди
Громадська думка та реалії: як корупція впливає на економіку і довіру українців
Ексклюзив
07:00 • 20849 перегляди
Bring Kids Back UA: в Україну вже повернуто 1892 дитини
8 грудня, 19:50 • 26664 перегляди
Президент Зеленський прибув до Брюсселя для переговорів із керівництвом НАТО та ЄС
8 грудня, 18:20 • 37476 перегляди
Шмигаль або Федоров: Зеленський про кандидатів на очільника ОП
8 грудня, 17:26 • 32610 перегляди
Президент Зеленський розповів, про що говорив з європейськими лідерами у Лондоні
8 грудня, 14:55 • 34471 перегляди
У бою на східному напрямку загинув український пілот Су-27 Євгеній Іванов
Ексклюзив
8 грудня, 14:34 • 32293 перегляди
Даний документ дійсно є унікальним, не в хорошому розумінні цього слова: експерт про оновлену Стратегію нацбезпеки США
В якийсь момент розмір переможе: Трамп вважає, що росія може виграти у війні проти України

Київ • УНН

 • 90 перегляди

Коментуючи заяву свого сина Дональда Трампа-молодшого про можливість відійти від російсько-української війни, не побачивши успіху своїх спроб зупинити її, Трамп відповів, що “це не зовсім так”.

В якийсь момент розмір переможе: Трамп вважає, що росія може виграти у війні проти України

Президент США Дональд Трамп заявив, що незважаючи на повагу до народу та війська України, росія набагато більше, і в якийсь момент розмір переможе. Про це Трамп сказав в інтерв’ю Politico, передає УНН.

Деталі

Коментуючи заяву свого сина Дональда Трампа-молодшого про можливість відійти від російсько-української війни, не побачивши успіху своїх спроб зупинити її, Трамп відповів, що "це не зовсім так".

Ми повинні, ви знаєте, вони повинні грати за правилами. Якщо вони (Україна - ред.) не читають угоди, потенційні угоди, знаєте, з росією нелегко, тому що росія має перевагу. Вони (росія - ред.) набагато більші. Вони набагато сильніші в цьому сенсі. Я дуже поважаю Україну я дуже поважаю народ України і військо України за їхню хоробрість і за боротьбу, але, знаєте, в якийсь момент розмір переможе 

- сказав Трамп.

Нагадаємо

Старший син президента США Дональда Трампа, Дональд Трамп-молодший, заявив, що його батько може вийти з переговорного процесу щодо війни в Україні, якщо його спроби досягнути миру не матимуть успіху.

Павло Башинський

