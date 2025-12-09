В какой-то момент размер победит: Трамп считает, что россия может победить в войне против Украины

Президент США Дональд Трамп заявил, что, несмотря на уважение к народу и армии Украины, россия намного больше, и в какой-то момент размер победит. Об этом Трамп сказал в интервью Politico, передает УНН.

Детали

Комментируя заявление своего сына Дональда Трампа-младшего о возможности отойти от российско-украинской войны, не увидев успеха своих попыток остановить ее, Трамп ответил, что "это не совсем так".

Мы должны, вы знаете, они должны играть по правилам. Если они (Украина - ред.) не читают соглашения, потенциальные соглашения, знаете, с россией нелегко, потому что россия имеет преимущество. Они (россия - ред.) намного больше. Они намного сильнее в этом смысле. Я очень уважаю Украину, я очень уважаю народ Украины и армию Украины за их храбрость и за борьбу, но, знаете, в какой-то момент размер победит - сказал Трамп.

Напомним

Старший сын президента США Дональда Трампа, Дональд Трамп-младший, заявил, что его отец может выйти из переговорного процесса по войне в Украине, если его попытки достичь мира не будут иметь успеха.