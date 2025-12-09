$42.070.01
На саммите ЕС ожидается участие Зеленского, Кошта называет среди приоритетов вопрос финансирования для Украины
У следствия есть все основания для инициирования масштабной проверки Минздрава в скандальной клинике Odrex - юрист
Общественное мнение и реалии: как коррупция влияет на экономику и доверие украинцев
Bring Kids Back UA: в Украину уже возвращено 1892 ребенка
Президент Зеленский прибыл в Брюссель для переговоров с руководством НАТО и ЕС
Шмыгаль или Федоров: Зеленский о кандидатах на главу ОП
Президент Зеленский рассказал, о чем говорил с европейскими лидерами в Лондоне
В бою на восточном направлении погиб украинский пилот Су-27 Евгений Иванов
Данный документ действительно уникален, не в хорошем смысле этого слова: эксперт об обновленной Стратегии нацбезопасности США
Время круговой поруки закончилось и время молчания тоже: Генпрокурор Кравченко анонсировал полную проверку всех детских домов по стране
Задолго до путина было понимание, что Украина не будет вступать в НАТО - Трамп

Киев • УНН

 • 424 просмотра

Дональд Трамп заявил, что понимание невступления Украины в НАТО существовало задолго до президентства путина. Он также отметил, что Зеленский требовал возвращения Крыма и членства в НАТО во время первой встречи с путиным.

Задолго до путина было понимание, что Украина не будет вступать в НАТО - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что понимание того, что Украина не будет членом НАТО, было еще задолго до того, как владимир путин стал президентом рф. Об этом Трамп сказал в интервью Politico, передает УНН.

Задолго до путина было понимание, что Украина не будет вступать в НАТО. Это было задолго до путина, если быть справедливым. А теперь они начали давить, знаете, когда Зеленский впервые встретился с путиным, он сказал: "Я хочу двух вещей. Я хочу вернуть Крым, и мы собираемся стать членом НАТО". Он сказал это не очень вежливо 

- сказал Трамп. 

Напомним 

Президент США Дональд Трамп заявил, что несмотря на уважение к народу и армии Украины, россия намного больше, и в какой-то момент размер победит. 

Павел Башинский

