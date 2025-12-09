Президент США Дональд Трамп заявил, что понимание того, что Украина не будет членом НАТО, было еще задолго до того, как владимир путин стал президентом рф. Об этом Трамп сказал в интервью Politico, передает УНН.

Задолго до путина было понимание, что Украина не будет вступать в НАТО. Это было задолго до путина, если быть справедливым. А теперь они начали давить, знаете, когда Зеленский впервые встретился с путиным, он сказал: "Я хочу двух вещей. Я хочу вернуть Крым, и мы собираемся стать членом НАТО". Он сказал это не очень вежливо - сказал Трамп.

Напомним

Президент США Дональд Трамп заявил, что несмотря на уважение к народу и армии Украины, россия намного больше, и в какой-то момент размер победит.