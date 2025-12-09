Президент США Дональд Трамп заявив, що не хоче керувати Європою, але наголосив, що Європа є слабкою. Про це Трамп сказав в інтерв’ю Politico, передає УНН.

Я не хочу керувати Європою. Я дуже залучений до Європи. НАТО називає мене "татом". Я маю багато що сказати з цього приводу. Послухайте, я підвищив ВВП з 2% до 5%. Ті 2%, які вони не платили, а 5% вони платять. І вони платять, тому що коли ми щось відправляємо, НАТО за це платить. І я припускаю, що вони віддають це Україні

Водночас він зазначив, що "Європа руйнується".

Я вважаю, що вони слабкі. І до того ж вони прагнуть бути політкоректними. Я думаю, вони просто не знають, що робити. Європа не знає, що робити