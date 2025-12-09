Трамп заявив, що не хоче керувати Європою
Київ • УНН
Дональд Трамп заявив, що не бажає керувати Європою, але вважає її слабкою та такою, що "руйнується". Він підкреслив свою роль у збільшенні внесків до НАТО, які, за його припущенням, йдуть Україні.
Президент США Дональд Трамп заявив, що не хоче керувати Європою, але наголосив, що Європа є слабкою. Про це Трамп сказав в інтерв’ю Politico, передає УНН.
Я не хочу керувати Європою. Я дуже залучений до Європи. НАТО називає мене "татом". Я маю багато що сказати з цього приводу. Послухайте, я підвищив ВВП з 2% до 5%. Ті 2%, які вони не платили, а 5% вони платять. І вони платять, тому що коли ми щось відправляємо, НАТО за це платить. І я припускаю, що вони віддають це Україні
Водночас він зазначив, що "Європа руйнується".
Я вважаю, що вони слабкі. І до того ж вони прагнуть бути політкоректними. Я думаю, вони просто не знають, що робити. Європа не знає, що робити
Нагадаємо
Президент США Дональд Трамп заявив, що розуміння того, що Україна не буде членом НАТО було ще задовго до того, як володимир путін став президентом рф.