Трамп заявив, що не хоче керувати Європою

$42.070.01
49.020.03
ukenru
10:59 • 8758 перегляди
На саміті ЄС очікують участь Зеленського, Кошта називає серед пріоритетів питання фінансування для України
Ексклюзив
10:26 • 16085 перегляди
У слідства є всі підстави для ініціювання масштабної перевірки МОЗ у скандальній клініці Odrex - юрист
Ексклюзив
09:02 • 24305 перегляди
Після війни цивільна авіація стане драйвером відбудови – інтерв'ю з в.о. голови Державної авіаційної служби Даніілом МеньшиковимPhoto
9 грудня, 07:23 • 37005 перегляди
Громадська думка та реалії: як корупція впливає на економіку і довіру українців
Ексклюзив
9 грудня, 07:00 • 25529 перегляди
Bring Kids Back UA: в Україну вже повернуто 1892 дитини
8 грудня, 19:50 • 28993 перегляди
Президент Зеленський прибув до Брюсселя для переговорів із керівництвом НАТО та ЄСVideo
8 грудня, 18:20 • 39366 перегляди
Шмигаль або Федоров: Зеленський про кандидатів на очільника ОП
8 грудня, 17:26 • 33467 перегляди
Президент Зеленський розповів, про що говорив з європейськими лідерами у Лондоні Video
8 грудня, 14:55 • 34986 перегляди
У бою на східному напрямку загинув український пілот Су-27 Євгеній Іванов
Ексклюзив
8 грудня, 14:34 • 32701 перегляди
Даний документ дійсно є унікальним, не в хорошому розумінні цього слова: експерт про оновлену Стратегію нацбезпеки США
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+2°
3м/с
88%
753мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Львівська міська рада спростувала фейк про ігнорування російськомовної дитини на день Святого МиколаяPhoto9 грудня, 08:11 • 18130 перегляди
"Навіть "геніальна" музика з ШІ "розсіюється в ефірі іншого інтернет-мотлоху": Ді Капріо висловив сумніви щодо штучного інтелекту в кіно9 грудня, 08:36 • 15703 перегляди
Під виглядом "курортних проєктів": окупаційна влада Херсонщини хоче передати азовське узбережжя мінську09:24 • 14360 перегляди
Станція метро "Мостицька" у Києві отримає нову назву до відкриття: що відомо09:55 • 14808 перегляди
Ще один судовий позов проти Odrex: вдова пацієнта клініки заявляє про фальсифікацію документів та медичну недбалістьPhoto12:00 • 11669 перегляди
Публікації
Ще один судовий позов проти Odrex: вдова пацієнта клініки заявляє про фальсифікацію документів та медичну недбалістьPhoto12:00 • 11816 перегляди
Після війни цивільна авіація стане драйвером відбудови – інтерв'ю з в.о. голови Державної авіаційної служби Даніілом МеньшиковимPhoto
Ексклюзив
09:02 • 24306 перегляди
Громадська думка та реалії: як корупція впливає на економіку і довіру українців9 грудня, 07:23 • 37006 перегляди
Викрадені росією діти: правда, що пролунала на весь світ
Ексклюзив
8 грудня, 13:00 • 57215 перегляди
Відкликана ліцензія Odrex: чому клініка приховує від МОЗ медичну документацію
Ексклюзив
8 грудня, 12:25 • 52388 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Антоніу Кошта
Лев XIV
Петр Павел
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Європа
Донецька область
Сумська область
Реклама
УНН Lite
"Навіть "геніальна" музика з ШІ "розсіюється в ефірі іншого інтернет-мотлоху": Ді Капріо висловив сумніви щодо штучного інтелекту в кіно9 грудня, 08:36 • 15870 перегляди
Медіавійна: Paramount кидає виклик Netflix, перебиваючи його ціну та пропонуючи $74,4 млрд за Warner Bros.8 грудня, 15:34 • 24746 перегляди
Скандали, потрясіння, викриття: що принесе нам меркуріанський тиждень з 8 по 14 грудня
Ексклюзив
8 грудня, 08:10 • 61404 перегляди
Netflix оголосив, що купує Warner Bros. та HBO5 грудня, 12:40 • 67129 перегляди
Трамп змінив архітекторів для бальної зали Білого дому5 грудня, 06:50 • 77202 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Фільм
Дипломатка
Forbes

Трамп заявив, що не хоче керувати Європою

Київ • УНН

 • 236 перегляди

Дональд Трамп заявив, що не бажає керувати Європою, але вважає її слабкою та такою, що "руйнується". Він підкреслив свою роль у збільшенні внесків до НАТО, які, за його припущенням, йдуть Україні.

Трамп заявив, що не хоче керувати Європою

Президент США Дональд Трамп заявив, що не хоче керувати Європою, але наголосив, що Європа є слабкою. Про це Трамп сказав в інтерв’ю Politico, передає УНН.

Я не хочу керувати Європою. Я дуже залучений до Європи. НАТО називає мене "татом". Я маю багато що сказати з цього приводу. Послухайте, я підвищив ВВП з 2% до 5%. Ті 2%, які вони не платили, а 5% вони платять. І вони платять, тому що коли ми щось відправляємо, НАТО за це платить. І я припускаю, що вони віддають це Україні 

- сказав Трамп. 

Водночас він зазначив, що "Європа руйнується". 

Я вважаю, що вони слабкі. І до того ж вони прагнуть бути політкоректними. Я думаю, вони просто не знають, що робити. Європа не знає, що робити 

- додав Трамп. 

Нагадаємо 

Президент США Дональд Трамп заявив, що розуміння того, що Україна не буде членом НАТО було ще задовго до того, як володимир путін став президентом рф.

Павло Башинський

ПолітикаНовини Світу
Війна в Україні
Володимир Путін
НАТО
Дональд Трамп
Україна