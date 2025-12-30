До України повернулась чергова група дітей та підлітків з окупованих територій

$42.060.13
18:57 • 6176 перегляди
Рік Червоного Вогняного Коня: як прожити рік удачі, швидких змін і великих можливостей
18:48 • 10834 перегляди
В Україні відтермінували строки обов’язкового використання платіжних терміналів для ФОП: на який строк
18:36 • 10520 перегляди
Отримували тисячі доларів за "правильні" голосування: п’ятьом нардепам повідомили про підозру
29 грудня, 15:53 • 13945 перегляди
росія, напевно, готує удари по столиці, по держбудівлям: Зеленський відреагував на заяву про нібито атаку на резиденцію путіна
29 грудня, 15:25 • 16577 перегляди
Складно назвати надзвичайно продуктивними, адже з ключових питань рішення не прийнято: політолог про перемовини Зеленського з Трампом
29 грудня, 15:12 • 15976 перегляди
Вибори через "Дію" не розглядаються: Федоров назвав причину
29 грудня, 12:21 • 19707 перегляди
Оренда житла: що буде з цінами у 2026 році
29 грудня, 11:59 • 21156 перегляди
Зустріч радників України та США очікується у Києві у найближчі дні: Зеленський про наступні кроки у переговорах
29 грудня, 09:17 • 21003 перегляди
Зеленський назвав умови скасування воєнного стану
29 грудня, 04:39 • 37404 перегляди
Україна вперше долучилася до відпрацювання механізмів Статті 5 Договору НАТО - Генштаб ЗСУ
Hyundai не може викупити свій колишній завод у росії через війну в Україні - Reuters29 грудня, 13:27 • 8890 перегляди
Бейонсе стала доларовою мільярдеркою - Forbes29 грудня, 15:34 • 12377 перегляди
лавров заявив, що українські дрони атакували резиденцію путіна: пригрозив ударом у відповідь та переглядом переговорної позиції рф29 грудня, 15:44 • 5926 перегляди
Трамп заявив про удар по "великому об'єкту" у Венесуелі - Bloomberg29 грудня, 15:59 • 8162 перегляди
Трамп провів "позитивну розмову" з путіним щодо України - Білий дім29 грудня, 16:11 • 4014 перегляди
Кадровий реванш Кулеби у Державіаслужбі: Кабмін розгляне кандидатуру Зелінського на посаду голови регулятора29 грудня, 12:07 • 25625 перегляди
МОЗ має перевірити ТОВ "Медичний дім "Одрекс" - юрособу клініки Odrex, яка фігурує у кримінальних справах про шахрайство 29 грудня, 10:49 • 27732 перегляди
Найгарячіші кінопрем'єри 2026 року, які не можна пропуститиVideo26 грудня, 17:00 • 146729 перегляди
Що приготувати на Новий рік 2026: ідеї страв для святкового столуPhoto26 грудня, 16:30 • 190215 перегляди
Жодна країна Європи не обирає Генпрокурора на конкурсі. Україна має відповідати європейським практикам 26 грудня, 14:35 • 104499 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Лавров Сергій Вікторович
Беньямін Нетаньягу
Музикант
Україна
Сполучені Штати Америки
Європа
Київська область
Ізраїль
Бейонсе стала доларовою мільярдеркою - Forbes29 грудня, 15:34 • 12379 перегляди
Каньє Вест та Б'янка Сенсорі відвідали Disney разом з дітьми29 грудня, 08:13 • 27147 перегляди
Серіал «Дивні дива» став найпопулярнішим серіалом Netflix та вплинув на економіку США28 грудня, 00:14 • 37251 перегляди
Прессекретарка Трампа Керолін Лівітт оголосила про вагітністьPhoto27 грудня, 07:40 • 47772 перегляди
Найгарячіші кінопрем'єри 2026 року, які не можна пропуститиVideo26 грудня, 17:00 • 146730 перегляди
Техніка
Опалення
The Guardian
Фільм
Forbes

До України повернулась чергова група дітей та підлітків з окупованих територій

Київ • УНН

 • 54 перегляди

Ініціатива Bring Kids Back UA та Save Ukraine повідомила про успішну евакуацію групи дітей з тимчасово окупованих територій. Серед врятованих - підлітки з вродженими вадами, колишні бійці тероборони та ті, кого примусово намагалися мобілізувати до армії РФ.

До України повернулась чергова група дітей та підлітків з окупованих територій

Із тимчасово окупованих територій України вдалося евакуювати ще одну групу дітей і підлітків. Про це інформує УНН з посиланням на ініціативу Bring Kids Back UA та Save Ukraine у Facebook.  

Деталі

Зокрема, серед врятованих:

  • 17-річний Максим із вродженим порушення слуху. Його родина має проукраїнську позицію, через що російські військові неодноразово проводили обшуки в їхньому домі. Весь час окупації хлопець таємно навчався онлайн в українській школі.
    • 23-річний Артем та 19-річний Данило. До окупації Артем служив в територіальній обороні, тому родина опинилася під постійною увагою окупантів. Співробітники ФСБ неодноразово приходили з обшуками до них додому, намагалися завербувати братів, а їхній матері погрожували депортацією.
      • 18-річний Богдан, якого російські окупанти примусово направили на комісію до психіатричної лікарні та поставили на військовий облік у російську армію. Після отримання повістки хлопець зрозумів, що зволікати більше не можна, і ухвалив рішення рятуватися.
        • 17-річний Дмитро, якого разом із родиною окупанти вивезли з рідного селища під виглядом "евакуації". Насправді їх доправили до палаткового табору в Бєлгородській області, а згодом - до гуртожитку в Орловській області рф.

          "Там на хлопця оформили фальшиві документи, намагаючись повністю відірвати його від України", - йдеться у повідомленні.

          Нагадаємо

          Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не може бути впевнена у поверненні всіх викрадених росією дітей. Він наголосив, що партнери та журналісти піднімають це питання, і це дуже важливо, адже інакше рф зробить усе, щоб його забули.

          Bring Kids Back UA: в Україну вже повернуто 1892 дитини09.12.25, 08:00 • 35343 перегляди

          Віта Зеленецька

