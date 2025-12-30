До України повернулась чергова група дітей та підлітків з окупованих територій

Із тимчасово окупованих територій України вдалося евакуювати ще одну групу дітей і підлітків. Про це інформує УНН з посиланням на ініціативу Bring Kids Back UA та Save Ukraine у Facebook.

Деталі

Зокрема, серед врятованих:

17-річний Максим із вродженим порушення слуху. Його родина має проукраїнську позицію, через що російські військові неодноразово проводили обшуки в їхньому домі. Весь час окупації хлопець таємно навчався онлайн в українській школі.

23-річний Артем та 19-річний Данило. До окупації Артем служив в територіальній обороні, тому родина опинилася під постійною увагою окупантів. Співробітники ФСБ неодноразово приходили з обшуками до них додому, намагалися завербувати братів, а їхній матері погрожували депортацією.

18-річний Богдан, якого російські окупанти примусово направили на комісію до психіатричної лікарні та поставили на військовий облік у російську армію. Після отримання повістки хлопець зрозумів, що зволікати більше не можна, і ухвалив рішення рятуватися.

17-річний Дмитро, якого разом із родиною окупанти вивезли з рідного селища під виглядом "евакуації". Насправді їх доправили до палаткового табору в Бєлгородській області, а згодом - до гуртожитку в Орловській області рф.

"Там на хлопця оформили фальшиві документи, намагаючись повністю відірвати його від України", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не може бути впевнена у поверненні всіх викрадених росією дітей. Він наголосив, що партнери та журналісти піднімають це питання, і це дуже важливо, адже інакше рф зробить усе, щоб його забули.

