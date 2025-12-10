"Единство ЕС противоречит интересам США": еврокомиссар указал на геополитическую игру Вашингтона после публикации новой стратегии безопасности

Главный представитель ЕС по вопросам обороны, еврокомиссар Андрюс Кубилюс в среду выступил с чрезвычайно резким предупреждением, утверждая, что новая Стратегия национальной безопасности США (NSS) "удивляет своим явным антагонизмом в отношении Европейского Союза" и является геополитической игрой, направленной на то, чтобы предотвратить то, чтобы Европа когда-либо стала объединенной силой, пишет УНН со ссылкой на Politico.

Детали

Как пишет издание, "в резко сформулированном" сообщении в блоге, опубликованном всего через несколько дней после того, как Вашингтон опубликовал свою Стратегию национальной безопасности 2025 года, комиссар ЕС по вопросам обороны Андрюс Кубилюс утверждал, что формулировка Вашингтоном якобы "цивилизационного стирания" Европы не коренится в подлинных беспокойствах относительно ценностей или демократии, а в жестких геополитических расчетах США.

"Единство ЕС противоречит интересам США", - написал Кубилюс, подытоживая логику, которая, по его словам, лежит в основе документа администрации Трампа.

Он указал на отрывки из стратегии, которые призывают Вашингтон "культивировать сопротивление" внутри европейских стран и сотрудничать с националистическими партиями, выступающими против более глубокой интеграции, формулировка, которую он интерпретировал как доказательство того, что США готовы "бороться против Европейского Союза, против нашей силы через единство".

Взгляд Трампа на Европу был подчеркнут в недавнем интервью, где он осудил европейских лидеров как "слабых" и заявил, что будет поддерживать кандидатов на европейских выборах, даже рискуя оскорбить местные чувствительные вопросы.

Кубилюс писал, что США сейчас видят в более сплоченном ЕС потенциального конкурента американскому влиянию.

Антагонистический язык Стратегии национальной безопасности США в отношении Европейского Союза происходит не от американских сентиментальных эмоций относительно "старой доброй Европы", а от глубоких стратегических соображений – написал он.

Кубилюс связал мировоззрение стратегии с идеями Элбриджа Колби, который сейчас является высокопоставленным чиновником Пентагона, который в своей книге "Стратегия отрицания" (The Strategy of Denial) утверждает, что США должны препятствовать любому региону формировать доминирующую силу, способную ограничивать доступ Америки к рынкам.

Кубилюс отметил, что Колби определяет "Европейский Союз или более сплоченную сущность, возникающую из него", как "способную установить региональную гегемонию и чрезмерно обременять или даже исключать торговлю и взаимодействие США".

Кубилюс утверждал, что именно эта стратегическая перспектива, а не идеологические разногласия, объясняет чрезвычайно враждебный тон NSS в отношении Брюсселя.

"Будем надеяться, - подытожил он, - что на американской земле будет достаточно благоразумия, чтобы не бороться против новой силы европейского единства".

