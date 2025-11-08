Рютте планує посилити акцент на ядерному потенціалі НАТО як засобі стримування проти рф

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що в майбутньому має намір активніше наголошувати на ядерному потенціалі західного оборонного альянсу, передусім як засіб стримування проти росії, пише УНН з посиланням на dpa.

Деталі

"Важливо, щоб ми більше говорили про ядерне стримування з нашими суспільствами, щоб вони розуміли, як воно сприяє нашій спільній безпеці", - заявив Генсек НАТО Марк Рютте у недільному номері газети Die Welt у коментарях, з якими dpa ознайомилося заздалегідь.

Він додав: "Коли росія використовує небезпечну та безрозсудну ядерну риторику, наше населення має знати, що немає причин для паніки, оскільки НАТО має потужний ядерний потенціал стримування, необхідний для збереження миру, запобігання примусу та стримування агресії".

росія, ядерна держава, вторглася в Україну понад три з половиною роки тому і з того часу веде війну в сусідній країні. глава кремля володимир путін неодноразово наголошував на потенціалі російської ядерної зброї, у тому числі для того, щоб переконати Захід відмовитися від надання більш активної підтримки Україні, пише видання.

Трохи більше двох тижнів тому росія розпочала масштабні маневри своїх стратегічних ядерних сил паралельно з ядерними навчаннями НАТО в Європі.

Рютте наголосив на важливості ядерного потенціалу НАТО: "Ядерне стримування НАТО є найвищою гарантією нашої безпеки. Важливо, щоб наше ядерне стримування залишалося вартим довіри, безпечним, надійним та ефективним".

"І путін повинен знати, що ядерну війну неможливо виграти і її не можна вести", - сказав Рютте, колишній прем'єр-міністр Нідерландів.

путін доручив підготувати пропозиції щодо можливих ядерних випробувань: в ЦПД відреагували

Щодо недавніх ядерних навчань НАТО, Рютте заявив, що вони пройшли успішно, вселивши в нього "абсолютну впевненість у надійності ядерного стримування НАТО. Вони дали чіткий сигнал будь-якому супротивникові, що НАТО може і захищатиме всіх союзників від будь-яких загроз".

Доповнення

З 32 держав-членів НАТО, США, Франція та Велика Британія мають ядерну зброю. росія є найбільшою ядерною державою у світі, пише видання.

За даними Міжнародної кампанії за ліквідацію ядерної зброї, наразі країна має найбільшу підтверджену кількість ядерної зброї - понад 5500 боєголовок, - у той час як США, за наявними даними, мають у своєму розпорядженні більш ніж 5044 ядерні боєголовки.