Ексклюзив
07:38 • 19489 перегляди
Українці відмовляються від здобних булок та пшеничного хліба: ринок переорієнтовується на прості рецептури
10 грудня, 21:59 • 27705 перегляди
Трамп: 82% українців вимагають мирної угоди, а Зеленський має бути реалістом
10 грудня, 18:59 • 41769 перегляди
Проміжні результати аудиту Енергоатому очікуються наприкінці року, а перевірки в оборонній сфері розпочнуться в 20-х числах грудня
Ексклюзив
10 грудня, 17:30 • 36666 перегляди
Як покращити догляд для збереження здоров'я домашнього улюбленця: поради ветеринара
11:59 • 598 перегляди
Українцям обіцяють скорочення тривалості відключень світла вже на цих вихідних
Ексклюзив
11:58 • 978 перегляди
Нардепи про завдання Президента щодо можливості проведення виборів: робота ведеться вже давно, але стосується повоєнного періоду
11:00 • 4196 перегляди
Канцлер Німеччини заявив про передачу США пропозицій щодо мирного плану для України
10:29 • 8158 перегляди
"Не можемо гарантувати безпеку": Корнієнко пояснив, чому вибори зараз неможливі
Ексклюзив
08:43 • 21368 перегляди
Набряки можуть бути сигналом тіла про серйозну хворобу - лікарі пояснили, коли потрібно звернутись до спеціаліста
07:59 • 18060 перегляди
Адміністрація Трампа пропонує план відновлення України та повернення рф у світову економіку, дехто в Європі каже "це як Ялта" - WSJ
Мерц применшив натяки на зіткнення з Трампом: заявив про "конструктивну" розмову, де йшлося про Україну

Київ • УНН

 • 1438 перегляди

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц провів "конструктивну" розмову з президентом США Дональдом Трампом, де говорили про Україну та можливу зустріч у Берліні. Мерц наголосив, що рішення про поступки має приймати Україна, а також розкритикував путіна та підтримав використання заморожених активів рф.

Мерц применшив натяки на зіткнення з Трампом: заявив про "конструктивну" розмову, де йшлося про Україну

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц применшив натяки на зіткнення з президентом США Дональдом Трампом, кажучи, що у них була "конструктивна", "дуже детальна розмова", у якій обговорювалися деякі пропозиції, з акцентом на те, "на які територіальні поступки готова піти Україна" і не виключив зустріч за участю американських представників наступного тижня у Берліні, пише УНН з посиланням на The Guardian.

Деталі

На запитання у четвер на пресконференції з Генеральним секретарем НАТО Марком Рютте в Берліні про коментарі Трампа щодо його нещодавніх розмов з європейцями Мерц применшив напруженість між двома сторонами.

Він заявив, що сторони мали "дуже детальну розмову", обговорюючи деякі пропозиції, з акцентом на тому, "які територіальні поступки готова зробити Україна".

Але Мерц сказав, що "це було питання, на яке… Президент України та український народ повинні відповісти".

Він сказав, що якщо переговори просуватимуться так, як він очікує, протягом вихідних відбудуться подальші розмови з американськими чиновниками.

"Якщо ми зараз продовжимо цей процес, як ми передбачаємо, протягом вихідних відбудуться переговори з американським урядом", - сказав Мерц, як цитує його Sky News.

А потім, зі слів Мерца, "можливо, зустріч тут, у Берліні, на початку наступного тижня", у якій можуть взяти участь США.

Європейські лідери у понеділок обговорять мирний план щодо війни рф проти України в Берліні - ЗМІ10.12.25, 17:50 • 3168 переглядiв

При цьому Мерц зазначив, що загалом Трамп створив враження, що "він готовий йти цим шляхом з нами", і що президент США "знає, що європейців також потрібно почути".

Він назвав розмову "конструктивною", з демонстрацією обома сторонами "взаємної поваги".

Мерц також розкритикував главу кремля володимира путіна та зазначив, що Німеччина та її партнери продовжуватимуть чинити більший тиск на москву, щоб вона припинила війну, забезпечила "надійні правові та матеріальні гарантії" та переконалася, що жодне мирне врегулювання не може бути досягнуто поза головами європейців.

Він зазначив, що лідери погоджуються, що вони не можуть тиснути на Президента України Володимира Зеленського, щоб той пішов на поступки, які були б неприйнятними для українського народу.

Про російські активи

Мерца також запитали про використання заморожених активів рф для фінансування України, і він високо оцінив пропозицію ЄС з цього питання та вказав на саміт лідерів блоку наступного тижня як на ключовий момент, і при цьому просигналізував про підтримку цієї пропозиції Німеччиною.

Про відносини ЄС і НАТО з США та європейську єдність

Мерца також запитали про його нещодавню пропозицію, що США повинні мати добрі відносини принаймні з Німеччиною, якщо не з ЄС. Він пояснив, що мав на увазі, кажучи, що адміністрація США "очевидно має великі труднощі з розумінням Європейського Союзу як союзу держав", що, за його словами, він може зрозуміти, оскільки ця структура є досить унікальною в усьому світі.

Він зазначив, що якщо США важко мати справу з ЄС, Німеччина завжди готова виступити як посередник, використовуючи свої давні тісні відносини зі США.

Мерц також заявив, що НАТО відіграє "ключову роль у часи великих геополітичних потрясінь", згадуючи свої численні зустрічі з Рютте в останні місяці.

Він відкинув нещодавню критику США, заявивши, що Стратегія національної безпеки США (NSS) підтверджує правильність рішення Німеччини зосередитися на зміцненні європейського стовпа НАТО та на політиці безпеки, міграції та економіки.

"Ми робимо це з власного переконання, а не тому, що хтось тисне на нас", – сказав Мерц, наполягаючи на тому, що Європа "може твердо стояти на власних ногах".

Канцлер ФРН вказав, що основна увага приділяється збереженню європейської єдності, і заявив: "Ми… не дозволимо нічому і нікому розділити нас".

Він сказав, що в цьому контексті розглядає Європу як щось, що виходить за межі членства в ЄС, на тлі того, як він назвав Велику Британію та Норвегію важливими партнерами.

На запитання про нещодавні заяви з боку США Мерц заявив, що він "не має підстав сумніватися в угодах, які ми уклали зі США в межах альянсу НАТО".

Він вказав, що формулювання стратегії національної безпеки США щодо НАТО демонструє чітку відданість.

В інших сферах уряд США більш критичний, визнав Мерц, додавши, що Німеччині доведеться це проаналізувати.

Але загалом він зазначив, що "ми знаємо, що повинні зробити набагато більше для нашої безпеки, ніж у минулому".

США встановлюють 2027 рік як дедлайн для оборони НАТО під керівництвом Європи - Reuters05.12.25, 15:05 • 3392 перегляди

Рютте використав подібний тон, кажучи, що Стратегія національної безпеки США "чітко заявляє, що США віддані Європі, щоб забезпечити безпеку Європи", і він вказав, що очевидно, що європейські країни "активізуються".

Рютте, як зазначає видання, "здебільшого дотримувався звичних люб'язностей", але вказав, що чіткий політичний сигнал від Німеччини та інших європейських партнерів полягає в тому, що "Європа готова взяти на себе більше відповідальності", і "сигнал про те, що розподіл тягаря - це не просто гасло".

Нападки Трампа змушують Європу пришвидшитися з "постамериканськими" оборонними планами - Politico10.12.25, 13:35 • 19193 перегляди

Юлія Шрамко

ПолітикаНовини Світу
