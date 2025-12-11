$42.280.10
Мерц преуменьшил намеки на столкновение с Трампом: заявил о «конструктивном» разговоре, где речь шла об Украине

Киев • УНН

 • 82 просмотра

Канцлер Германии Фридрих Мерц провел «конструктивный» разговор с президентом США Дональдом Трампом, где говорили об Украине и возможной встрече в Берлине. Мерц подчеркнул, что решение об уступках должна принимать Украина, а также раскритиковал путина и поддержал использование замороженных активов рф.

Мерц преуменьшил намеки на столкновение с Трампом: заявил о «конструктивном» разговоре, где речь шла об Украине

Канцлер Германии Фридрих Мерц преуменьшил намеки на столкновение с президентом США Дональдом Трампом, заявив, что у них был «конструктивный», «очень подробный разговор», в котором обсуждались некоторые предложения, с акцентом на то, «на какие территориальные уступки готова пойти Украина» и не исключил встречу с участием американских представителей на следующей неделе в Берлине, пишет УНН со ссылкой на The Guardian.

Подробности

На вопрос о комментариях Трампа относительно его недавних разговоров с европейцами Мерц преуменьшил напряженность между двумя сторонами.

Он заявил, что стороны имели «очень подробный разговор», обсуждая некоторые предложения, с акцентом на то, «какие территориальные уступки готова сделать Украина».

Но Мерц сказал, что «это был вопрос, на который… Президент Украины и украинский народ должны ответить».

Он сказал, что если переговоры будут продвигаться так, как он ожидает, в течение выходных состоятся дальнейшие разговоры с американскими чиновниками.

«Если мы сейчас продолжим этот процесс, как мы предполагаем, в течение выходных состоятся переговоры с американским правительством», — сказал Мерц, как цитирует его Sky News.

А затем, по словам Мерца, «возможно, встреча здесь, в Берлине, в начале следующей недели», в которой могут принять участие США.

Европейские лидеры в понедельник обсудят мирный план по войне рф против Украины в Берлине - СМИ10.12.25, 17:50 • 3134 просмотра

При этом Мерц отметил, что в целом Трамп создал впечатление, что «он готов идти этим путем с нами», и что президент США «знает, что европейцев также нужно услышать».

Он назвал разговор «конструктивным», с демонстрацией обеими сторонами «взаимного уважения».

Мерц также раскритиковал главу кремля владимира путина и отметил, что Германия и ее партнеры будут продолжать оказывать большее давление на москву, чтобы она прекратила войну, обеспечила «надежные правовые и материальные гарантии» и убедилась, что никакое мирное урегулирование не может быть достигнуто вне голов европейцев.

Он отметил, что лидеры соглашаются, что они не могут давить на Президента Украины Владимира Зеленского, чтобы тот пошел на уступки, которые были бы неприемлемы для украинского народа.

О российских активах

Мерца также спросили об использовании замороженных активов рф для финансирования Украины, и он высоко оценил предложение ЕС по этому вопросу и указал на саммит лидеров блока на следующей неделе как на ключевой момент, и при этом просигнализировал о поддержке этого предложения Германией.

Об отношениях ЕС и НАТО с США и европейском единстве

Мерца также спросили о его недавнем предложении, что США должны иметь хорошие отношения по крайней мере с Германией, если не с ЕС. Он объяснил, что имел в виду, говоря, что администрация США «очевидно имеет большие трудности с пониманием Европейского Союза как союза государств», что, по его словам, он может понять, поскольку эта структура является довольно уникальной во всем мире.

Он отметил, что если США трудно иметь дело с ЕС, Германия всегда готова выступить в качестве посредника, используя свои давние тесные отношения с США.

Мерц также заявил, что НАТО играет «ключевую роль во времена больших геополитических потрясений», упоминая свои многочисленные встречи с Рютте в последние месяцы.

Он отверг недавнюю критику США, заявив, что Стратегия национальной безопасности США (NSS) подтверждает правильность решения Германии сосредоточиться на укреплении европейского столпа НАТО и на политике безопасности, миграции и экономики.

«Мы делаем это по собственному убеждению, а не потому, что кто-то давит на нас», – сказал Мерц, настаивая на том, что Европа «может твердо стоять на собственных ногах».

Канцлер ФРГ указал, что основное внимание уделяется сохранению европейского единства, и заявил: «Мы… не позволим ничему и никому разделить нас».

Он сказал, что в этом контексте рассматривает Европу как нечто, что выходит за пределы членства в ЕС, на фоне того, как он назвал Великобританию и Норвегию важными партнерами.

На вопрос о недавних заявлениях со стороны США Мерц заявил, что он «не имеет оснований сомневаться в соглашениях, которые мы заключили с США в рамках альянса НАТО».

Он указал, что формулировка стратегии национальной безопасности США относительно НАТО демонстрирует четкую приверженность.

В других сферах правительство США более критично, признал Мерц, добавив, что Германии придется это проанализировать.

Но в целом он отметил, что «мы знаем, что должны сделать гораздо больше для нашей безопасности, чем в прошлом».

США устанавливают 2027 год как дедлайн для обороны НАТО под руководством Европы - Reuters05.12.25, 15:05 • 3392 просмотра

Рютте использовал подобный тон, говоря, что Стратегия национальной безопасности США «четко заявляет, что США привержены Европе, чтобы обеспечить безопасность Европы», и он указал, что очевидно, что европейские страны «активизируются».

Рютте, как отмечает издание, «в основном придерживался привычных любезностей», но указал, что четкий политический сигнал от Германии и других европейских партнеров заключается в том, что «Европа готова взять на себя больше ответственности», и «сигнал о том, что распределение бремени — это не просто лозунг».

Нападки Трампа заставляют Европу ускориться с "постамериканскими" оборонными планами - Politico10.12.25, 13:35 • 18998 просмотров

Юлия Шрамко

