Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Нападки Трампа заставляют Европу ускориться с "постамериканскими" оборонными планами - Politico

Киев • УНН

 • 908 просмотра

Дональд Трамп заставляет лидеров ЕС столкнуться с будущим, в котором Америка больше не является их главным гарантом безопасности. Европа должна организовать собственную оборону гораздо быстрее, чем кто-либо мог себе представить.

Нападки Трампа заставляют Европу ускориться с "постамериканскими" оборонными планами - Politico

Шквал атак президента США Дональда Трампа на Европейский Союз заставляет его лидеров столкнуться с немыслимым: будущим, в котором Америка больше не является их главным гарантом безопасности, а Европа должна организовать собственную оборону гораздо быстрее, чем кто-либо мог себе представить, сообщает Politico, пишет УНН.

Детали

"В ожидании уменьшения роли Америки лидеры ЕС уже тестируют порядок безопасности под руководством Европы", - говорится в публикации. И отмечается, что многие важнейшие решения по Украине разрабатываются в свободной "коалиции желающих", которую возглавляют Великобритания и Франция, а также включает Германию.

"Тем временем, политики ЕС исследуют возможности более глубокой координации через Объединенные экспедиционные силы (Joint Expeditionary Force), возглавляемые Великобританией, или путем настаивания на усилении "европейской опоры" внутри НАТО - идея, которую давно поддерживает Париж, а теперь набирает обороты в Берлине", - пишет издание.

Высокопоставленный чиновник оборонного ведомства из европейской страны среднего размера заявил, что разговоры о гарантиях безопасности для Украины с американскими чиновниками стали "неловкими". Что еще важнее, по словам чиновника, так же с обсуждением статьи 5 - пункта договора НАТО, который требует от союзников встать на защиту друг друга, если на кого-то нападут.

"Неопределенность" относительно того, как США будут вести себя в случае нападения на государство на передовой, "просто слишком высока", сказал чиновник.

Открытый вопрос

Другие нынешние и бывшие должностные лица служб безопасности заявили, что "ключевой вопрос уже не в том, возьмет ли Европа на себя основную ответственность за свою оборону и безопасность, а в том, когда".

Отсутствие государственного секретаря США Марко Рубио на недавней встрече министров иностранных дел НАТО - то, что случалось лишь несколько раз в истории альянса - вызвало беспокойство среди бывших должностных лиц ЕС и НАТО. Это вызвало беспокойство после того, как его заместитель Кристофер Ландау раскритиковал страны ЕС за то, что они отдают приоритет собственной оборонной промышленности вместо того, чтобы продолжать покупать у США.

Усилия по созданию новых форумов, независимых от Вашингтона, получили новый толчок на прошлой неделе с публикацией Стратегии национальной безопасности администрации Трампа, отмечает издание.

"Дни, когда Соединенные Штаты поддерживали весь мировой порядок, как Атлас, прошли, - говорится в документе. - Богатые, развитые страны... должны взять на себя основную ответственность за свои регионы".

В документе утверждается, что в Европе массовая миграция "трансформирует континент и создает конфликты".

"Если нынешние тенденции сохранятся, континент станет неузнаваемым через 20 лет или меньше. Таким образом, далеко не очевидно, будут ли определенные европейские страны достаточно сильной экономикой и армией, чтобы оставаться надежными союзниками", - говорится в стратегии.

Если союзники НАТО станут преимущественно неевропейскими, говорится далее в документе, "открытый вопрос, будут ли они рассматривать свое место в мире или свой союз с Соединенными Штатами так же, как те, кто подписал хартию НАТО".

В интервью в понедельник Трамп подчеркнул идею о том, что Европа, которая испытывает "массовую миграцию", "разлагается" и не имеет никакой цели. "Слабые" лидеры блока просто "не знают, что делать", сказал он в интервью Politico.

"Люди, которые приходят, имеют совершенно другую идеологию, - добавил он. - Они будут намного слабее, и они будут совсем другими".

Новый европейский порядок

Столкнувшись с неустанными атаками администрации Трампа, Европейский Союз тихо работает над созданием новых гарантий безопасности на случай, если гарантии НАТО окажутся ненадежными

- говорится в публикации.

"Вопрос заключается в том, нужны ли нам какие-то дополнительные гарантии безопасности и институциональные договоренности, чтобы быть готовыми - на случай, если статья 5 внезапно не будет внедрена", - заявил комиссар ЕС по вопросам обороны Андрюс Кубилюс в конце ноября. Даже несмотря на это, "мы всегда должны рассчитывать на статью 5", добавил он.

"Одной из правовых основ для такой гарантии может быть пункт ЕС о совместной обороне, статья 42.7, который возник после войны в Косово конца 1990-х годов, когда тогдашние лидеры Франции и Великобритании Жак Ширак и Тони Блэр совместно настаивали на том, чтобы Европа взяла оборону в свои руки", - говорится в публикации.

Кубилюс, бывший премьер-министр Литвы, добавил, что он хочет использовать следующий год для конкретизации положений в пункте, чтобы четко определить, какие действия страны будут предпринимать для защиты друг друга.

Он указал на недавние комментарии посла США в НАТО Мэтью Уитакера, который предположил, что Германия должна перенять на себя главную военную должность в НАТО от американцев. Этот комментарий "является сигналом того, что на самом деле американцы просят нас позаботиться о европейской обороне".

США устанавливают 2027 год как дедлайн для обороны НАТО под руководством Европы - Reuters05.12.25, 15:05 • 3372 просмотра

Эра "гарантий безопасности" закончилась

На фоне того, как европейские военные руководители и разведывательные службы предупреждают, что нападение со стороны россии может произойти уже в 2028 году, традиционное европейское отношение к обороне - и опоры на Соединенные Штаты - быстро меняется, пишет издание.

До недавнего времени Германия непоколебимо поддерживала НАТО под руководством США. Но при канцлере Фридрихе Мерце Берлин сейчас ведет переговоры с Парижем о том, как французские ядерные средства сдерживания могут способствовать безопасности Европы.

Германия не может иметь собственного ядерного оружия, но стоит обсудить его совместное использование с Францией и Британией - Мерц09.03.25, 18:11 • 27153 просмотра

В то же время, как отмечает издание, Мерц демонстрирует растущую готовность не соглашаться с Вашингтоном относительно Украины и архитектуры безопасности Европы. Некоторые части Стратегии национальной безопасности администрации Трампа были "неприемлемыми", заявил лидер консерваторов во вторник.

Мерц назвал части стратегии безопасности США "неприемлемыми" и не видит необходимости в спасении американцами демократии в Европе09.12.25, 14:46 • 2694 просмотра

Документ подтверждает мнение Мерца о том, что "мы в Европе, а значит, и в Германии, должны стать гораздо более независимыми от Соединенных Штатов в политике безопасности".

Этот сдвиг отражает изменение динамики внутри немецкого истеблишмента безопасности, пишет издание. В своем заявлении Родерих Кизеветтер, бывший офицер генерального штаба немецкой армии и консервативный депутат Бундестага, назвал стратегию безопасности Трампа "пощечиной".

"Любой, кто пишет о партнерах таким образом, не будет защищать их, когда это действительно важно, - написал он. - Что это значит? Эра "гарантий безопасности" закончилась".

Пробелы в возможностях

Вызов для Европы заключается в том, как перейти от риторики к действиям, указывает издание. "Ставки огромны - не в последнюю очередь потому, что принятие континентальной обороны будет предусматривать значительные компромиссы относительно расходов на социальное обеспечение, что, в свою очередь, может привести к свержению правительств", - пишет издание.

Еще одно препятствие, как указывается, имеет институциональный характер. "Учитывая, что Соединенные Штаты являются крупнейшим партнером в рамках НАТО, альянс не является местом, где союзники могут планировать любое постамериканское будущее". "Это разрушило бы саму цель НАТО", – сказал один высокопоставленный дипломат альянса.

По словам трех дипломатов НАТО, внутри альянса нет планирования на случай чрезвычайных ситуаций для НАТО без США. Они интерпретируют сигналы из Вашингтона не как прелюдию к выходу США из альянса, а как мощный призыв к пробуждению для Европы, поскольку Вашингтон переориентируется на Арктику и Индо-Тихоокеанский регион.

"Соединенные Штаты и союзники НАТО относятся к нашим обязательствам по статье 5... очень серьезно, - заявил на прошлой неделе посол США Уитакер. - Статья 5 является железной".

"Но у нас есть ожидания", - сказал он на Дохийском форуме в Катаре, а именно: "[европейцы] переймут на себя конвенциональную оборону европейского континента".

Третьей и особенно сложной задачей для европейцев, как пишет издание, будет воспроизведение или замена военных мощностей, которые сейчас обеспечивают США.

Европейцы обеспечивают до 60 процентов возможностей в некоторых сферах, сказала Оана Лунгеску, бывшая пресс-секретарь НАТО, которая сейчас является научным сотрудником аналитического центра Royal United Services Institute. Но в других - таких как разведка, тяжелые авиаперевозки и дипстрайки - Соединенные Штаты обычно вносят непропорционально большую долю.

"Европейцам будет очень трудно заполнить некоторые из этих пробелов в возможностях, безусловно, в течение года или двух", - сказала Лунгеску.

В Конгрессе предложили США выйти из НАТО, назвав его "пережитком" Холодной войны10.12.25, 10:42 • 2400 просмотров

Некоторые чиновники указали на тот факт, что даже если администрация Трампа захочет выйти из НАТО, Конгресс США может стать на пути. Действительно, законодательство США об обороне, запланированное на голосование уже на этой неделе, установит новые ограничения на сокращение количества войск в Европе, что является двухпартийным упреком стратегии администрации Трампа, пишет издание.

Энтони Гарднер, бывший посол США в ЕС, заявил, что NSS - это не что иное, как "предательство 80 лет двухпартийной политики США".

"Для многих европейцев это послание понятно. Администрация Трампа изложила свою позицию. Европа, как никогда раньше, слушает – и принимает меры", - отмечает издание.

Юлия Шрамко

