В Конгрессе предложили США выйти из НАТО, назвав его "пережитком" Холодной войны

Киев • УНН

 • 16 просмотра

Республиканец Томас Масси внес в Конгресс законопроект о выходе США из НАТО, считая его пережитком Холодной войны. Он предлагает перенаправить средства на собственную оборону, а не на защиту "социалистических стран".

В Конгрессе предложили США выйти из НАТО, назвав его "пережитком" Холодной войны

Республиканец Томас Масси подал в Конгресс законопроект о выходе Соединенных Штатов Америки из Организации Североатлантического договора (НАТО). Текст законопроекта он опубликовал в соцсети "Х", передает УНН.

Детали

Американский политик назвал НАТО "пережитком Холодной войны". Он считает, что США должны выйти из Альянса и перенаправить деньги на собственную оборону, а не на защиту "социалистических стран".

Сегодня я внес законопроект HR 6508, чтобы прекратить наше членство в НАТО

 - заявил он.

В данном законопроекте конгрессмен заявил, что НАТО было создано для противодействия Советскому Союзу, который распался более 30 лет назад.

С тех пор участие США обошлось налогоплательщикам в триллионы долларов и, как и раньше, связано с риском вовлечения США в иностранные войны

 - говорится в тексте законопроекта.

При этом до конца непонятно, что именно имел в виду Томас Масси, говоря о "социалистических странах", ведь после распада Советского Союза и Организации Варшавского договора, в Европе больше не осталось социалистических государств.

Кто такой Томас Масси

Томас Масси является членом Палаты представителей США от 4-го округа штата Кентукки с ноября 2012 года. Туда он был избран от Республиканской партии.

Масси не впервые делал подобные заявления: в 2024 году он также говорил о необходимости выхода США из НАТО. Тогда он говорил, что штат Гавайи, который находится на соответствующих островах в Тихом океане, не подпадает под действие договора НАТО, а значит США должны выйти из состава Альянса.

Что такое НАТО

Организация Североатлантического договора (НАТО) была создана в 1949 году странами Европы и США с целью противодействия советской экспансии. В 1955 году СССР создал собственный военно-политический блок – Организацию Варшавского договора, которая просуществовала до 1991 года.

За время своего существования НАТО пережило несколько волн расширения: сейчас в Альянсе 32 страны. В 2022-2023 годах новыми членами НАТО стали Финляндия и Швеция – это произошло после полномасштабного российского вторжения в Украину.

После распада СССР НАТО перенаправило свое внимание на борьбу с международным терроризмом. Но из-за агрессивных действий России в Восточной Европе, в частности в Украине, Альянс готовится к вероятному российскому нападению, которое может произойти в ближайшие годы.

Напомним

Ранее УНН сообщал, что администрация президента США Дональда Трампа рассматривает отказ от роли командующего войсками НАТО в Европе.

Евгений Устименко

