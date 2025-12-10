У Конгресі запропонували США вийти з НАТО, назвавши його "пережитком" Холодної війни

Республіканець Томас Массі подав у Конгрес законопроєкт про вихід Сполучених Штатів Америки з Організації Північноатлантичного договору (НАТО). Текст законопроекту він опублікував в соцмережі "Х", передає УНН.

Деталі

Американський політик назвав НАТО "пережитком Холодної війни". Він вважає, що США мають вийти з Альянсу і перенаправити гроші на власну оборону, а не на захист "соціалістичних країн".

Сьогодні я вніс законопроєкт HR 6508, щоб припинити наше членство в НАТО - заявив він.

У даному законопроекті конгресмен заявив, що НАТО було створене для протидії Радянському Союзу, який розпався понад 30 років тому.

Відтоді участь США обійшлася платникам податків у трильйони доларів і, як і раніше, пов'язана з ризиком залучення США до іноземних війн - йдеться в тексті законопроекту.

При цьому до кінця незрозуміло, що саме мав на увазі Томас Массі, говорячи про "соціалістичні країни", адже після розпаду Радянського Союзу і Організації Варшавського договору, в Європі більше не залишилось соціалістичних держав.

Хто такий Томас Массі

Томас Массі є членом Палати представників США від 4-го округу штату Кентуккі з листопада 2012. Туди він був обраний від Республіканської партії.

Массі не вперше робив подібні заяви: у 2024 році він також говорив про необхідність виходу США з НАТО. Тоді він казав, що штат Гаваї, який знаходиться на відповідних островах у Тихому океані, не підпадає під дію договору НАТО, а отже США мають вийти зі складу Альянсу.

Що таке НАТО

Організація Північноатлантичного договору (НАТО) була створена в 1949 році країнами Європи і США з метою протидії радянській експансії. У 1955 році СРСР створив власний військово-політичний блок – Організацію Варшавського договору, яка проіснувала до 1991 року.

За час свого існування НАТО пережило декілька хвиль розширення: наразі в Альянсі 32 країни. У 2022-2023 роках новими членами НАТО стали Фінляндія і Швеція – це сталось після повномасштабного російського вторгнення в Україну.

Після розпаду СРСР НАТО перенаправило свою увагу на боротьбу з міжнародним тероризмом. Але через агресивні дії росії у Східній Європі, зокрема в Україні, Альянс готується до ймовірного російського нападу, що може статися у найближчі роки.

Нагадаємо

Раніше УНН повідомляв, що адміністрація президента США Дональда Трампа розглядає відмову від ролі командувача військами НАТО в Європі.