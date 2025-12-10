У Конгресі запропонували США вийти з НАТО, назвавши його "пережитком" Холодної війни

$42.180.11
49.090.07
ukenru
Ексклюзив
08:28 • 372 перегляди
Діти не мають страждати, щоб хтось на цьому заробляв: правозахисниця підтримала ініціативу Генпрокурора Кравченка щодо масштабної перевірки дитбудинків
9 грудня, 20:28 • 14424 перегляди
Зеленський заявив, що Україна не має сил повернути Крим, а США та кілька інших країн не бачать державу в НАТО
9 грудня, 20:14 • 30685 перегляди
Україна готова провести вибори, але є два питання щодо цього - Зеленський
9 грудня, 18:20 • 31677 перегляди
Українці отримають більше годин зі світлом: уряд ухвалив чотири важливі рішення
9 грудня, 18:04 • 25764 перегляди
“Ви отримаєте дірку від бублика”: Мельник про заклики росії до України щодо капітуляції
9 грудня, 15:34 • 52564 перегляди
Вартість різдвяного столу 2025 року сягне 1374 грн: найдорожча страва - смажена риба
9 грудня, 15:14 • 38446 перегляди
Українські та європейські компоненти для завершення війни пропрацьовані, невдовзі їх направлять партнерам в США - Зеленський
9 грудня, 10:59 • 27048 перегляди
На саміті ЄС очікують участь Зеленського, Кошта називає серед пріоритетів питання фінансування для України
Ексклюзив
9 грудня, 10:26 • 31304 перегляди
У слідства є всі підстави для ініціювання масштабної перевірки МОЗ у скандальній клініці Odrex - юрист
Ексклюзив
9 грудня, 09:02 • 42718 перегляди
Після війни цивільна авіація стане драйвером відбудови – інтерв'ю з в.о. голови Державної авіаційної служби Даніілом МеньшиковимPhoto
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+6°
2.1м/с
92%
751мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
"Три камені спотикання": WSJ дізналося, про що не змогли домовитися Україна та США під час "мирних переговорів"9 грудня, 23:00 • 13632 перегляди
Три покоління родини евакуйовано із Запорізької прифронтової зониVideo9 грудня, 23:32 • 11342 перегляди
У Луганську річку перетворили на токсичний колектор - ЦНС10 грудня, 02:10 • 4442 перегляди
Міжнародний день прав людини: яка ситуація з правами людини в Україні та світі05:30 • 11612 перегляди
Деталі мирної угоди для України стають більш чіткими - WP07:35 • 6018 перегляди
Публікації
Міжнародний день прав людини: яка ситуація з правами людини в Україні та світі05:30 • 11745 перегляди
Вартість різдвяного столу 2025 року сягне 1374 грн: найдорожча страва - смажена риба9 грудня, 15:34 • 52564 перегляди
Ще один судовий позов проти Odrex: вдова пацієнта клініки заявляє про фальсифікацію документів та медичну недбалістьPhoto9 грудня, 12:00 • 41260 перегляди
Після війни цивільна авіація стане драйвером відбудови – інтерв'ю з в.о. голови Державної авіаційної служби Даніілом МеньшиковимPhoto
Ексклюзив
9 грудня, 09:02 • 42718 перегляди
Громадська думка та реалії: як корупція впливає на економіку і довіру українців9 грудня, 07:23 • 61492 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Марко Рубіо
Барак Обама
Юлія Свириденко
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Велика Британія
Угорщина
Державний кордон України
Реклама
УНН Lite
У Білому домі на місці Східного крила тепер руїни: нові кадри з будівництва бальної зали ТрампаVideo07:53 • 1072 перегляди
Дев’ять ялинок та іграшки з Діснейленду на 70 тис. грн: українська блогерка розповіла, як прикрашатиме дім до свят9 грудня, 16:25 • 14022 перегляди
"Навіть "геніальна" музика з ШІ "розсіюється в ефірі іншого інтернет-мотлоху": Ді Капріо висловив сумніви щодо штучного інтелекту в кіно9 грудня, 08:36 • 31789 перегляди
Медіавійна: Paramount кидає виклик Netflix, перебиваючи його ціну та пропонуючи $74,4 млрд за Warner Bros.8 грудня, 15:34 • 32173 перегляди
Скандали, потрясіння, викриття: що принесе нам меркуріанський тиждень з 8 по 14 грудня
Ексклюзив
8 грудня, 08:10 • 68510 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
The Washington Post
Financial Times
Дипломатка

У Конгресі запропонували США вийти з НАТО, назвавши його "пережитком" Холодної війни

Київ • УНН

 • 98 перегляди

Республіканець Томас Массі вніс до Конгресу законопроєкт про вихід США з НАТО, вважаючи його пережитком Холодної війни. Він пропонує перенаправити кошти на власну оборону, а не на захист "соціалістичних країн".

У Конгресі запропонували США вийти з НАТО, назвавши його "пережитком" Холодної війни

Республіканець Томас Массі подав у Конгрес законопроєкт про вихід Сполучених Штатів Америки з Організації Північноатлантичного договору (НАТО). Текст законопроекту він опублікував в соцмережі "Х", передає УНН.

Деталі

Американський політик назвав НАТО "пережитком Холодної війни". Він вважає, що США мають вийти з Альянсу і перенаправити гроші на власну оборону, а не на захист "соціалістичних країн".

Сьогодні я вніс законопроєкт HR 6508, щоб припинити наше членство в НАТО

 - заявив він.

У даному законопроекті конгресмен заявив, що НАТО було створене для протидії Радянському Союзу, який розпався понад 30 років тому.

Відтоді участь США обійшлася платникам податків у трильйони доларів і, як і раніше, пов'язана з ризиком залучення США до іноземних війн

 - йдеться в тексті законопроекту.

При цьому до кінця незрозуміло, що саме мав на увазі Томас Массі, говорячи про "соціалістичні країни", адже після розпаду Радянського Союзу і Організації Варшавського договору, в Європі більше не залишилось соціалістичних держав.

Хто такий Томас Массі

Томас Массі є членом Палати представників США від 4-го округу штату Кентуккі з листопада 2012. Туди він був обраний від Республіканської партії.

Массі не вперше робив подібні заяви: у 2024 році він також говорив про необхідність виходу США з НАТО. Тоді він казав, що штат Гаваї, який знаходиться на відповідних островах у Тихому океані, не підпадає під дію договору НАТО, а отже США мають вийти зі складу Альянсу.

Що таке НАТО

Організація Північноатлантичного договору (НАТО) була створена в 1949 році країнами Європи і США з метою протидії радянській експансії. У 1955 році СРСР створив власний військово-політичний блок – Організацію Варшавського договору, яка проіснувала до 1991 року.

За час свого існування НАТО пережило декілька хвиль розширення: наразі в Альянсі 32 країни. У 2022-2023 роках новими членами НАТО стали Фінляндія і Швеція – це сталось після повномасштабного російського вторгнення в Україну.

Після розпаду СРСР НАТО перенаправило свою увагу на боротьбу з міжнародним тероризмом. Але через агресивні дії росії у Східній Європі, зокрема в Україні, Альянс готується до ймовірного російського нападу, що може статися у найближчі роки.

Нагадаємо

Раніше УНН повідомляв, що адміністрація президента США Дональда Трампа розглядає відмову від ролі командувача військами НАТО в Європі.

Євген Устименко

ПолітикаНовини Світу
Державний бюджет
Соціальна мережа
Війна в Україні
Кентуккі
Республіканська партія США
Конгрес США
НАТО
Дональд Трамп
Фінляндія
Швеція
Європа
Сполучені Штати Америки
Україна