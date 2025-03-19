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США можуть відмовитися від контролю над військами НАТО в Європі - ЗМІ

Київ • УНН

 • 11883 перегляди

Адміністрація Трампа розглядає відмову від ролі командувача військами НАТО в Європі. Це може стати сигналом про відхід США з альянсу та зменшити вплив Вашингтона в Європі.

США можуть відмовитися від контролю над військами НАТО в Європі - ЗМІ

Адміністрація президента США Дональда Трампа розглядає відмову від ролі командувача військами НАТО в Європі, з посиланням на джерела повідомляє NBC News, пише УНН.

Деталі

"Протягом майже 75 років було чітко американським обов'язком мати чотиризіркового генерала США, який контролюватиме всі військові операції НАТО в Європі - командування, яке почалося з тодішнього героя Другої світової війни і майбутнього президента Двайта Д. Ейзенхауера. Але адміністрація Трампа, за словами двох чиновників оборони, знайомих з плануванням і брифінгом Пентагону, розглянутим NBC News, розглядає можливість зміни цього", - пише видання.

Пентагон проводить значну реструктуризацію бойових командувань і штабів збройних сил США. І один з планів, що розглядаються, як заявили два чиновники зі сфери оборони, включатиме відмову США від ролі Верховного головнокомандувача ОЗС НАТО в Європі - відомого на військовій мові як SACEUR. Генерал, який зараз обіймає цю посаду, а також є головою Європейського командування США, був головним командувачем, який курирував підтримку України в її війні проти росії. Неясно, скільки часу може зайняти така реорганізація, і вона може бути змінена до моменту її завершення. Конгрес також може втрутитися, використовуючи "силу гаманця", якщо члени виступлять проти будь-якого аспекту ініціативи.

Відмова від SACEUR, щонайменше, стане великою символічною зміною балансу сил в НАТО, альянсі, який визначав європейську безпеку і мир з часів Другої світової війни.

"Відмова Сполучених Штатів від ролі верховного головнокомандувача НАТО буде сприйнята в Європі як значний сигнал про відхід з альянсу", - написав в електронному листі відставний адмірал Джеймс Ставрідіс, який обіймав посаду SACEUR і голови Європейського командування з 2009 по 2013 рік.

"Це буде політичною помилкою епічних масштабів, і як тільки ми відмовимося від нього, вони не повернуть його назад, - написав він. - Ми втратимо величезний вплив в НАТО, і це буде справедливо розглядатися як, імовірно, перший крок до повного виходу з Альянсу".

Пропонована реструктуризація відбувається на тлі скорочення адміністрацією Трампа витрат і персоналу у федеральному уряді. А президент Дональд Трамп і міністр оборони США Піт Гегсет ясно дали зрозуміти, що нова адміністрація хоче, щоб європейські партнери взяли на себе більше відповідальності за оборону Європи. Якщо США дійсно відмовляться від SACEUR, іншим країнам НАТО, імовірно, доведеться вибирати між собою, яка країна запропонує командувача.

Терміни щодо SACEUR, якщо це станеться, поки не визначені. Генерал армії Кріс Каволі, нинішній SACEUR, перебуває у трирічному відрядженні, яке має закінчитися цього літа.

П'ять з 11 бойових командувань армії можуть бути об'єднані в межах обговорюваного плану, повідомили два чиновники зі сфери оборони, знайомі з плануванням.

Масштабний план реструктуризації, що розглядається, може також включати дві потенційні зміни, про які раніше повідомляв NBC News: об'єднання Європейського командування США та Африканського командування США в одне командування, що базується в Штутгарті у Німеччині, а також закриття штабквартири Південного командування США у Флориді з метою об'єднання його з Північним командуванням США.

За словами офіційних осіб, знайомих з плануванням, об'єднання командувань дозволить військовим заощадити гроші за рахунок скорочення персоналу з дублюючими обов'язками. Якщо всі зміни, що розглядаються, будуть реалізовані, то в перший рік можна буде заощадити до 270 мільйонів доларів, згідно з брифінгом Пентагону, розглянутим NBC News. Ця економія становитиме приблизно 0,03% від річного бюджету Міністерства оборони США обсягом 850 мільярдів доларів.

Передбачувані кроки в Європі можуть зменшити американський вплив там, оскільки США можуть втратити частину доступу до ключових військово-морських і військово-повітряних баз в Італії, Німеччині, Польщі та Іспанії, сказав Бен Годжес, тризірковий армійський генерал у відставці, який востаннє служив старшим командувачем армії в Європі.

Якщо Пентагон вирішить об'єднати AFRICOM і EUCOM в одне командування, це стане частиною виправдання ліквідації ролі SACEUR, заявили два представники міністерства оборони США, тому що нагляд за такою великою територією і так вже є досить великою роботою для однієї людини, без того, щоб ця людина також контролювала військові операції НАТО.

Пентагон скоротить до 60 000 робочих місць, добровільну відставку наразі прийняли менше 21 000 - AP18.03.2025, 20:28 • 15332 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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