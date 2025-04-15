Крістофер Ґ. Каволі

Євросоюз закликає США координувати плани скорочення військ в Європі, щоб не послабити оборону НАТО. Рішення про виведення військ
може підірвати зусилля зі стримування агресії РФ.
Бельгія надасть Україні два F-16 у 2024 році як запчастини, і ще два літаки у 2025 році. Передача відбудеться після отримання Бельгією F-35.
За добу 5 квітня, українські військові ліквідували 1390 російських солдатів, а також знищили 13 танків та 67 артсистем. ЗСУ продовжують завдавати значних втрат ворогу.
Генерал Каволі заявив про підготовку нової партії F-16 для України та розширення навчання пілотів. Українські сили вже
використовують F-16 для захисту неба.
Від початку війни росія втратила понад 4000 танків, заявив генерал Крістофер Каволі. Він також відкинув можливість поразки України у війні.
За словами генерала Крістофера Каволі, Україна розширила категорії для мобілізації та перегрупувала сили. Він наголосив, що українці зараз перебувають на сильних позиціях.
Голови комітетів Палати представників і Сенату США виступили проти планів Пентагону щодо реорганізації командування в Європі,
заявивши про необхідність узгодження з Конгресом.
Адміністрація Трампа розглядає відмову від ролі командувача військами НАТО в Європі. Це може стати сигналом про відхід США з
альянсу та зменшити вплив Вашингтона в Європі.