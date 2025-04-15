Крістофер Ґ. Каволі

США можуть відмовитися від контролю над військами НАТО в Європі - ЗМІ

Адміністрація Трампа розглядає відмову від ролі командувача військами НАТО в Європі. Це може стати сигналом про відхід США з альянсу та зменшити вплив Вашингтона в Європі.