Альянс має наслідувати інновації України - Верховний головнокомандувач НАТО в Європі

Верховний головнокомандувач Об’єднаних Збройних сил НАТО в Європі генерал-лейтенант Алексус Гринкевич закликав країни-члени Альянсу переймати український досвід впровадження інновацій у сфері оборони. Про це інформує УНН з посиланням на виступ Гринкевича на симпозіумі "LANDEDU 2025" у місті Вісбаден, Німеччина.

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Під час виступу перед військовими лідерами та представниками оборонної галузі країн НАТО генерал-лейтенант Гринкевич підкреслив, що після початку повномасштабної війни у 2022 році українські Збройні сили регулярно демонструють здатність ефективно впроваджувати інновації, адаптуючи наявні ресурси під потреби фронту.

Він зазначив, що такий підхід має стати зразком для країн-членів НАТО, які повинні вивчити український досвід і застосувати подібні рішення у своїх збройних силах.

Один з уроків, який я виніс (з України – ред.), полягає в тому, що ми маємо зрозуміти, які механізми можемо впровадити у всіх наших збройних силах, аби забезпечити такий самий темп інновацій, який українці так успішно демонструють - сказав він.

У своєму виступі Гринкевич також акцентував на важливості налагодженої співпраці між військовими та оборонною промисловістю. За його словами, НАТО зараз потребує чіткого та оперативного постачання засобів і техніки.

Обіцянок на майбутнє вже достатньо. Нам потрібно, щоб все це почало з’являтися в арміях, ВПС і ВМС країн Альянсу вже зараз - наголосив генерал.

За словами Гринкевича, для цього оборонно-промислова база має діяти єдиним фронтом по обидва боки Атлантики – у США та Європі. Генерал закликав до створення безшовної індустріальної системи, здатної забезпечити НАТО всім необхідним.

"Роботи вистачить для всіх, і це хибна дилема вважати, що ми можемо інвестувати лише в одне або інше. Має бути єдина, безшовна промислова база, здатна забезпечити як спроможності, так і потужності для Альянсу", - додав Гринкевич.

Нагадаємо

Командувач Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі генерал Алексус Гринкевич заявив про підготовку до швидкого перекидання додаткових комплексів ППО Patriot Україні. Він зазначив, що працює над цим питанням дуже тісно з німцями, незважаючи на попередні заяви Німеччини про відсутність інформації щодо поточних поставок.

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